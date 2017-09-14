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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7541754275437544>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:50

  Hotab написав:
  mephala написав:
  freeze написав:Хотя как-то после года службы, мне жена звонит, говорит приходила домой делегация из ТЦК, передала мне повестку для отправки с вещами в часть. Было забавно. Я позвонил в военкомат, они попросили меня прислать им документ форму 5, что я действительно служу))) Причем через этот ТЦК я и был отправлен в ЗСУ. Бардачок.


представляю если бы дали полномочия тцк автоматически назначать штрафы и аресты имущества.
пришел такой с фронта (если нет родственников которые могут позвонить что делегация приходила) - а все твое имущество продано за долги по штрафам.

Красивое словцо, но нет…
Чтобы пройти все круги до реального ареста имущества, надо не только не иметь родственников, но и самому в коме лежать этак полгода-год, без смартфона и любых источников информации. А иначе в случае реальной процедуры с имуществом, звонками с смс достанут, и Дия будет верещать о судах и судовых проовадженнях. (Я уже не говорю о том, что активировать в телеграмме опендатабот на себя отслеживание всех движений о себе любимом - это ровно 3 минуты. )
В общем хорошая попытка рассказать «никак не провести мобилизацию, совсем никак, надо здаваться», но нет! :D

Не знаю, как конфмчкация/продажа имущества, но взыскание долгов по ЖКХ часто (всегда?) суд рассматривает без явки в суд ответчика. Арест имущества, подозреваю, тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:52

ЛАД


взыскание долгов по ЖКХ часто (всегда?) суд рассматривает без явки в суд ответчика. Арест имущества, подозреваю, тоже.


Але повідомлень сиплють тони. Не помітити можна лише навмисно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ничего вы не сделаете, когда запустится бюрократическая машина. Будете платить тысячи долларов адвокатам для апелляций.

А они сейчас плечами пожимают, мол, бесполезно сейчас судиться, закон не работает. Вы ж сами все так просили

У меня был арест имущества и счетов за долг, который погашен раньше, чем началось производство.
И ни на что это не влияет. Никто ничего не сообщает. По ускоренной процедуре вынесли решение всё. 300 дел одновременно с одного дома. А по стране будет сотни тысяч. Кто там в чём будет разбираться.
Пришёл в отпуск, а недвижимости уже нет давно
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 06 кві, 2024 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:57

  Hotab написав:ЛАД


взыскание долгов по ЖКХ часто (всегда?) суд рассматривает без явки в суд ответчика. Арест имущества, подозреваю, тоже.


Але повідомлень сиплють тони. Не помітити можна лише навмисно.

Взыскание долгов бывает и без повідомлень. Знаю реальные ситуации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:01

Хотаб
Агов! Чекаю формулювання, що там з бойовим офіцером Флай постійно робить.
І деталей побільше.
Щоб веселіше було, а не уныло.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:01

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД


взыскание долгов по ЖКХ часто (всегда?) суд рассматривает без явки в суд ответчика. Арест имущества, подозреваю, тоже.


Але повідомлень сиплють тони. Не помітити можна лише навмисно.

Взыскание долгов бывает и без повідомлень. Знаю реальные ситуации.

Починається все все одно з повідомлень від банків про блокування рахунків.
Дійти до операцій з недвігою (про яку плаче Мефала) - це треба ігнорити і їх.

  detroytred написав:Хотаб
Агов! Чекаю формулювання, що там з бойовим офіцером Флай постійно робить.
І деталей побільше.
Щоб веселіше було, а не уныло.

Не можна щоб я деталізував оті ваші близькі стосунки. Тут не той форум.І нема вікна «відправити смс , отримати приватний доступ».
У Віталія має бути відеотека. Він таке любить на великому екрані. На прикладі приматів зрозумієте все про пару Флай/детройт.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 кві, 2024 15:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:05

  freeze написав:
Banderlog написав:Помню їздив в командировку по зброю на арсенал, то взяв пива безалкогольного до бургера, підійшли 2 поліцая і зауваження мені за прилюдне розпиття бо люди не будуть розбиратись алкогольне чи без, а побачать шо охвіцер пє пиво. :twisted:


А зачем в форме ездить ? Вы же вроде в управлении. Надо маскироваться. У нас за появление в районе штаба или КП в военной форме можно сурову догану получить с лишением премии. Я сам форму крайний раз одевал прошлым летом, а так служба идёт в джинсах Левис и кроссовках Скетчерс. Когда ливень, другая обувка, но тоже покупаю специальную гражданскую.

В нас простіше між воєнними замаскуватись) гражданські в таких місцях підозріліші :lol: . І чуть тут затянуто. Єдине шо шеврони бригади не носим ,а так все до прапорця і щоб рівненько. Модні тіки в британці інший одяг хіба в напрямківців з приданих підрозділів. Ну й їздити кажуть в формі.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:10

Бетон


меня был арест имущества и счетов за долг, который погашен раньше, чем началось производство.
И ни на что это не влияет. Никто ничего не сообщает.


Ви ж після цього правда активували опендатабот?
Чи життя вас не навчило?
Так а як вирішили питання? У мене арешт рахунків в схожій ситуації був годину. Показав виконавцю (дистанційно) папір про сплату, , і він виніс рішення про зняття всього. На вечір рахунками користувався.
І звичайно ж активував бот. Щоб не було нежданчиків.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:12

Хотаб
Ну що за примітивний злив.
Про мої стосунки ви вже зформлювали, а вам чітко вказав: тепер визначте формулювання ваших з Флаєм стосунків.
Якщо моя нормальна дискусія з ним, по вашому, є страпонить.
То вас-то?

Ну що за цирк-то. Я ж чітко вище розтлумачив. І ви в такий дитячій злив. В таку навну підміну предмету.

Про себе давайте. про себе. нефіг про інших.
Що Флай робить з вами. Я ж вказав - з бойовим офіцером. Ви ж бойовий офіцер.
Комедія та й годі.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 кві, 2024 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 7541754275437544>
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