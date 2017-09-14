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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7548754975507551>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:49

  Schmit написав:Що саме кацапська пропаганда?

Дивлюся всі ролики на цьому каналі мають спрямування- все пропало, росіяни прорвали фронт, у нас великі втрати.
Треба пробити, що то за канал.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 00:01

unicdima на сайте Бутусова появилась информация что некий нардеп зашёл к Малюку пообщаться и заодно спросил за ситуацию с тем журналистом которого хотели обилетить по указке чувака с СБУ. В общем, Малюк пообещал разобраться а мне понравился комент под статье й на Цензоре:

Fanat
В законе про мобилизацию не сказано что журналистов нельзя мобилизировать. Поэтому эти "писаки" должны так же как все стоять на облику и быть мобилизироваными
06.04.2024 21:39 Відповісти Мені подобається
Andrey Servetnik
Fanat,ти що дебіл тема про систему,хтось воює,а хтось квартирки купує за кошти, журналістів пасе,щоб не відібрали корито,та цей журналіст зробив корисне діло ,чим взвод оркIв завалити,тому що ця сволота дбр СБУ прокуратура є 5 колона
Востаннє редагувалось serg1974 в Нед 07 кві, 2024 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 00:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  Бетон написав:
  Schmit написав:

Шикарний обзор. Подача, анімація, факти, аргументи. Клас

Губарев розтриндів, що під Києвом кацапів розгепали вхламину. А Стамбул треба був, щоб спасти рештки недобитків.
губарєв жалюгідний нікчема, чого ви вирішили що його слова варті уваги?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 00:06

  serg1974 написав:unicdima на сайте Бутусова появилась информация что некий нардеп зашёл к Малюку пообщаться и заодно спросил за ситуацию с тем журналистом которого хотели обилетить по указке чувака с СБУ.

Юрчишин той нардеп.
Вся журнашлюшська шобла підняла страшенний вереск по тому ділу, якщо Малюк поведеться на їх вимоги то буде великим дурнем.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 00:13

  unicdima написав:
  serg1974 написав:unicdima на сайте Бутусова появилась информация что некий нардеп зашёл к Малюку пообщаться и заодно спросил за ситуацию с тем журналистом которого хотели обилетить по указке чувака с СБУ.

Юрчишин той нардеп.
Вся журнашлюшська шобла підняла страшенний вереск по тому ділу, якщо Малюк поведеться на їх вимоги то буде великим дурнем.

Согласен. Лучше на повышение обоих СБУшников, и того кто по суперу пас журналиста и того который 1,5 ляма припарковал в Киеве.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 00:22

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:

Тепер питання: якщо такого рівня посадовець-вояк-політик про це здогадувався, передбачав, знав, да хоча б просто лише припускав можливість цього, да ще й відкрито наголошував, попереджав, то ЧОМУ наші відповідні посадовці (у яких в ПРЯМИХ посадових обов'язках вказано - відповідає за обороноздатність держави тощо) не робили нічого, а навіть навпаки?

Так отож :(
а наразі залякують людей тцк, на щось більше розуму не мають :(
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 00:38

  sens написав:В Беларуси вводят SMS-повестки: операторы обязаны предоставлять военкомам номера абонентов, – Лукашенко подписал закон

SMS-сообщение заменит обычную повестку в период мобилизации. Военные комиссары также смогут ограничивать выезд за границу уклонистам.

А к чему готовимся? 🤔

Ймовірно до ГУЛАГу СССР... :(
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 00:47

  Vadim_ написав:
  sens написав:В Беларуси вводят SMS-повестки: операторы обязаны предоставлять военкомам номера абонентов, – Лукашенко подписал закон

SMS-сообщение заменит обычную повестку в период мобилизации. Военные комиссары также смогут ограничивать выезд за границу уклонистам.

А к чему готовимся? 🤔

Ймовірно до ГУЛАГу СССР... :(

Лука может готовиться открыть второй фронт так же как западные союзники в 1943м. Блеф тоже им с РФ на руку
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 00:52

  Schmit написав:
  unicdima написав:

таких заявок навіть у кацапів не бачу.
здається мені ти знову якусь кацапську пропаганду притягнув.

Що саме кацапська пропаганда? Про розбитих москалів під Києвом чи про Білорусь, чи про Францію?
Скоро дізнаємося, де правда, як і з цим:
ISW: Поки немає жодних візуальних підтверджень ураження російських літаків на авіабазах

А що уже є супутникові знімки ? Кацапи теж розумнішають і швиденько усе пошкоджене та знищене прибирають.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 01:07

Свет у меня отключили по графику - в 17.05. Включили чуть позже - в 00.35.

Буквально через несколько минут начался налёт (с включением света не связано никак).
Хорошо была слышна работа зенитных пулемётов и какие-то взрывы. С удовольствием наблюдал сбитие одного (?) шахеда. Красивые всполохи от взрыва в облаках.
ЛАД
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  #<1 ... 7548754975507551>
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