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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75447545754675477548>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 19:42

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:На контракт ЧІТКИХ 6міс - підудуть і за 100к!

Підтримую. В мене кілька десятків знайомих, які готові підписати такі контракти.

Два дов ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:18

  stm написав:
  Hotab написав:Но для почти юной СТМ я таки не смогу с вами конкурировать :mrgreen:

Почти юная заценила комплимент )))

Конкурент)
Она меня назвала старым, больным неврозом, алкашом😂
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:32

  pesikot написав:І в чому брехня ?
Розділ є ? Є
Інфа є ? Є

Так працює інформаційний простір. Це таке життя
Якась подія не може бути постійно на перших шпальтах

Це тільки в СРСР на перших шпальтах були промови Брежнева або ще когось з Політбюро

А от, щоб Україна знову була на перших шпальтах, то наше МЗС повинно бігати по всіх країнах та доносити наше бачення ситуації

Підключати Порошенко, Чалого, Пристайко та всіх хто може в цьому допомогти
Почати щось робити

Не подобаються комусь ці люди, та і пох, якщо вони принесуть користь країні

якщо читаєш то вчися і розуміти написане.
чомусь новини про Газу і Ізраїль, при тому пропалестинськи орієнтовані можуть бути на першій сторінці, а найбільша війна на Землі десь далеко. Тому в списку самих читаних наших новин і нема. Це цілеспрямована політика підерасів журналістів.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:34

  Бетон написав:
  stm написав:
  Hotab написав:Но для почти юной СТМ я таки не смогу с вами конкурировать :mrgreen:

Почти юная заценила комплимент )))

Конкурент)
Она меня назвала старым, больным неврозом, алкашом😂

Ты с ней вместе не читал декларацию прав человека))Нам мух дал в первоисточнике.
Напомни, а тебе вообще жена разрешила, а? Конкурент…
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 кві, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:35

Подытожим приятное общение на форуме

Озорная STM
Долго жить собралась…
Только не учла та дама,
Что не в славном Амстердаме,
И не «Красных фонарей»
Бог судил по жизни ей.
Жизнь закончена, к несчастью!
И приходится общаться:
С виртуал качком Бетоном,
Анонимным Витальеном,
Васей, ривным между ног –
Добровольцем он не смог…
Мухой с темного подвала,
Снизу вверх смотря устало,
Мачо с крыльями Хотабом,
Солдафоном и бродягой…
А других ей и не надо!
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:35

  Hotab написав:Василь-Рівне

чому ти йому дупку підлизуєш?


Кукух каже «унікальний » на пітуха, пітух каже “міняйте мене , але кукуха не чіпайте».

Кукухопетух втретє за день збрехав.
Успіх жодного разу не казав: "але не чіпайте Детройта".
Успіх лише вказав, що Детройт прямо одразу відповів чому не йде міняти Успіха.
На відміну від пісень Васька, песікота і т.д., мовчання Прохожого.

Оце ось факт. А не чергова кукупетушина брехня.
Все у вашої Копетушні побудовано на брехні.

Спробуй спростувати черговий факт чи знов зілл'єшся по-клоунські відмовчуванням або підміною предмету.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:39

AlexxK
По-моему «огонь». Детройта обошли вниманием.. ему она давно, плотно и методично разминает предстательную..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:41

  AlexxK написав:Озорная STM
Долго жить собралась…
Только не учла та дама,
Что не в славном Амстердаме,
И не «Красных фонарей»
Бог судил по жизни ей.
Жизнь закончена, к несчастью!
И приходится общаться:
С виртуал качком Бетоном,
Анонимным Витальеном,
Васей, ривным между ног –
Добровольцем он не смог…
Мухой с темного подвала,
Снизу вверх смотря устало,
Мачо с крыльями Хотабом,
Солдафоном и бродягой…
А других ей и не надо!

Алекс, вы не первый кто мне стихи посвящает. Но это действительно очень мило. Детройт, учитесь как человек подъ...л и даже не обидно)))
Востаннє редагувалось stm в Суб 06 кві, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:45

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Но для почти юной СТМ я таки не смогу с вами конкурировать :mrgreen:

Почти юная заценила комплимент )))

Конкурент)
Она меня назвала старым, больным неврозом, алкашом😂
Ты с ней вместе не читал декларацию прав человека))Нам мух дал в первоисточнике.
Напомни, а тебе вообще жена разрешила, а? Конкурент…

Кто может запретить сильному независимому (пусть и старому) мужику с мейн куном? Надеюсь, форум она не читает. Пусть этот небольшой секрет останется между нами здесь в семейном кругу
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:51

  stm написав:
  AlexxK написав:Озорная STM
Долго жить собралась…
Только не учла та дама,
Что не в славном Амстердаме,
И не «Красных фонарей»
Бог судил по жизни ей.
Жизнь закончена, к несчастью!
И приходится общаться:
С виртуал качком Бетоном,
Анонимным Витальеном,
Васей, ривным между ног –
Добровольцем он не смог…
Мухой с темного подвала,
Снизу вверх смотря устало,
Мачо с крыльями Хотабом,
Солдафоном и бродягой…
А других ей и не надо!

Алекс, вы не первый кто мне стихи посвящает. Но это действительно очень мило. Детройт, учитесь как человек подъ...л и даже не обидно)))

Різниця знаєте-то в чому?

В нього відчувається доброзичливе відношення...
З вашого ж боку явно видне зворотнє. Сильно зворотнє.

Було б по-доброму підколи, да хоч образи, то моя б реакція була інша.
А так лише знов вкажу вам --- рідкісна ви підла тварюка.
І не змінетесь.
Маски мілой дамочки вас не скриють... Оскал виліз-то вже.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 кві, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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