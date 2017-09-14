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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 кві, 2024 22:00
Ukrainian написав: Banderlog написав: detroytred написав:
Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім.
А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...
Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів.
Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий
а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний
Ну і ? Прийдуть кацапи і вся Україна буде жити як Донбас та Луганськ і зп будуть астрономічні і різні вольності з’являться
ну і хрєн з нею хай живе як хоче раз не збирається платити) в нас капіталізмус і як казав сенсей Будівельник - користність роботи міряється грошима, які за неї платять. Я не в голімому совку живу і до медальок ставлюсь з легким презирством. Раз я тут треба, хай платять. В магазин підіть і без грошей нещасних 3 яблука і єгермейстр попросіть... дадуть? А якшо медальку покажете?
ви ж плюнули на все на мову, на віру, на рідний чорнозем і поїхали в канаду за грошима. Нє, є вєроятность, шо за гейські права і щоб стати трансгендером за державний кошт
но думаю таки справа в канадських долярах.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 22:15
detroytred написав: stm написав:
Не люблю унылых...
Во!
Тому і займайтесь брехунцями, острорилими та іншими весельчаками.
Вперед! Любіть їх до схочу.
Я ж вам і не подобаюсь, і не любите таких, і навіть смерть мою бачите, а ви лізите.
Тому вчергове запитую: з якою метою?
А ви зливаєтесь на таке просте конкретне питання.
Это личный вопрос, а на личные вопросы я не отвечаю. Увиливаю и не отвечаю. Знакомо?
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Додано: Суб 06 кві, 2024 22:15
Мені здалось, чи у темі й справді відчуваються стійкі ознаки реституції?
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