detroytred написав: Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім. А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...
Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів. Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний
detroytred написав: Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім. А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...
Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів. Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний
З вами провертають той же фокус - початку 2000-х. Коли премія була 50% і 33%))) Більше ніж за посадовий оклад, звання, вислугу років.
І деякі)) командири...
А починалось також з обов'язково всім ці дві премії. Аби пенсам не перераховувати підвищення.
Нічого не змінюється. З грошами, я маю на увазі)) Весело.
Пік сього дійства був, коли дозволили гроші, які були зняті в підрозділі, розподіляти унутрі. Командири таке чудили...
Никому не приходило в голову, что сегодня наша страна именно в таком положении, потому что все очень умные, но вот не то делают? Всё у нас классно, мы самые великие, но вот почему-то невесело как-то? Не пора ли признать, что нет никакого величия и меняться? Нет? Не видно никакого намёка судьбы?
Бетон написав:Никому не приходило в голову, что сегодня наша страна именно в таком положении, потому что все очень умные, но вот не то делают? Всё у нас классно, мы самые великие, но вот почему-то невесело как-то? Не пора ли признать, что нет никакого величия и меняться? Нет? Не видно никакого намёка судьбы?
Це до СТМ. Це в неї - МИ, НАМ. Нехай СПОЧАТКУ практичний механізм створення оцих МИ, НАС накнопає.
А потім можно НАМ будь-що зробити: хоч признати, хоч кожному до дзеркала підійти, хоч копняків комусь дати, будь-що...
Будівельник мовчить на це питання. Може СТМ повеселить, скаже унылый Детройт заважає. А так би вона...
З чарівною паличкою (тобто наявності оцих МИ) можна далі купа куп рецептів реалізувати. Майже всі можливі.
serg1974 написав:unicdima я писал что случай мести чиновника руками ТЦК журналисту. Который помешал продолжать грабить простых украинцев. А ты о чем ? Как должно было быть ? «журналист должен был отсвечивать в тепляке а чиновник жить на печерских холмах»
Журналіст в першу чергу чесний має бути сам, а не свої злочини виправдовувати злочинами інших.
Тоді доведеться 3/4 телемарафону розігнати )
Ну і звичайно, у СБУшника, який працював лише не державних посадах, виявились статки на мільойни долярів, це ж дріб"язок. На це не треба звертати уваги
А от на того, хто звернув увагу, то да - це злочинець
freeze написав:Хотя как-то после года службы, мне жена звонит, говорит приходила домой делегация из ТЦК, передала мне повестку для отправки с вещами в часть. Было забавно. Я позвонил в военкомат, они попросили меня прислать им документ форму 5, что я действительно служу))) Причем через этот ТЦК я и был отправлен в ЗСУ. Бардачок.
представляю если бы дали полномочия тцк автоматически назначать штрафы и аресты имущества. пришел такой с фронта (если нет родственников которые могут позвонить что делегация приходила) - а все твое имущество продано за долги по штрафам.
Красивое словцо, но нет… Чтобы пройти все круги до реального ареста имущества, надо не только не иметь родственников, но и самому в коме лежать этак полгода-год, без смартфона и любых источников информации. А иначе в случае реальной процедуры с имуществом, звонками с смс достанут, и Дия будет верещать о судах и судовых проовадженнях. (Я уже не говорю о том, что активировать в телеграмме опендатабот на себя отслеживание всех движений о себе любимом - это ровно 3 минуты. ) В общем хорошая попытка рассказать «никак не провести мобилизацию, совсем никак, надо здаваться», но нет!
Ага. Майно продадуть, а зарпл.картку навіть не заблокують.
Ага. Майно продадуть, а зарпл.картку навіть не заблокують.
Мефала дуже переляканий. Настільки, що ідея-фікс - це «богоізбранниє». Не розуміючи, що це саме він «богоізбранний». Бо досі не в ЗСУ, не бусифікований, не в розшуку. А ті, кого він вважає «ізбранними», вже навіть встигли позахищати.
detroytred написав: Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім. А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...
Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів. Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний
Ну і ? Прийдуть кацапи і вся Україна буде жити як Донбас та Луганськ і зп будуть астрономічні і різні вольності з’являться