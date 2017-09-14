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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7544754575467547
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:34

  Бетон написав:
  stm написав:
  Hotab написав:Но для почти юной СТМ я таки не смогу с вами конкурировать :mrgreen:

Почти юная заценила комплимент )))

Конкурент)
Она меня назвала старым, больным неврозом, алкашом😂

Ты с ней вместе не читал декларацию прав человека))Нам мух дал в первоисточнике.
Напомни, а тебе вообще жена разрешила, а? Конкурент…
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 кві, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:35

Подытожим приятное общение на форуме

Озорная STM
Долго жить собралась…
Только не учла та дама,
Что не в славном Амстердаме,
И не «Красных фонарей»
Бог судил по жизни ей.
Жизнь закончена, к несчастью!
И приходится общаться:
С виртуал качком Бетоном,
Анонимным Витальеном,
Васей, ривным между ног –
Добровольцем он не смог…
Мухой с темного подвала,
Снизу вверх смотря устало,
Мачо с крыльями Хотабом,
Солдафоном и бродягой…
А других ей и не надо!
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:35

  Hotab написав:Василь-Рівне

чому ти йому дупку підлизуєш?


Кукух каже «унікальний » на пітуха, пітух каже “міняйте мене , але кукуха не чіпайте».

Кукухопетух втретє за день збрехав.
Успіх жодного разу не казав: "але не чіпайте Детройта".
Успіх лише вказав, що Детройт прямо одразу відповів чому не йде міняти Успіха.
На відміну від пісень Васька, песікота і т.д., мовчання Прохожого.

Оце ось факт. А не чергова кукупетушина брехня.
Все у вашої Копетушні побудовано на брехні.

Спробуй спростувати черговий факт чи знов зілл'єшся по-клоунські відмовчуванням або підміною предмету.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:39

AlexxK
По-моему «огонь». Детройта обошли вниманием.. ему она давно, плотно и методично разминает предстательную..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:41

  AlexxK написав:Озорная STM
Долго жить собралась…
Только не учла та дама,
Что не в славном Амстердаме,
И не «Красных фонарей»
Бог судил по жизни ей.
Жизнь закончена, к несчастью!
И приходится общаться:
С виртуал качком Бетоном,
Анонимным Витальеном,
Васей, ривным между ног –
Добровольцем он не смог…
Мухой с темного подвала,
Снизу вверх смотря устало,
Мачо с крыльями Хотабом,
Солдафоном и бродягой…
А других ей и не надо!

Алекс, вы не первый кто мне стихи просвещает. Но это действительно очень мило. Детройт, учитесь как человек подъ...л и даже не обидно)))
stm
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