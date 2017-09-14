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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 кві, 2024 01:12
Vadim_ написав: sens написав:
В Беларуси вводят SMS-повестки: операторы обязаны предоставлять военкомам номера абонентов, – Лукашенко подписал закон
SMS-сообщение заменит обычную повестку в период мобилизации. Военные комиссары также смогут ограничивать выезд за границу уклонистам.
А к чему готовимся? 🤔
Ймовірно до ГУЛАГу СССР...
И пойдут на смерть? Ради чего? Ради спятившего кремлевского карлика? Белорусам оно надо? Или развернут оружие в сторону гауляйтера луки?
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Додано: Нед 07 кві, 2024 02:26
А ради чего узкие умирают в чужой стране?
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Додано: Нед 07 кві, 2024 02:58
посетитель написав:
А ради чего узкие умирают в чужой стране?
200 тис рупій і біла лада
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Додано: Нед 07 кві, 2024 03:25
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Неужели не все из них ненавидят пана Степана Бендеру и фашызм, который тянет к их пропитой роже свои корявые руки?
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