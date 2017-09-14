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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:50
Hotab написав: mephala написав: freeze написав:
Хотя как-то после года службы, мне жена звонит, говорит приходила домой делегация из ТЦК, передала мне повестку для отправки с вещами в часть. Было забавно. Я позвонил в военкомат, они попросили меня прислать им документ форму 5, что я действительно служу))) Причем через этот ТЦК я и был отправлен в ЗСУ. Бардачок.
представляю если бы дали полномочия тцк автоматически назначать штрафы и аресты имущества.
пришел такой с фронта (если нет родственников которые могут позвонить что делегация приходила) - а все твое имущество продано за долги по штрафам.
Красивое словцо, но нет…
Чтобы пройти все круги до реального ареста имущества, надо не только не иметь родственников, но и самому в коме лежать этак полгода-год, без смартфона и любых источников информации. А иначе в случае реальной процедуры с имуществом, звонками с смс достанут, и Дия будет верещать о судах и судовых проовадженнях. (Я уже не говорю о том, что активировать в телеграмме опендатабот на себя отслеживание всех движений о себе любимом - это ровно 3 минуты. )
В общем хорошая попытка рассказать «никак не провести мобилизацию, совсем никак, надо здаваться», но нет!
Не знаю, как конфмчкация/продажа имущества, но взыскание долгов по ЖКХ часто (всегда?) суд рассматривает без явки в суд ответчика. Арест имущества, подозреваю, тоже.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:52
ЛАД
взыскание долгов по ЖКХ часто (всегда?) суд рассматривает без явки в суд ответчика. Арест имущества, подозреваю, тоже.
Але повідомлень сиплють тони. Не помітити можна лише навмисно.
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Hotab
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:55
Ничего вы не сделаете, когда запустится бюрократическая машина. Будете платить тысячи долларов адвокатам для апелляций.
А они сейчас плечами пожимают, мол, бесполезно сейчас судиться, закон не работает. Вы ж сами все так просили
У меня был арест имущества и счетов за долг, который погашен раньше, чем началось производство.
И ни на что это не влияет. Никто ничего не сообщает. По ускоренной процедуре вынесли решение всё. 300 дел одновременно с одного дома. А по стране будет сотни тысяч. Кто там в чём будет разбираться.
Пришёл в отпуск, а недвижимости уже нет давно
Востаннє редагувалось Бетон
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:57
Hotab написав:ЛАД
взыскание долгов по ЖКХ часто (всегда?) суд рассматривает без явки в суд ответчика. Арест имущества, подозреваю, тоже.
Але повідомлень сиплють тони. Не помітити можна лише навмисно.
Взыскание долгов бывает и без повідомлень. Знаю реальные ситуации.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 15:01
Хотаб
Агов! Чекаю формулювання, що там з бойовим офіцером Флай постійно робить.
І деталей побільше.
Щоб веселіше було, а не уныло.
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detroytred
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Додано: Суб 06 кві, 2024 15:01
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
взыскание долгов по ЖКХ часто (всегда?) суд рассматривает без явки в суд ответчика. Арест имущества, подозреваю, тоже.
Але повідомлень сиплють тони. Не помітити можна лише навмисно.
Взыскание долгов бывает и без повідомлень. Знаю реальные ситуации.
Починається все все одно з повідомлень від банків про блокування рахунків.
Дійти до операцій з недвігою (про яку плаче Мефала) - це треба ігнорити і їх.
detroytred написав:
Хотаб
Агов! Чекаю формулювання, що там з бойовим офіцером Флай постійно робить.
І деталей побільше.
Щоб веселіше було, а не уныло.
Не можна щоб я деталізував оті ваші близькі стосунки. Тут не той форум.І нема вікна «відправити смс , отримати приватний доступ».
У Віталія має бути відеотека. Він таке любить на великому екрані. На прикладі приматів зрозумієте все про пару Флай/детройт.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 06 кві, 2024 15:07, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 15:05
freeze написав: Banderlog написав:
Помню їздив в командировку по зброю на арсенал, то взяв пива безалкогольного до бургера, підійшли 2 поліцая і зауваження мені за прилюдне розпиття бо люди не будуть розбиратись алкогольне чи без, а побачать шо охвіцер пє пиво.
А зачем в форме ездить ? Вы же вроде в управлении. Надо маскироваться. У нас за появление в районе штаба или КП в военной форме можно сурову догану получить с лишением премии. Я сам форму крайний раз одевал прошлым летом, а так служба идёт в джинсах Левис и кроссовках Скетчерс. Когда ливень, другая обувка, но тоже покупаю специальную гражданскую.
В нас простіше між воєнними замаскуватись) гражданські в таких місцях підозріліші
. І чуть тут затянуто. Єдине шо шеврони бригади не носим ,а так все до прапорця і щоб рівненько. Модні тіки в британці інший одяг хіба в напрямківців з приданих підрозділів. Ну й їздити кажуть в формі.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 15:10
Бетон
меня был арест имущества и счетов за долг, который погашен раньше, чем началось производство.
И ни на что это не влияет. Никто ничего не сообщает.
Ви ж після цього правда активували опендатабот?
Чи життя вас не навчило?
Так а як вирішили питання? У мене арешт рахунків в схожій ситуації був годину. Показав виконавцю (дистанційно) папір про сплату, , і він виніс рішення про зняття всього. На вечір рахунками користувався.
І звичайно ж активував бот. Щоб не було нежданчиків.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 15:12
Хотаб
Ну що за примітивний злив.
Про мої стосунки ви вже зформлювали, а вам чітко вказав: тепер визначте формулювання ваших з Флаєм стосунків.
Якщо моя нормальна дискусія з ним, по вашому, є страпонить.
То вас-то?
Ну що за цирк-то. Я ж чітко вище розтлумачив. І ви в такий дитячій злив. В таку навну підміну предмету.
Про себе давайте. про себе. нефіг про інших.
Що Флай робить з вами. Я ж вказав - з бойовим офіцером. Ви ж бойовий офіцер.
Комедія та й годі.
Востаннє редагувалось detroytred
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Додано: Суб 06 кві, 2024 15:14
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