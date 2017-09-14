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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7543754475457546
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 18:24

  ЛАД написав:требование социальной справедливости (на заметку будивельнику).
Проблема заключається в тому
Що я пропоную(вимагаю/раджу) ВНЕСТИ у
формулу визначення соціальної справедливості ще й матеріальну складову
А люмпени/совки/ждуни і так далі - цього не хочуть
Бо зараз я з ними в однаковій позиції ( і це ДЛЯ них + , а для ефективності дій Держави - збиток)
А у випадку прийняття в складову -матеріальну частину- вони знову програють

ПС
Вже ж описував
Станом на сьогодні в Державі є приблизно 5 млн осіб ,
доходи яких вищі ніж 8*прожитковий мінімум.
І ці 5 млн , на протязі 10 років можуть легко подолати відстань між
статусом - живу від зарплати до зарплати
і перейти в статус
маю трьохрічний запас фінансів , і тому можу жити як рантьє..поки не знайду нового місця праці...
І те що з 5 млн перехід здійснює менше 10% - говорить про те що такий перехід досить складний ( хоча й вигідний для самої особи), тобто ці 5 млн ВЖЕ усвідомлюють що для ПЕРЕХОДУ НЕОБХІДНІ додаткові зусилля
Але ЩЕ НЕ РОЗУМІЮТЬ що ці зусилля в подальшому покращать не тільки їх життя а й життя навколишніх.
А раз не розуміють - то й не дивно що вони ПРОТИ матеріальних благ при визначенні соціальної справедливості
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 18:25

vitaliiangel

ты опущенное чмо с однообразными солдафонским шутками, если с тобой ещё кто то общается это какое то чудо. Ой нет, извини ошибся, про страпон и ручку от чемодана - самый смешной юмор :D , петросян ты наш.


Истерикой Виты удовлетворен :lol:
Hotab
 
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