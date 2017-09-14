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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 кві, 2024 19:42
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
На контракт ЧІТКИХ 6міс - підудуть і за 100к!
Підтримую. В мене кілька десятків знайомих, які готові підписати такі контракти.
Два дов ...
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:18
stm написав: Hotab написав:
Но для почти юной СТМ я таки не смогу с вами конкурировать
Почти юная заценила комплимент )))
Конкурент)
Она меня назвала старым, больным неврозом, алкашом😂
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Бетон
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:32
pesikot написав:
І в чому брехня ?
Розділ є ? Є
Інфа є ? Є
Так працює інформаційний простір. Це таке життя
Якась подія не може бути постійно на перших шпальтах
Це тільки в СРСР на перших шпальтах були промови Брежнева або ще когось з Політбюро
А от, щоб Україна знову була на перших шпальтах, то наше МЗС повинно бігати по всіх країнах та доносити наше бачення ситуації
Підключати Порошенко, Чалого, Пристайко та всіх хто може в цьому допомогти
Почати щось робити
Не подобаються комусь ці люди, та і пох, якщо вони принесуть користь країні
якщо читаєш то вчися і розуміти написане.
чомусь новини про Газу і Ізраїль, при тому пропалестинськи орієнтовані можуть бути на першій сторінці, а найбільша війна на Землі десь далеко. Тому в списку самих читаних наших новин і нема. Це цілеспрямована політика підерасів журналістів.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:34
Бетон написав: stm написав: Hotab написав:
Но для почти юной СТМ я таки не смогу с вами конкурировать
Почти юная заценила комплимент )))
Конкурент)
Она меня назвала старым, больным неврозом, алкашом😂
Ты с ней вместе не читал декларацию прав человека))Нам мух дал в первоисточнике.
Напомни, а тебе вообще жена разрешила, а? Конкурент…
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 06 кві, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:35
Озорная STM
Долго жить собралась…
Только не учла та дама,
Что не в славном Амстердаме,
И не «Красных фонарей»
Бог судил по жизни ей.
Жизнь закончена, к несчастью!
И приходится общаться:
С виртуал качком Бетоном,
Анонимным Витальеном,
Васей, ривным между ног –
Добровольцем он не смог…
Мухой с темного подвала,
Снизу вверх смотря устало,
Мачо с крыльями Хотабом,
Солдафоном и бродягой…
А других ей и не надо!
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AlexxK
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:35
Hotab написав:Василь-Рівне
чому ти йому дупку підлизуєш?
Кукух каже «унікальний » на пітуха, пітух каже “міняйте мене , але кукуха не чіпайте».
Кукухопетух втретє за день збрехав.
Успіх жодного разу не казав: "але не чіпайте Детройта".
Успіх лише вказав, що Детройт прямо одразу відповів чому не йде міняти Успіха.
На відміну від пісень Васька, песікота і т.д., мовчання Прохожого.
Оце ось факт. А не чергова кукупетушина брехня.
Все у вашої Копетушні побудовано на брехні.
Спробуй спростувати черговий факт чи знов зілл'єшся по-клоунські відмовчуванням або підміною предмету.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:39
AlexxK
По-моему «огонь». Детройта обошли вниманием.. ему она давно, плотно и методично разминает предстательную..
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Hotab
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:41
AlexxK написав:
Озорная STM
Долго жить собралась…
Только не учла та дама,
Что не в славном Амстердаме,
И не «Красных фонарей»
Бог судил по жизни ей.
Жизнь закончена, к несчастью!
И приходится общаться:
С виртуал качком Бетоном,
Анонимным Витальеном,
Васей, ривным между ног –
Добровольцем он не смог…
Мухой с темного подвала,
Снизу вверх смотря устало,
Мачо с крыльями Хотабом,
Солдафоном и бродягой…
А других ей и не надо!
Алекс, вы не первый кто мне стихи посвящает. Но это действительно очень мило. Детройт, учитесь как человек подъ...л и даже не обидно)))
Востаннє редагувалось stm
в Суб 06 кві, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:45
Hotab написав: Бетон написав: Hotab написав:
Но для почти юной СТМ я таки не смогу с вами конкурировать
Почти юная заценила комплимент )))
Конкурент)
Она меня назвала старым, больным неврозом, алкашом😂
Ты с ней вместе не читал декларацию прав человека))Нам мух дал в первоисточнике.
Напомни, а тебе вообще жена разрешила, а? Конкурент…
Кто может запретить сильному независимому (пусть и старому) мужику с мейн куном? Надеюсь, форум она не читает. Пусть этот небольшой секрет останется между нами здесь в семейном кругу
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:51
stm написав: AlexxK написав:
Озорная STM
Долго жить собралась…
Только не учла та дама,
Что не в славном Амстердаме,
И не «Красных фонарей»
Бог судил по жизни ей.
Жизнь закончена, к несчастью!
И приходится общаться:
С виртуал качком Бетоном,
Анонимным Витальеном,
Васей, ривным между ног –
Добровольцем он не смог…
Мухой с темного подвала,
Снизу вверх смотря устало,
Мачо с крыльями Хотабом,
Солдафоном и бродягой…
А других ей и не надо!
Алекс, вы не первый кто мне стихи посвящает. Но это действительно очень мило. Детройт, учитесь как человек подъ...л и даже не обидно)))
Різниця знаєте-то в чому?
В нього відчувається доброзичливе відношення...
З вашого ж боку явно видне зворотнє. Сильно зворотнє.
Було б по-доброму підколи, да хоч образи, то моя б реакція була інша.
А так лише знов вкажу вам --- рідкісна ви підла тварюка.
І не змінетесь.
Маски мілой дамочки вас не скриють... Оскал виліз-то вже.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 06 кві, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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