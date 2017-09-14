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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7543754475457546>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:38

  Бетон написав:Да пздц. Обидно. Жизнь боль))
Но.
Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта

Достижение такое себе ... )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:40

  Hotab написав:Но для почти юной СТМ я таки не смогу с вами конкурировать :mrgreen:

Почти юная заценила комплимент )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Бетон написав:Да пздц. Обидно. Жизнь боль))
Но.
Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта

Достижение такое себе ... )
То ви заздрите.
Я хз, але в мене за життя жодного разу паспорт не питали, навіть коли ще школярем купував. Аж обідно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:45

  Faceless написав:
pesikot написав:
  Бетон написав:Да пздц. Обидно. Жизнь боль))
Но.
Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта

Достижение такое себе ... )
То ви заздрите.
Я хз, але в мене за життя жодного разу паспорт не питали, навіть коли ще школярем купував. Аж обідно

Обідно віталіку. Йому, коли йде додому з самокатом, кажуть «Дєд, ти де внука проіпав »
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:45

  stm написав:
  Бетон написав:Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта

Ну тут уже крышка, не зря депрессия, даже я теперь признаю что жизнь закончена...


  pesikot написав:
  Бетон написав:Да пздц. Обидно. Жизнь боль))
Но.
Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта

Достижение такое себе ... )


Ухожу завсегдатаем в парк играть с дедулями в шахматы и забивать козла, как списанный на свалку истории.

Не поминайте лихом, други
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 06 кві, 2024 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:46

  Faceless написав:
pesikot написав:
  Бетон написав:Да пздц. Обидно. Жизнь боль))
Но.
Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта

Достижение такое себе ... )
То ви заздрите.
Я хз, але в мене за життя жодного разу паспорт не питали, навіть коли ще школярем купував. Аж обідно

Мужній чолов"яга )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:49

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Да пздц. Обидно. Жизнь боль))
Но.
Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта

Достижение такое себе ... )


Ухожу завсегдатаем в парк играть с дедулями в шахматы и забивать козла, как списанный на свалку истории.

Не поминайте лихом, други

Чекай, це я, після твого допису, повинен був піти с дідуганами в шахмати грати )

Але я не хочу )
Бо по факту весна, сьогодні парочка дівчаток трошки 30+, так подивились на мене, наче їх мамам новий зять потрібен )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:54

pesikot

сьогодні парочка дівчаток трошки 30+, так подивились на мене, наче їх мамам новий зять потрібен )


Погляд був трохи інший : «пля, давно папі не телефонувала..як він там.. може йому ліки треба». :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 18:00

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:«Дєд, ти де внука проіпав »
патологические фантазии.

Если децкий несостоявшийся психолог поставил диагноз значит правда ..куйня .. :lol:

ты опущенное чмо с однообразными солдафонским шутками, если с тобой ещё кто то общается это какое то чудо. Ой нет, извини ошибся, про страпон и ручку от чемодана - самый смешной юмор :D , петросян ты наш.

  Hotab написав:Від думає що з подорожами можна так само успішно, як у нього зі статевим життям: подивився як інші подорожують, погладив і подьоргав ручку від чемодану, і вже задоволений поїздкою.

беги на эту ветку, жалуйся Ирине
viewtopic.php?p=5707990#p5707990
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 18:06

  Hotab написав:pesikot

сьогодні парочка дівчаток трошки 30+, так подивились на мене, наче їх мамам новий зять потрібен )


Погляд був трохи інший : «пля, давно папі не телефонувала..як він там.. може йому ліки треба». :lol:

:lol:
pesikot
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  #<1 ... 7543754475457546>
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