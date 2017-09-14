Проблема заключається в тому
Що я пропоную(вимагаю/раджу) ВНЕСТИ у
формулу визначення соціальної справедливості ще й матеріальну складову
А люмпени/совки/ждуни і так далі - цього не хочуть
Бо зараз я з ними в однаковій позиції ( і це ДЛЯ них + , а для ефективності дій Держави - збиток)
А у випадку прийняття в складову -матеріальну частину- вони знову програють
ПС
Вже ж описував
Станом на сьогодні в Державі є приблизно 5 млн осіб ,
доходи яких вищі ніж 8*прожитковий мінімум.
І ці 5 млн , на протязі 10 років можуть легко подолати відстань між
статусом - живу від зарплати до зарплати
і перейти в статус
маю трьохрічний запас фінансів , і тому можу жити як рантьє..поки не знайду нового місця праці...
І те що з 5 млн перехід здійснює менше 10% - говорить про те що такий перехід досить складний ( хоча й вигідний для самої особи), тобто ці 5 млн ВЖЕ усвідомлюють що для ПЕРЕХОДУ НЕОБХІДНІ додаткові зусилля
Але ЩЕ НЕ РОЗУМІЮТЬ що ці зусилля в подальшому покращать не тільки їх життя а й життя навколишніх.
А раз не розуміють - то й не дивно що вони ПРОТИ матеріальних благ при визначенні соціальної справедливості