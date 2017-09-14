detroytred написав:

наші відповідні посадовці

(у яких в ПРЯМИХ посадових обов'язках вказано - відповідає за обороноздатність держави тощо) не робили нічого, а навіть навпаки?

Тепер питання: якщо такого рівня посадовець-вояк-політик про це здогадувався, передбачав, знав, да хоча б просто лише припускав можливість цього, да ще й відкрито наголошував, попереджав, то ЧОМУ