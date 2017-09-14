vitaliiangel , А є в Ірпені така Віта-Поштова. Вона не має месенжерів, її по старінке викликають через поштовик Аутлук Експрес. Її клієнти ніжно називають «Горе ты моё Аутлуковое». Хоча нещодавно їй дали нове імʼя: Вітал-аналгель. Їздить на самокаті.
detroytred написав: Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім. А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...
Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів. Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний
detroytred написав: Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім. А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...
Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів. Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний
З вами провертають той же фокус - початку 2000-х. Коли премія була 50% і 33%))) Більше ніж за посадовий оклад, звання, вислугу років.
І деякі)) командири...
А починалось також з обов'язково всім ці дві премії. Аби пенсам не перераховувати підвищення.
Нічого не змінюється. З грошами, я маю на увазі)) Весело.
Пік сього дійства був, коли дозволили гроші, які були зняті в підрозділі, розподіляти унутрі. Командири таке чудили...