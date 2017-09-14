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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7541754275437544
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:18

detroytred
Я не можу по це тут!! Добре, я натякну: Флай на колінах , дивиться в очі з повагою. Але більш не буде деталей!! У вас нема преміум-аккаунту. Пришліть 50 дол, це на день.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:19

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Про себе давайте. про себе. нефіг про інших.
я против читать про жизнь хотаба . Это омерзительно.

Мені пофіг.

Я іншого не можу зрозуміти: ну як отак примітивно намагаються зіскочити?
Ну це ж очевидно.

Я вже цікавився: це якісь методички НЛП, мережевиків, ще щось?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:20

  detroytred написав:Я іншого не можу зрозуміти: ну як отак примітивно намагаються зіскочити?
в севастополе был такой матрос кошка. предлагаю называть хотаба пилот киска.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D1%87
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:23

  Hotab написав:detroytred
Я не можу по це тут!! Добре, я натякну: Флай на колінах , дивиться в очі з повагою. Але більш не буде деталей!! У вас нема преміум-аккаунту. Пришліть 50 дол, це на день.

Ви ж явно сплутали фільми і реалії тут на форумі. Як мінімум, Флай вас песочіть. Що робите ви неважливо.

Я запитав: як це у вашій аналогії?
Ще раз: у мене з ним нормальне обговорення, а от у вас ненормальне. Якщо мене страпонить, то вас-то що?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 кві, 2024 15:27, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:24

vitaliiangel ,
А є в Ірпені така Віта-Поштова.
Вона не має месенжерів, її по старінке викликають через поштовик Аутлук Експрес. Її клієнти ніжно називають «Горе ты моё Аутлуковое».
Хоча нещодавно їй дали нове імʼя: Вітал-аналгель.
Їздить на самокаті.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:34

  detroytred написав:
Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім.
А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...

Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів.
Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий
а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:40

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім.
А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...

Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів.
Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий
а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний

З вами провертають той же фокус - початку 2000-х.
Коли премія була 50% і 33%)))
Більше ніж за посадовий оклад, звання, вислугу років.

І деякі)) командири...

А починалось також з обов'язково всім ці дві премії. Аби пенсам не перераховувати підвищення.

Нічого не змінюється.
З грошами, я маю на увазі)) Весело.

Пік сього дійства був, коли дозволили гроші, які були зняті в підрозділі, розподіляти унутрі. Командири таке чудили...
detroytred
 
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