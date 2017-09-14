Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світі, почне підіймати суспільства інших держав, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність Європи та НАТО. Для нас це ризиковано"
Тобто якщо Іноземна Держава пришле свої війська НА ДОПОМОГУ Україні..то якась педерація хайпом розколе Європу..... Труси-хрестик... Ті хто пришле - тих вже точно ніяка педерація не розколе.
Если иностранное государство введёт войска, которые будут на линии соприкосновения юридически это ведет к вступлению в войну на стороне Украины.
І що в цьому поганого для України? Для тієї країни що введе - зрозуміло А в Україні війна йде і так То ще раз Що поганого в тому що якась умовна Франція/Швеція/Прибалтика/Польща/Англія - введуть на нашу територію пару сот тисяч своїх солдат і допоможуть нам ?
ПС На мою думку ми повинні не відбиватись і заперечувати подібні ініціативи - а й просто ПРОСИТИ щоб нам Допомогли зберегти своїх людей і пришвидшити Перемогу. ППС Я прекрасно розумію що цього ніхто не зробить, але відмовлятись коли пропонують - це тупість в квадраті.
У Харкові треба міняти керівництво, бо там якісь довбойоби займаються обороною. З с-300 чи іскандерами зрозуміло, перехопити не можуть але проти шахедів досі не знайшли протидію. Постійно премію Дарвіна отримують, то ЗРК поставлять на видному місці, то вчора Ураган з БК тупо на Окружній стояв і їх роздовбали іскандером. Орлан літав і їм пох, хоча місця де сховати там валом.
unicdima написав:У Харкові треба міняти керівництво, бо там якісь довбойоби займаються обороною. З с-300 чи іскандерами зрозуміло, перехопити не можуть але проти шахедів досі не знайшли протидію. Постійно премію Дарвіна отримують, то ЗРК поставлять на видному місці, то вчора Ураган з БК тупо на Окружній стояв і їх роздовбали іскандером. Орлан літав і їм пох, хоча місця де сховати там валом.
Все так кроме того что по всей видимости Харькову просто нечем сбивать те Орланы. Предупреждения о них читаю в мониторинговых чатах по несколько раз в день.
Столтенберг допустив, що Україні доведеться йти на компроміси з РФ
"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів", - сказав генсек НАТО.
Водночас він додав, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і наголосив, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".