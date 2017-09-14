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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 кві, 2024 18:24
ЛАД написав:
требование социальной справедливости (на заметку будивельнику).
Проблема заключається в тому
Що я пропоную(вимагаю/раджу) ВНЕСТИ у формулу визначення соціальної справедливості ще й матеріальну складову
А люмпени/совки/ждуни і так далі - цього не хочуть
Бо зараз я з ними в однаковій позиції ( і це ДЛЯ них + , а для ефективності дій Держави - збиток)
А у випадку прийняття в складову -матеріальну частину
- вони знову програють
ПС
Вже ж описував
Станом на сьогодні в Державі є приблизно 5 млн осіб ,
доходи яких вищі ніж 8*прожитковий мінімум.
І ці 5 млн , на протязі 10 років можуть легко подолати відстань міжстатусом - живу від зарплати до зарплати
і перейти в статусмаю трьохрічний запас фінансів , і тому можу жити як рантьє..поки не знайду нового місця праці...
І те що з 5 млн перехід здійснює менше 10% - говорить про те що такий перехід досить складний ( хоча й вигідний для самої особи
), тобто ці 5 млн ВЖЕ усвідомлюють що для ПЕРЕХОДУ НЕОБХІДНІ додаткові зусилля
Але ЩЕ НЕ РОЗУМІЮТЬ що ці зусилля в подальшому покращать не тільки їх життя а й життя навколишніх.
А раз не розуміють - то й не дивно що вони ПРОТИ матеріальних благ при визначенні соціальної справедливості
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budivelnik
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Додано: Суб 06 кві, 2024 18:25
vitaliiangel
ты опущенное чмо с однообразными солдафонским шутками, если с тобой ещё кто то общается это какое то чудо. Ой нет, извини ошибся, про страпон и ручку от чемодана - самый смешной юмор
, петросян ты наш.
Истерикой Виты удовлетворен
беги на эту ветку, жалуйся Ирине
Не понимаю почему мухам с витальонами не нравится обращение к модерации. Почему они это называют «нажаловался тете милиционеру».
Я ведь предлагал решать вопросы «по пацанячи», как Вита подсмотрела в сериале, , но так им тоже не нравится. Лички закрыты, за тремя замками в подвалах/нахалбудах/ирпенятниках. А тут вдруг «фу , с системой сотрудничает»
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 06 кві, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 19:35
В Беларуси вводят SMS-повестки: операторы обязаны предоставлять военкомам номера абонентов, – Лукашенко подписал закон
SMS-сообщение заменит обычную повестку в период мобилизации. Военные комиссары также смогут ограничивать выезд за границу уклонистам.
А к чему готовимся? 🤔
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sens
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Додано: Суб 06 кві, 2024 19:37
vitaliiangel написав: Успіх написав:
А от вся проблема - в ЧІТКИХ ТЕРМІНАХ!!!
От де вся "заноза"!!!
Навіть не в підвищенні до 200К премії!!!
ты не прав. за 200 военкомам будут давать хабар чтобы взяли в штурмовики, а успиха признают непрыдатным. То есть полностью поменяется баланс. На вкусные/рыбные места все хотят. Так было со времен царя Хаммурапи. Сейчас все вкусные места в тылу. Так шо деньги всё же первичнее. Пропадёт смысл держать вас 5 лет, если на твоё место куча желающих. Чем больше желающих, тем жирнее военкомы. Наоборот станет интереснее брать на 6 месяцев а потом
На контракт ЧІТКИХ 6міс - підудуть і за 100к!
На 12міс - вже треба стимулювати 150К, або 200К
А якщо просто підняти до 200К, але далі - безстроково, то може збільшиться бажаючих на максимум 15-20%!
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Додано: Суб 06 кві, 2024 19:39
Успіх написав:
На контракт ЧІТКИХ 6міс - підудуть і за 100к!
Підтримую. В мене кілька десятків знайомих, які готові підписати такі контракти.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 06 кві, 2024 19:42
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
На контракт ЧІТКИХ 6міс - підудуть і за 100к!
Підтримую. В мене кілька десятків знайомих, які готові підписати такі контракти.
Два дов ...
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pesikot
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Додано: Суб 06 кві, 2024 19:48
Успіх написав:
Інша річ, коли йде військовий, який на це вчився, йому це цікаво, він до цього готувався і готовий до "оцього всього"...
Коли йде то добре, а коли не йде твій поціновувач детройтед, чому ти йому дупку підлизуєш? Га?
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:03
Василь-Рівне
чому ти йому дупку підлизуєш?
Кукух каже «унікальний » на пітуха, пітух каже “міняйте мене , але кукуха не чіпайте».
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Hotab
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:18
stm написав: Hotab написав:
Но для почти юной СТМ я таки не смогу с вами конкурировать
Почти юная заценила комплимент )))
Конкурент)
Она меня назвала старым, больным неврозом, алкашом😂
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Бетон
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:32
pesikot написав:
І в чому брехня ?
Розділ є ? Є
Інфа є ? Є
Так працює інформаційний простір. Це таке життя
Якась подія не може бути постійно на перших шпальтах
Це тільки в СРСР на перших шпальтах були промови Брежнева або ще когось з Політбюро
А от, щоб Україна знову була на перших шпальтах, то наше МЗС повинно бігати по всіх країнах та доносити наше бачення ситуації
Підключати Порошенко, Чалого, Пристайко та всіх хто може в цьому допомогти
Почати щось робити
Не подобаються комусь ці люди, та і пох, якщо вони принесуть користь країні
якщо читаєш то вчися і розуміти написане.
чомусь новини про Газу і Ізраїль, при тому пропалестинськи орієнтовані можуть бути на першій сторінці, а найбільша війна на Землі десь далеко. Тому в списку самих читаних наших новин і нема. Це цілеспрямована політика підерасів журналістів.
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unicdima
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