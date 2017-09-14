|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 06 кві, 2024 20:58
Бетон написав:
Никому не приходило в голову, что сегодня наша страна именно в таком положении, потому что все очень умные, но вот не то делают?
Всё у нас классно, мы самые великие, но вот почему-то невесело как-то?
Не пора ли признать, что нет никакого величия и меняться?
Нет?
Не видно никакого намёка судьбы?
Давайте повну деелоїзацію за п`ятирічку?
Це всього треба набирати по 200тис у військо на 3-4міс.
За 5років всі чоловіки пройдуть. І частина жінок...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1982
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 06 кві, 2024 21:07
Успіх написав: vitaliiangel написав: Успіх написав:
А от вся проблема - в ЧІТКИХ ТЕРМІНАХ!!!
От де вся "заноза"!!!
Навіть не в підвищенні до 200К премії!!!
ты не прав. за 200 военкомам будут давать хабар чтобы взяли в штурмовики, а успиха признают непрыдатным. То есть полностью поменяется баланс. На вкусные/рыбные места все хотят. Так было со времен царя Хаммурапи. Сейчас все вкусные места в тылу. Так шо деньги всё же первичнее. Пропадёт смысл держать вас 5 лет, если на твоё место куча желающих. Чем больше желающих, тем жирнее военкомы. Наоборот станет интереснее брать на 6 месяцев а потом
На контракт ЧІТКИХ 6міс - підудуть і за 100к!
На 12міс - вже треба стимулювати 150К, або 200К
А якщо просто підняти до 200К, але далі - безстроково, то може збільшиться бажаючих на максимум 15-20%!
Я до вас добре ставлюсь , але повинен засередити вашу увагу на деяких моментах .
Багато хто з цього починає свою мандрівку до психічиних розладів .
Спочатку , психологично ушкоджені люди вигадують мрію і вірять у свої мрії .
Потім ці мрії обтяжуються ще більш тяжкими вигадками .
Саме тяжче настає , коли людина усвідомлює що все не так .
Запросить за 100-200 тис .до лав ЗСУ Флая , Вадіка чи будь кого і почуйте що вони напишуть .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4359
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4114 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Суб 06 кві, 2024 21:09
Hotab написав:detroytred
нього відчувається доброзичливе відношення..
Я вас з вітосом теж по-доброму.. а ви ото..
Хотаб, так я вас з СТМ і не урівнюю.
Подлості у вас нема і близько.
Доброта з таким рівнем агресивності? Не буває.
Тут би хоч взаємоповагу роздивитись у вас десь)) Але то таке. Не критично.
Я вам не суддя. Оперую тільки фактами. Ви ж не напружуєтесь з цим...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28029
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 21:13
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Було б по-доброму підколи, да хоч образи, то моя б реакція була інша.
А так лише знов вкажу вам --- рідкісна ви підла тварюка.
сеньор помидор прекращайте, мы всё поняли. Обижаться долго нельзя. Пошутили, обиделись и хватит. Надо дальше жить)
Ні.
Як Успіх унікальний добряк, так вона унікальна ...
Рідкісна...
З такими (чоловіками) я вже забув коли останнє перетинався. Штучний екземпляр. Гадав вивелись вже.
А тут жіночого роду.
Жодного разу ще не зустрічав.
Ображення з мого боку і близько нема. Образи - це дрібниці.
Згадав -- останнім восьмерочнік у частині був. Піваеродрому стукачами зробив...
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 06 кві, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28029
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 21:15
detroytred написав:
Як Успіх унікальний добряк, так вона унікальна ...
Рідкісна...
Да!!! С завышенной самооценкой )))
Лучше быть озорной .... , чем унылым .... )))
Какие обиды с вашей стороны, вообще не вижу, вот ни одной. Даже под микроскопом не разглядеть.
Востаннє редагувалось stm
в Суб 06 кві, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4713
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 21:28
stm написав: detroytred написав:
Як Успіх унікальний добряк, так вона унікальна ...
Рідкісна...
Да!!! С завышенной самооценкой )))
Лучше быть озорной .... , чем унылым .... )))
Какие обиды с вашей стороны, вообще не вижу, вот ни одной. Даже под микроскопом не разглядеть.
Ну просто копія отієї гєбні...
Маски так і демонструєте.
Ще раз --- справжнє обличчя вже вилізло.
Так у тої гєбні хоча б дійсно мета була і робота така, а у вас -- внутрішня потреба, ентузіазм. Натура...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28029
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 21:39
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22818
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2388 раз.
- Подякували: 3349 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 06 кві, 2024 21:46
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
Як Успіх унікальний добряк, так вона унікальна ...
Рідкісна...
Да!!! С завышенной самооценкой )))
Лучше быть озорной .... , чем унылым .... )))
Какие обиды с вашей стороны, вообще не вижу, вот ни одной. Даже под микроскопом не разглядеть.
Ну просто копія отієї гєбні...
Маски так і демонструєте.
Ще раз --- справжнє обличчя вже вилізло.
Так у тої гєбні хоча б дійсно мета була і робота така, а у вас -- внутрішня потреба, ентузіазм. Натура...
Не люблю унылых...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4713
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 21:49
stm написав:
Не люблю унылых...
І напевне тупорилих
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5994
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6860 раз.
- Подякували: 3069 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 06 кві, 2024 21:58
stm написав:
Не люблю унылых...
Во!
Тому і займайтесь брехунцями, острорилими та іншими весельчаками.
Вперед! Любіть їх до схочу.
Я ж вам і не подобаюсь, і не любите таких, і навіть смерть мою бачите, а ви лізите.
Тому вчергове запитую: з якою метою?
А ви зливаєтесь на таке просте конкретне питання.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 06 кві, 2024 22:11, всього редагувалось 2 разів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28029
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|19915
|
|
|1493
|180606
|
|
|6076
|599386
|
|