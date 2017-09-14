detroytred написав: Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім. А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...
Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів. Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний
Ну і ? Прийдуть кацапи і вся Україна буде жити як Донбас та Луганськ і зп будуть астрономічні і різні вольності з’являться
ну і хрєн з нею хай живе як хоче раз не збирається платити) в нас капіталізмус і як казав сенсей Будівельник - користність роботи міряється грошима, які за неї платять. Я не в голімому совку живу і до медальок ставлюсь з легким презирством. Раз я тут треба, хай платять. В магазин підіть і без грошей нещасних 3 яблука і єгермейстр попросіть... дадуть? А якшо медальку покажете? ви ж плюнули на все на мову, на віру, на рідний чорнозем і поїхали в канаду за грошима. Нє, є вєроятность, шо за гейські права і щоб стати трансгендером за державний кошт но думаю таки справа в канадських долярах.
Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світі, почне підіймати суспільства інших держав, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність Європи та НАТО. Для нас це ризиковано"
Тобто якщо Іноземна Держава пришле свої війська НА ДОПОМОГУ Україні..то якась педерація хайпом розколе Європу..... Труси-хрестик... Ті хто пришле - тих вже точно ніяка педерація не розколе.
Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світі, почне підіймати суспільства інших держав, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність Європи та НАТО. Для нас це ризиковано"
Тобто якщо Іноземна Держава пришле свої війська НА ДОПОМОГУ Україні..то якась педерація хайпом розколе Європу..... Труси-хрестик... Ті хто пришле - тих вже точно ніяка педерація не розколе.
Если иностранное государство введёт войска, которые будут на линии соприкосновения юридически это ведет к вступлению в войну на стороне Украины.