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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75467547754875497550>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:00

  Ukrainian написав:
  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім.
А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...

Без грошей я тупо розвернусь і піду. Без варіантів.
Признаюсь що даж якщоб доплата 100т була ставкою за місяць, я б теж поїхав в отпуск на тиждень другий
а так коли її вручну платять... наші ж кажуть -доплата не за відстань а за УСПІШНЕ виконання бойового завдання. Критерій ж успішності субєктивний

Ну і ? Прийдуть кацапи і вся Україна буде жити як Донбас та Луганськ і зп будуть астрономічні і різні вольності з’являться :lol:
ну і хрєн з нею хай живе як хоче раз не збирається платити) в нас капіталізмус і як казав сенсей Будівельник - користність роботи міряється грошима, які за неї платять. Я не в голімому совку живу і до медальок ставлюсь з легким презирством. Раз я тут треба, хай платять. В магазин підіть і без грошей нещасних 3 яблука і єгермейстр попросіть... дадуть? А якшо медальку покажете? :lol:
ви ж плюнули на все на мову, на віру, на рідний чорнозем і поїхали в канаду за грошима. Нє, є вєроятность, шо за гейські права і щоб стати трансгендером за державний кошт :lol: но думаю таки справа в канадських долярах.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:15

  detroytred написав:
  stm написав:Не люблю унылых...

Во!
Тому і займайтесь брехунцями, острорилими та іншими весельчаками.
Вперед! Любіть їх до схочу.

Я ж вам і не подобаюсь, і не любите таких, і навіть смерть мою бачите, а ви лізите.
Тому вчергове запитую: з якою метою?
А ви зливаєтесь на таке просте конкретне питання.

Это личный вопрос, а на личные вопросы я не отвечаю. Увиливаю и не отвечаю. Знакомо?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:15

Мені здалось, чи у темі й справді відчуваються стійкі ознаки реституції?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:21

  stm написав:Это личный вопрос, а на личные вопросы я не отвечаю. Увиливаю и не отвечаю. Знакомо?

Що за примітивний-то ухід?

Тоньше треба.
Бо це питання стосується мене. (Чому. Ви. Лізите. До мене. До мене).
Різницю уловлюєте стосовно з питаннями просто про себе?

Вчиться...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:25

  detroytred написав:
  stm написав:Это личный вопрос, а на личные вопросы я не отвечаю. Увиливаю и не отвечаю. Знакомо?

Що за примітивний-то ухід?

Тоньше треба.
Бо це питання стосується мене. (Чому. Ви. Лізите. До мене. До мене).
Різницю уловлюєте стосовно з питаннями просто про себе?

Вчиться...

Ты меня уважаешь?
Я тебя уважаю.
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Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:42

Конкурент, я лучше пошучу )))

Бетон

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Я тебя уважаю.
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Относительно Детройта у меня хоть и бородатое, но интереснее:
STM Детройту раздраженно в сердцах: «Сколько раз я вам говорила, что вы зануда!»
Детройт: «Одиннадцать..»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:45

Бджоли проти меду....

Голова Бюджетного комітету - проти економічного бронювання
Президент - проти іноземних військ https://censor.net/ua/n3482938
Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світі, почне підіймати суспільства інших держав, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність Європи та НАТО. Для нас це ризиковано"

Тобто якщо Іноземна Держава пришле свої війська НА ДОПОМОГУ Україні..то якась педерація хайпом розколе Європу.....
Труси-хрестик...
Ті хто пришле - тих вже точно ніяка педерація не розколе.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:51

  Hotab написав:Бетон

Ты меня уважаешь?
Я тебя уважаю.
Мы с тобой уважаемые люди


Относительно Детройта у меня хоть и бородатое, но интереснее:
STM Детройту раздраженно в сердцах: «Сколько раз я вам говорила, что вы зануда!»
Детройт: «Одиннадцать..»

Чистая формальность: унылый - это не зануда :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:53

  budivelnik написав:Голова Бюджетного комітету - проти економічного бронювання
Президент - проти іноземних військ https://censor.net/ua/n3482938
Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світі, почне підіймати суспільства інших держав, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність Європи та НАТО. Для нас це ризиковано"

Тобто якщо Іноземна Держава пришле свої війська НА ДОПОМОГУ Україні..то якась педерація хайпом розколе Європу.....
Труси-хрестик...
Ті хто пришле - тих вже точно ніяка педерація не розколе.

Если иностранное государство введёт войска, которые будут на линии соприкосновения юридически это ведет к вступлению в войну на стороне Украины.
stm
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