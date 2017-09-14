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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7544754575467547>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 18:24

  ЛАД написав:требование социальной справедливости (на заметку будивельнику).
Проблема заключається в тому
Що я пропоную(вимагаю/раджу) ВНЕСТИ у
формулу визначення соціальної справедливості ще й матеріальну складову
А люмпени/совки/ждуни і так далі - цього не хочуть
Бо зараз я з ними в однаковій позиції ( і це ДЛЯ них + , а для ефективності дій Держави - збиток)
А у випадку прийняття в складову -матеріальну частину- вони знову програють

ПС
Вже ж описував
Станом на сьогодні в Державі є приблизно 5 млн осіб ,
доходи яких вищі ніж 8*прожитковий мінімум.
І ці 5 млн , на протязі 10 років можуть легко подолати відстань між
статусом - живу від зарплати до зарплати
і перейти в статус
маю трьохрічний запас фінансів , і тому можу жити як рантьє..поки не знайду нового місця праці...
І те що з 5 млн перехід здійснює менше 10% - говорить про те що такий перехід досить складний ( хоча й вигідний для самої особи), тобто ці 5 млн ВЖЕ усвідомлюють що для ПЕРЕХОДУ НЕОБХІДНІ додаткові зусилля
Але ЩЕ НЕ РОЗУМІЮТЬ що ці зусилля в подальшому покращать не тільки їх життя а й життя навколишніх.
А раз не розуміють - то й не дивно що вони ПРОТИ матеріальних благ при визначенні соціальної справедливості
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 18:25

vitaliiangel

ты опущенное чмо с однообразными солдафонским шутками, если с тобой ещё кто то общается это какое то чудо. Ой нет, извини ошибся, про страпон и ручку от чемодана - самый смешной юмор :D , петросян ты наш.


Истерикой Виты удовлетворен :lol:

беги на эту ветку, жалуйся Ирине


Не понимаю почему мухам с витальонами не нравится обращение к модерации. Почему они это называют «нажаловался тете милиционеру».
Я ведь предлагал решать вопросы «по пацанячи», как Вита подсмотрела в сериале, , но так им тоже не нравится. Лички закрыты, за тремя замками в подвалах/нахалбудах/ирпенятниках. А тут вдруг «фу , с системой сотрудничает» :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 кві, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 19:35

Смс ухилянт

В Беларуси вводят SMS-повестки: операторы обязаны предоставлять военкомам номера абонентов, – Лукашенко подписал закон

SMS-сообщение заменит обычную повестку в период мобилизации. Военные комиссары также смогут ограничивать выезд за границу уклонистам.

А к чему готовимся? 🤔
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 19:37

ЧІТКІ ТЕРМІНИ - важливіші за саму суму!))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А от вся проблема - в ЧІТКИХ ТЕРМІНАХ!!!
От де вся "заноза"!!!
Навіть не в підвищенні до 200К премії!!!
ты не прав. за 200 военкомам будут давать хабар чтобы взяли в штурмовики, а успиха признают непрыдатным. То есть полностью поменяется баланс. На вкусные/рыбные места все хотят. Так было со времен царя Хаммурапи. Сейчас все вкусные места в тылу. Так шо деньги всё же первичнее. Пропадёт смысл держать вас 5 лет, если на твоё место куча желающих. Чем больше желающих, тем жирнее военкомы. Наоборот станет интереснее брать на 6 месяцев а потом

На контракт ЧІТКИХ 6міс - підудуть і за 100к!
На 12міс - вже треба стимулювати 150К, або 200К :lol:

А якщо просто підняти до 200К, але далі - безстроково, то може збільшиться бажаючих на максимум 15-20%!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:На контракт ЧІТКИХ 6міс - підудуть і за 100к!

Підтримую. В мене кілька десятків знайомих, які готові підписати такі контракти.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 19:42

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:На контракт ЧІТКИХ 6міс - підудуть і за 100к!

Підтримую. В мене кілька десятків знайомих, які готові підписати такі контракти.

Два дов ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Інша річ, коли йде військовий, який на це вчився, йому це цікаво, він до цього готувався і готовий до "оцього всього"...

Коли йде то добре, а коли не йде твій поціновувач детройтед, чому ти йому дупку підлизуєш? Га? :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:03

Co-manda

Василь-Рівне

чому ти йому дупку підлизуєш?


Кукух каже «унікальний » на пітуха, пітух каже “міняйте мене , але кукуха не чіпайте».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:18

  stm написав:
  Hotab написав:Но для почти юной СТМ я таки не смогу с вами конкурировать :mrgreen:

Почти юная заценила комплимент )))

Конкурент)
Она меня назвала старым, больным неврозом, алкашом😂
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:32

  pesikot написав:І в чому брехня ?
Розділ є ? Є
Інфа є ? Є

Так працює інформаційний простір. Це таке життя
Якась подія не може бути постійно на перших шпальтах

Це тільки в СРСР на перших шпальтах були промови Брежнева або ще когось з Політбюро

А от, щоб Україна знову була на перших шпальтах, то наше МЗС повинно бігати по всіх країнах та доносити наше бачення ситуації

Підключати Порошенко, Чалого, Пристайко та всіх хто може в цьому допомогти
Почати щось робити

Не подобаються комусь ці люди, та і пох, якщо вони принесуть користь країні

якщо читаєш то вчися і розуміти написане.
чомусь новини про Газу і Ізраїль, при тому пропалестинськи орієнтовані можуть бути на першій сторінці, а найбільша війна на Землі десь далеко. Тому в списку самих читаних наших новин і нема. Це цілеспрямована політика підерасів журналістів.
unicdima
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  #<1 ... 7544754575467547>
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