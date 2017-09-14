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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 кві, 2024 23:49
Schmit написав:
Що саме кацапська пропаганда?
Дивлюся всі ролики на цьому каналі мають спрямування- все пропало, росіяни прорвали фронт, у нас великі втрати.
Треба пробити, що то за канал.
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unicdima
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Додано: Нед 07 кві, 2024 00:01
unicdima на сайте Бутусова появилась информация что некий нардеп зашёл к Малюку пообщаться и заодно спросил за ситуацию с тем журналистом которого хотели обилетить по указке чувака с СБУ. В общем, Малюк пообещал разобраться а мне понравился комент под статье й на Цензоре:
Fanat
В законе про мобилизацию не сказано что журналистов нельзя мобилизировать. Поэтому эти "писаки" должны так же как все стоять на облику и быть мобилизироваными
06.04.2024 21:39 Відповісти Мені подобається
Andrey Servetnik
Fanat,ти що дебіл тема про систему,хтось воює,а хтось квартирки купує за кошти, журналістів пасе,щоб не відібрали корито,та цей журналіст зробив корисне діло ,чим взвод оркIв завалити,тому що ця сволота дбр СБУ прокуратура є 5 колона
Востаннє редагувалось serg1974
в Нед 07 кві, 2024 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 00:02
Бетон написав: Бетон написав: Schmit написав:
Шикарний обзор. Подача, анімація, факти, аргументи. Клас
Губарев розтриндів, що під Києвом кацапів розгепали вхламину. А Стамбул треба був, щоб спасти рештки недобитків.
губарєв жалюгідний нікчема, чого ви вирішили що його слова варті уваги?
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Додано: Нед 07 кві, 2024 00:06
serg1974 написав:unicdima
на сайте Бутусова появилась информация что некий нардеп зашёл к Малюку пообщаться и заодно спросил за ситуацию с тем журналистом которого хотели обилетить по указке чувака с СБУ.
Юрчишин той нардеп.
Вся журнашлюшська шобла підняла страшенний вереск по тому ділу, якщо Малюк поведеться на їх вимоги то буде великим дурнем.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 00:13
unicdima написав: serg1974 написав:unicdima
на сайте Бутусова появилась информация что некий нардеп зашёл к Малюку пообщаться и заодно спросил за ситуацию с тем журналистом которого хотели обилетить по указке чувака с СБУ.
Юрчишин той нардеп.
Вся журнашлюшська шобла підняла страшенний вереск по тому ділу, якщо Малюк поведеться на їх вимоги то буде великим дурнем.
Согласен. Лучше на повышение обоих СБУшников, и того кто по суперу пас журналиста и того который 1,5 ляма припарковал в Киеве.
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Vadim_
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Додано: Нед 07 кві, 2024 00:38
sens написав:
В Беларуси вводят SMS-повестки: операторы обязаны предоставлять военкомам номера абонентов, – Лукашенко подписал закон
SMS-сообщение заменит обычную повестку в период мобилизации. Военные комиссары также смогут ограничивать выезд за границу уклонистам.
А к чему готовимся? 🤔
Ймовірно до ГУЛАГу СССР...
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Додано: Нед 07 кві, 2024 00:47
Vadim_ написав: sens написав:
В Беларуси вводят SMS-повестки: операторы обязаны предоставлять военкомам номера абонентов, – Лукашенко подписал закон
SMS-сообщение заменит обычную повестку в период мобилизации. Военные комиссары также смогут ограничивать выезд за границу уклонистам.
А к чему готовимся? 🤔
Ймовірно до ГУЛАГу СССР...
Лука может готовиться открыть второй фронт так же как западные союзники в 1943м. Блеф тоже им с РФ на руку
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serg1974
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Додано: Нед 07 кві, 2024 00:52
А що уже є супутникові знімки ? Кацапи теж розумнішають і швиденько усе пошкоджене та знищене прибирають.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 01:07
Свет у меня отключили по графику - в 17.05. Включили чуть позже - в 00.35.
Буквально через несколько минут начался налёт (с включением света не связано никак).
Хорошо была слышна работа зенитных пулемётов и какие-то взрывы. С удовольствием наблюдал сбитие одного (?) шахеда. Красивые всполохи от взрыва в облаках.
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