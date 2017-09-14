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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7541754275437544
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:57

  detroytred написав:СТМ - може стати повією, а може і не стати.
Шютка зачьотная))
Я вже не унылый?

Боже, Детройт, вы даже наезжаете уныло...
Меня в Амстердаме всегда интересует район красных фонарей и условия труда с медицинской картой. 90/180 можно всегда, с картой защиты вообще до 2025 года )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:05

  stm написав:
  detroytred написав:СТМ - може стати повією, а може і не стати.
Шютка зачьотная))
Я вже не унылый?

Боже, Детройт, вы даже наезжаете уныло...
Меня в Амстердаме всегда интересует район красных фонарей и условия труда с медицинской картой. 90/180 можно всегда, с картой защиты вообще до 2025 года )))

Дик, зрозуміло, що для вас цей жарт унылый. Як і для мене ваші жарти.

А як на мене, то дотепно, і виявилось, влучно. Стовідсоткове попадання.
Від чого ще смішніше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:05

  stm написав:
  detroytred написав:СТМ - може стати повією, а може і не стати.
Шютка зачьотная))
Я вже не унылый?

Боже, Детройт, вы даже наезжаете уныло...
Меня в Амстердаме всегда интересует район красных фонарей и условия труда с медицинской картой. 90/180 можно всегда, с картой защиты вообще до 2025 года )))

У нас с вами разные вкусы в кофеине, но удивительным образом совпадают с районом Амстердама.
А ведь это знак свыше
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:07

  Ukrainian написав:
  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім.
А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...

Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів.
Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий
а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний

Ну і ? Прийдуть кацапи і вся Україна буде жити як Донбас та Луганськ і зп будуть астрономічні і різні вольності з’являться :lol:

Його позиція більш ніж зрозуміла. Чому він повинен на шару щось робити, коли купа публіки навіть не відчувала війну.
«не моя війна».
Ця публіка гарно розказує про КРІ, про віддачу коли мала зарплата , про можливість (неможливість) створити конкуренцію на робоче місце , взяти кращих.. Але по факту клав великого (може малого, який є) на фінансування цього матеріального стимулу.
В такому реаліті вас дивує що боєць думає саме так?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:19

  Бетон написав:
  stm написав:
  detroytred написав:СТМ - може стати повією, а може і не стати.
Шютка зачьотная))
Я вже не унылый?

Боже, Детройт, вы даже наезжаете уныло...
Меня в Амстердаме всегда интересует район красных фонарей и условия труда с медицинской картой. 90/180 можно всегда, с картой защиты вообще до 2025 года )))

У нас с вами разные вкусы в кофеине, но удивительным образом совпадают с районом Амстердама.
А ведь это знак свыше

Да, но вы не молодой парень с золотым львом на рукаве...
Причём я усложню максимально, не галичанин ровно относящийся к деньгам и русскоязычной )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:22

  stm написав:
  stm написав:
  detroytred написав:СТМ - може стати повією, а може і не стати.
Шютка зачьотная))
Я вже не унылый?

Боже, Детройт, вы даже наезжаете уныло...
Меня в Амстердаме всегда интересует район красных фонарей и условия труда с медицинской картой. 90/180 можно всегда, с картой защиты вообще до 2025 года )))

У нас с вами разные вкусы в кофеине, но удивительным образом совпадают с районом Амстердама.
А ведь это знак свыше

Да, но вы не молодой парень с золотым львом на рукаве...
Причём я усложню максимально, не галичанин ровно относящийся к деньгам и русскоязычной )

40 лет немолодой.
Боже мой, иногда в очереди обращаются "мужчина".
Я ж пишу, что знак.
Пора в Амстердам
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:24

Бетон

иногда в очереди обращаются "мужчина".


Слабак!
Даже ко мне когда 3.14стак побрею обращаются «молодой человек» :lol:

Но для почти юной СТМ я таки не смогу с вами конкурировать :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 кві, 2024 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:25

  Бетон написав:40 лет немолодой.

Сейчас я себя начал чувствовать вообще пенсионером )
pesikot
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  #<1 ... 7541754275437544
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