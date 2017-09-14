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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7548754975507551
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 02:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А ради чего узкие умирают в чужой стране?
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 02:58

  посетитель написав:А ради чего узкие умирают в чужой стране?

200 тис рупій і біла лада
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 03:25

Ukrainian
Неужели не все из них ненавидят пана Степана Бендеру и фашызм, который тянет к их пропитой роже свои корявые руки?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 07:36

Щодо сирен.
Вони якісь нудні...
І виють багато разів щодня.
Вже навіть і не дивно, що елої такі перелякані й озлоблені -- вони аж два роки все це слухали!?
Особливо дратує, коли ховатись, власне, і нікуди...

Було би краще, якби до сирен додати ще оцю пісню. І отой звук попкорну.
А на громадських екранах, а ще краще на всіх смартфонах -- показувати людям відео:

  fox767676 написав:
  Bobua написав:
І пісня “Вояж” на тлі... :)






(Присилати як ммс? І посилання з безплатним трафіком?)
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 07:57

  serg1974 написав:
  unicdima написав:У Харкові треба міняти керівництво, бо там якісь довбойоби займаються обороною. З с-300 чи іскандерами зрозуміло, перехопити не можуть але проти шахедів досі не знайшли протидію. Постійно премію Дарвіна отримують, то ЗРК поставлять на видному місці, то вчора Ураган з БК тупо на Окружній стояв і їх роздовбали іскандером. Орлан літав і їм пох, хоча місця де сховати там валом.


Все так кроме того что по всей видимости Харькову просто нечем сбивать те Орланы. Предупреждения о них читаю в мониторинговых чатах по несколько раз в день.


Нашел на местном форуме пояснения насчет таких ситуаций:

Розвідники дрони майже постійно моніторять місто.
Это причина бесконечных ударов по Харькову и прилегающим районам.
Слишком много они знают.


Их ЗАЛА болтается в воздухе уже которые сутки. А сбивать нечем - пулемет не достанет, ПЗРК не захватит. А другого нам не положено.

И добавлю от себя что Керівництво Харкова - это не тот уровень который мог бы обеспечить городу ПВО хотя бы от Дронов- разведчиков.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 08:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://twitter.com/EuroMaydan/status/1 ... _&ref_url=
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 08:17

  serg1974 написав:
Розвідники дрони майже постійно моніторять місто.
Это причина бесконечных ударов по Харькову и прилегающим районам.
Слишком много они знают.


Их ЗАЛА болтается в воздухе уже которые сутки. А сбивать нечем - пулемет не достанет, ПЗРК не захватит. А другого нам не положено.

И добавлю от себя что Керівництво Харкова - это не тот уровень который мог бы обеспечить городу ПВО хотя бы от Дронов- разведчиков.


Стаття за 2021 рік. Наші можливості, точніше лише частина наших можливостей 3 роки тому:
*Знімки, які передали нам аналітики – це лише частина можливостей українського космічного центру. Фахівці кажуть, що можуть щодня фіксувати, як Росія мілітаризує Крим і в роздільній здатності 1 піксель на 50 сантиметрів.*
https://www.radiosvoboda.org/a/crimea-s ... 88090.html

В орків мабуть теж якісь можливості. Нові супутники вони вводять.
Тобто зняття проблеми дронів-розвідників принципово ситуацію не змінить.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 08:21

detroytred Вы с утра путаете болт с пальцем. Спутник - это не наблюдение онлайн в течение нескольких часов подряд.
Вы же вроде военный в запасе или отставке а такие глупости выдаете.
serg1974
 
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