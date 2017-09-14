|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 06 кві, 2024 17:38
Бетон написав:
Да пздц. Обидно. Жизнь боль))
Но.
Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта
Достижение такое себе ... )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9437
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 06 кві, 2024 17:42
pesikot написав: Бетон написав:
Да пздц. Обидно. Жизнь боль))
Но.
Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта
Достижение такое себе ... )
То ви заздрите.
Я хз, але в мене за життя жодного разу паспорт не питали, навіть коли ще школярем купував. Аж обідно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34740
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 7968 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Суб 06 кві, 2024 17:45
Faceless написав: pesikot написав: Бетон написав:
Да пздц. Обидно. Жизнь боль))
Но.
Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта
Достижение такое себе ... )
То ви заздрите.
Я хз, але в мене за життя жодного разу паспорт не питали, навіть коли ще школярем купував. Аж обідно
Обідно віталіку. Йому, коли йде додому з самокатом, кажуть «Дєд, ти де внука проіпав »
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11664
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Суб 06 кві, 2024 17:45
stm написав: Бетон написав:
Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта
Ну тут уже крышка, не зря депрессия, даже я теперь признаю что жизнь закончена...
pesikot написав: Бетон написав:
Да пздц. Обидно. Жизнь боль))
Но.
Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта
Достижение такое себе ... )
Ухожу завсегдатаем в парк играть с дедулями в шахматы и забивать козла, как списанный на свалку истории.
Не поминайте лихом, други
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 06 кві, 2024 17:46, всього редагувалось 1 раз.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2256
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 17:46
Faceless написав: pesikot написав: Бетон написав:
Да пздц. Обидно. Жизнь боль))
Но.
Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта
Достижение такое себе ... )
То ви заздрите.
Я хз, але в мене за життя жодного разу паспорт не питали, навіть коли ще школярем купував. Аж обідно
Мужній чолов"яга )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9437
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 06 кві, 2024 17:49
Бетон написав: pesikot написав: Бетон написав:
Да пздц. Обидно. Жизнь боль))
Но.
Пиво мне сейчас продали без предъявления паспорта
Достижение такое себе ... )
Ухожу завсегдатаем в парк играть с дедулями в шахматы и забивать козла, как списанный на свалку истории.
Не поминайте лихом, други
Чекай, це я, після твого допису, повинен був піти с дідуганами в шахмати грати )
Але я не хочу )
Бо по факту весна, сьогодні парочка дівчаток трошки 30+, так подивились на мене, наче їх мамам новий зять потрібен )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9437
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 06 кві, 2024 17:54
pesikot
сьогодні парочка дівчаток трошки 30+, так подивились на мене, наче їх мамам новий зять потрібен )
Погляд був трохи інший : «пля, давно папі не телефонувала..як він там.. може йому ліки треба».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11664
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Суб 06 кві, 2024 18:00
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
«Дєд, ти де внука проіпав »
патологические фантазии.
Если децкий несостоявшийся психолог поставил диагноз значит правда ..куйня ..
ты опущенное чмо с однообразными солдафонским шутками, если с тобой ещё кто то общается это какое то чудо. Ой нет, извини ошибся, про страпон и ручку от чемодана - самый смешной юмор
, петросян ты наш.
Hotab написав:
Від думає що з подорожами можна так само успішно, як у нього зі статевим життям: подивився як інші подорожують, погладив і подьоргав ручку від чемодану, і вже задоволений поїздкою.
беги на эту ветку, жалуйся Иринеviewtopic.php?p=5707990#p5707990
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22818
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2388 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9437
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|19789
|
|
|1493
|180509
|
|
|6076
|599121
|
|