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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7547754875497550>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:58

  stm написав:
  budivelnik написав:Голова Бюджетного комітету - проти економічного бронювання
Президент - проти іноземних військ https://censor.net/ua/n3482938
Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світі, почне підіймати суспільства інших держав, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність Європи та НАТО. Для нас це ризиковано"

Тобто якщо Іноземна Держава пришле свої війська НА ДОПОМОГУ Україні..то якась педерація хайпом розколе Європу.....
Труси-хрестик...
Ті хто пришле - тих вже точно ніяка педерація не розколе.

Если иностранное государство введёт войска, которые будут на линии соприкосновения юридически это ведет к вступлению в войну на стороне Украины.
І що в цьому поганого для України?
Для тієї країни що введе - зрозуміло
А в Україні війна йде і так
То ще раз
Що поганого в тому що якась умовна Франція/Швеція/Прибалтика/Польща/Англія - введуть на нашу територію пару сот тисяч своїх солдат і допоможуть нам ?

ПС
На мою думку ми повинні не відбиватись і заперечувати подібні ініціативи - а й просто ПРОСИТИ щоб нам Допомогли зберегти своїх людей і пришвидшити Перемогу.
ППС
Я прекрасно розумію що цього ніхто не зробить, але відмовлятись коли пропонують - це тупість в квадраті.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:03

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Харкові треба міняти керівництво, бо там якісь довбойоби займаються обороною. З с-300 чи іскандерами зрозуміло, перехопити не можуть але проти шахедів досі не знайшли протидію. Постійно премію Дарвіна отримують, то ЗРК поставлять на видному місці, то вчора Ураган з БК тупо на Окружній стояв і їх роздовбали іскандером. Орлан літав і їм пох, хоча місця де сховати там валом.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:24

  Schmit написав:

Шикарний обзор. Подача, анімація, факти, аргументи. Клас
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:24

  Schmit написав:

таких заявок навіть у кацапів не бачу.
здається мені ти знову якусь кацапську пропаганду притягнув.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:26

  unicdima написав:У Харкові треба міняти керівництво, бо там якісь довбойоби займаються обороною. З с-300 чи іскандерами зрозуміло, перехопити не можуть але проти шахедів досі не знайшли протидію. Постійно премію Дарвіна отримують, то ЗРК поставлять на видному місці, то вчора Ураган з БК тупо на Окружній стояв і їх роздовбали іскандером. Орлан літав і їм пох, хоча місця де сховати там валом.


Все так кроме того что по всей видимости Харькову просто нечем сбивать те Орланы. Предупреждения о них читаю в мониторинговых чатах по несколько раз в день.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:30

  serg1974 написав:Все так кроме того что по всей видимости Харькову просто нечем сбивать те Орланы. Предупреждения о них читаю в мониторинговых чатах по несколько раз в день.

Якщо нема чим збивати то треба ховатися, їх ведуть ще від кордону.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:35

  unicdima написав:

таких заявок навіть у кацапів не бачу.
здається мені ти знову якусь кацапську пропаганду притягнув.

Що саме кацапська пропаганда? Про розбитих москалів під Києвом чи про Білорусь, чи про Францію?
Скоро дізнаємося, де правда, як і з цим:
ISW: Поки немає жодних візуальних підтверджень ураження російських літаків на авіабазах
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:40

  Бетон написав:
  Schmit написав:

Шикарний обзор. Подача, анімація, факти, аргументи. Клас

Губарев розтриндів, що під Києвом кацапів розгепали вхламину. А Стамбул треба був, щоб спасти рештки недобитків.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:41

Столтенберг допустив, що Україні доведеться йти на компроміси з РФ

"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів", - сказав генсек НАТО.

Водночас він додав, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і наголосив, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".
Xenon
 
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