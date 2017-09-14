Ты с ней вместе не читал декларацию прав человека))Нам мух дал в первоисточнике.
Напомни, а тебе вообще жена разрешила, а? Конкурент…
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:34
Ты с ней вместе не читал декларацию прав человека))Нам мух дал в первоисточнике.
Напомни, а тебе вообще жена разрешила, а? Конкурент…
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 кві, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 кві, 2024 20:35
Подытожим приятное общение на форуме
Озорная STM
Долго жить собралась…
Только не учла та дама,
Что не в славном Амстердаме,
И не «Красных фонарей»
Бог судил по жизни ей.
Жизнь закончена, к несчастью!
И приходится общаться:
С виртуал качком Бетоном,
Анонимным Витальеном,
Васей, ривным между ног –
Добровольцем он не смог…
Мухой с темного подвала,
Снизу вверх смотря устало,
Мачо с крыльями Хотабом,
Солдафоном и бродягой…
А других ей и не надо!
Додано: Суб 06 кві, 2024 20:35
Кукухопетух втретє за день збрехав.
Успіх жодного разу не казав: "але не чіпайте Детройта".
Успіх лише вказав, що Детройт прямо одразу відповів чому не йде міняти Успіха.
На відміну від пісень Васька, песікота і т.д., мовчання Прохожого.
Оце ось факт. А не чергова кукупетушина брехня.
Все у вашої Копетушні побудовано на брехні.
Спробуй спростувати черговий факт чи знов зілл'єшся по-клоунські відмовчуванням або підміною предмету.
Додано: Суб 06 кві, 2024 20:39
AlexxK
По-моему «огонь». Детройта обошли вниманием.. ему она давно, плотно и методично разминает предстательную..
Додано: Суб 06 кві, 2024 20:41
Алекс, вы не первый кто мне стихи просвещает. Но это действительно очень мило. Детройт, учитесь как человек подъ...л и даже не обидно)))
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