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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7541754275437544>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:23

  Hotab написав:detroytred
Я не можу по це тут!! Добре, я натякну: Флай на колінах , дивиться в очі з повагою. Але більш не буде деталей!! У вас нема преміум-аккаунту. Пришліть 50 дол, це на день.

Ви ж явно сплутали фільми і реалії тут на форумі. Як мінімум, Флай вас песочіть. Що робите ви неважливо.

Я запитав: як це у вашій аналогії?
Ще раз: у мене з ним нормальне обговорення, а от у вас ненормальне. Якщо мене страпонить, то вас-то що?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 кві, 2024 15:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:34

  detroytred написав:
Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім.
А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...

Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів.
Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий
а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:40

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім.
А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...

Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів.
Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий
а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний

З вами провертають той же фокус - початку 2000-х.
Коли премія була 50% і 33%)))
Більше ніж за посадовий оклад, звання, вислугу років.

І деякі)) командири...

А починалось також з обов'язково всім ці дві премії. Аби пенсам не перераховувати підвищення.

Нічого не змінюється.
З грошами, я маю на увазі)) Весело.

Пік сього дійства був, коли дозволили гроші, які були зняті в підрозділі, розподіляти унутрі. Командири таке чудили...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Никому не приходило в голову, что сегодня наша страна именно в таком положении, потому что все очень умные, но вот не то делают?
Всё у нас классно, мы самые великие, но вот почему-то невесело как-то?
Не пора ли признать, что нет никакого величия и меняться?
Нет?
Не видно никакого намёка судьбы?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:56

  Бетон написав:Никому не приходило в голову, что сегодня наша страна именно в таком положении, потому что все очень умные, но вот не то делают?
Всё у нас классно, мы самые великие, но вот почему-то невесело как-то?
Не пора ли признать, что нет никакого величия и меняться?
Нет?
Не видно никакого намёка судьбы?

Це до СТМ.
Це в неї - МИ, НАМ.
Нехай СПОЧАТКУ практичний механізм створення оцих МИ, НАС накнопає.

А потім можно НАМ будь-що зробити: хоч признати, хоч кожному до дзеркала підійти, хоч копняків комусь дати, будь-що...

Будівельник мовчить на це питання. Може СТМ повеселить, скаже унылый Детройт заважає. А так би вона...

З чарівною паличкою (тобто наявності оцих МИ) можна далі купа куп рецептів реалізувати. Майже всі можливі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:36

  unicdima написав:
  serg1974 написав:unicdima я писал что случай мести чиновника руками ТЦК журналисту. Который помешал продолжать грабить простых украинцев. А ты о чем ? Как должно было быть ?
«журналист должен был отсвечивать в тепляке а чиновник жить на печерских холмах»

Журналіст в першу чергу чесний має бути сам, а не свої злочини виправдовувати злочинами інших.

Тоді доведеться 3/4 телемарафону розігнати )

Ну і звичайно, у СБУшника, який працював лише не державних посадах, виявились статки на мільойни долярів, це ж дріб"язок. На це не треба звертати уваги

А от на того, хто звернув увагу, то да - це злочинець
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:38

  Hotab написав:
  mephala написав:
  freeze написав:Хотя как-то после года службы, мне жена звонит, говорит приходила домой делегация из ТЦК, передала мне повестку для отправки с вещами в часть. Было забавно. Я позвонил в военкомат, они попросили меня прислать им документ форму 5, что я действительно служу))) Причем через этот ТЦК я и был отправлен в ЗСУ. Бардачок.


представляю если бы дали полномочия тцк автоматически назначать штрафы и аресты имущества.
пришел такой с фронта (если нет родственников которые могут позвонить что делегация приходила) - а все твое имущество продано за долги по штрафам.

Красивое словцо, но нет…
Чтобы пройти все круги до реального ареста имущества, надо не только не иметь родственников, но и самому в коме лежать этак полгода-год, без смартфона и любых источников информации. А иначе в случае реальной процедуры с имуществом, звонками с смс достанут, и Дия будет верещать о судах и судовых проовадженнях. (Я уже не говорю о том, что активировать в телеграмме опендатабот на себя отслеживание всех движений о себе любимом - это ровно 3 минуты. )
В общем хорошая попытка рассказать «никак не провести мобилизацию, совсем никак, надо здаваться», но нет! :D


Ага.
Майно продадуть, а зарпл.картку навіть не заблокують. :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:40

  unicdima написав:
  Water написав:
  unicdima написав:На перших сторінках cnn, bbc, sky news про бідних палесранців, про Україну десь далеко, всюди звинувачення Ізраїлю в геноциді і ніде про злочини Росії.

Відкрив сайт BBC, цілий розділ на головній сторінці:
https://www.bbc.com/news/war-in-ukraine

ти відкрив уже конкретно розділ Війна в Україні. Брехун

І в чому брехня ?
Розділ є ? Є
Інфа є ? Є

Так працює інформаційний простір. Це таке життя
Якась подія не може бути постійно на перших шпальтах

Це тільки в СРСР на перших шпальтах були промови Брежнева або ще когось з Політбюро

А от, щоб Україна знову була на перших шпальтах, то наше МЗС повинно бігати по всіх країнах та доносити наше бачення ситуації

Підключати Порошенко, Чалого, Пристайко та всіх хто може в цьому допомогти
Почати щось робити

Не подобаються комусь ці люди, та і пох, якщо вони принесуть користь країні
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 06 кві, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:50

Bobua

Ага.
Майно продадуть, а зарпл.картку навіть не заблокують. :)



Мефала дуже переляканий. Настільки, що ідея-фікс - це «богоізбранниє». Не розуміючи, що це саме він «богоізбранний». Бо досі не в ЗСУ, не бусифікований, не в розшуку. А ті, кого він вважає «ізбранними», вже навіть встигли позахищати. :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:51

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім.
А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...

Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів.
Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий
а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний

Ну і ? Прийдуть кацапи і вся Україна буде жити як Донбас та Луганськ і зп будуть астрономічні і різні вольності з’являться :lol:
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