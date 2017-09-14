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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7545754675477548>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:58

  Бетон написав:Никому не приходило в голову, что сегодня наша страна именно в таком положении, потому что все очень умные, но вот не то делают?
Всё у нас классно, мы самые великие, но вот почему-то невесело как-то?
Не пора ли признать, что нет никакого величия и меняться?
Нет?
Не видно никакого намёка судьбы?


Давайте повну деелоїзацію за п`ятирічку?
Це всього треба набирати по 200тис у військо на 3-4міс.
За 5років всі чоловіки пройдуть. І частина жінок...
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:07

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А от вся проблема - в ЧІТКИХ ТЕРМІНАХ!!!
От де вся "заноза"!!!
Навіть не в підвищенні до 200К премії!!!
ты не прав. за 200 военкомам будут давать хабар чтобы взяли в штурмовики, а успиха признают непрыдатным. То есть полностью поменяется баланс. На вкусные/рыбные места все хотят. Так было со времен царя Хаммурапи. Сейчас все вкусные места в тылу. Так шо деньги всё же первичнее. Пропадёт смысл держать вас 5 лет, если на твоё место куча желающих. Чем больше желающих, тем жирнее военкомы. Наоборот станет интереснее брать на 6 месяцев а потом

На контракт ЧІТКИХ 6міс - підудуть і за 100к!
На 12міс - вже треба стимулювати 150К, або 200К :lol:

А якщо просто підняти до 200К, але далі - безстроково, то може збільшиться бажаючих на максимум 15-20%!


Я до вас добре ставлюсь , але повинен засередити вашу увагу на деяких моментах .
Багато хто з цього починає свою мандрівку до психічиних розладів .
Спочатку , психологично ушкоджені люди вигадують мрію і вірять у свої мрії .
Потім ці мрії обтяжуються ще більш тяжкими вигадками .
Саме тяжче настає , коли людина усвідомлює що все не так .

Запросить за 100-200 тис .до лав ЗСУ Флая , Вадіка чи будь кого і почуйте що вони напишуть .
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:09

  Hotab написав:detroytred

нього відчувається доброзичливе відношення..


Я вас з вітосом теж по-доброму.. а ви ото..

Хотаб, так я вас з СТМ і не урівнюю.
Подлості у вас нема і близько.

Доброта з таким рівнем агресивності? Не буває.
Тут би хоч взаємоповагу роздивитись у вас десь)) Але то таке. Не критично.
Я вам не суддя. Оперую тільки фактами. Ви ж не напружуєтесь з цим...
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:13

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Було б по-доброму підколи, да хоч образи, то моя б реакція була інша.
А так лише знов вкажу вам --- рідкісна ви підла тварюка.
сеньор помидор прекращайте, мы всё поняли. Обижаться долго нельзя. Пошутили, обиделись и хватит. Надо дальше жить)

Ні.
Як Успіх унікальний добряк, так вона унікальна ...
Рідкісна...

З такими (чоловіками) я вже забув коли останнє перетинався. Штучний екземпляр. Гадав вивелись вже.
А тут жіночого роду.
Жодного разу ще не зустрічав.

Ображення з мого боку і близько нема. Образи - це дрібниці.

Згадав -- останнім восьмерочнік у частині був. Піваеродрому стукачами зробив...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 кві, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:15

  detroytred написав:Як Успіх унікальний добряк, так вона унікальна ...
Рідкісна...

Да!!! С завышенной самооценкой )))
Лучше быть озорной .... , чем унылым .... )))

Какие обиды с вашей стороны, вообще не вижу, вот ни одной. Даже под микроскопом не разглядеть.
Востаннє редагувалось stm в Суб 06 кві, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:28

  stm написав:
  detroytred написав:Як Успіх унікальний добряк, так вона унікальна ...
Рідкісна...

Да!!! С завышенной самооценкой )))
Лучше быть озорной .... , чем унылым .... )))

Какие обиды с вашей стороны, вообще не вижу, вот ни одной. Даже под микроскопом не разглядеть.

Ну просто копія отієї гєбні...
Маски так і демонструєте.

Ще раз --- справжнє обличчя вже вилізло.

Так у тої гєбні хоча б дійсно мета була і робота така, а у вас -- внутрішня потреба, ентузіазм. Натура...
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:39

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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:46

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Як Успіх унікальний добряк, так вона унікальна ...
Рідкісна...

Да!!! С завышенной самооценкой )))
Лучше быть озорной .... , чем унылым .... )))

Какие обиды с вашей стороны, вообще не вижу, вот ни одной. Даже под микроскопом не разглядеть.

Ну просто копія отієї гєбні...
Маски так і демонструєте.

Ще раз --- справжнє обличчя вже вилізло.

Так у тої гєбні хоча б дійсно мета була і робота така, а у вас -- внутрішня потреба, ентузіазм. Натура...

Не люблю унылых...
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Не люблю унылых...

І напевне тупорилих :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:58

  stm написав:Не люблю унылых...

Во!
Тому і займайтесь брехунцями, острорилими та іншими весельчаками.
Вперед! Любіть їх до схочу.

Я ж вам і не подобаюсь, і не любите таких, і навіть смерть мою бачите, а ви лізите.
Тому вчергове запитую: з якою метою?
А ви зливаєтесь на таке просте конкретне питання.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 кві, 2024 22:11, всього редагувалось 2 разів.
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