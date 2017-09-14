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Додано: Нед 07 кві, 2024 02:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А ради чего узкие умирают в чужой стране?
Додано: Нед 07 кві, 2024 02:58
Додано: Нед 07 кві, 2024 03:25
Ukrainian
Неужели не все из них ненавидят пана Степана Бендеру и фашызм, который тянет к их пропитой роже свои корявые руки?
Додано: Нед 07 кві, 2024 07:36
Щодо сирен.
Вони якісь нудні...
І виють багато разів щодня.
Вже навіть і не дивно, що елої такі перелякані й озлоблені -- вони аж два роки все це слухали!?
Особливо дратує, коли ховатись, власне, і нікуди...
Було би краще, якби до сирен додати ще оцю пісню. І отой звук попкорну.
А на громадських екранах, а ще краще на всіх смартфонах -- показувати людям відео:
(Присилати як ммс? І посилання з безплатним трафіком?)
Додано: Нед 07 кві, 2024 07:57
Нашел на местном форуме пояснения насчет таких ситуаций:
Розвідники дрони майже постійно моніторять місто.
Это причина бесконечных ударов по Харькову и прилегающим районам.
Слишком много они знают.
Их ЗАЛА болтается в воздухе уже которые сутки. А сбивать нечем - пулемет не достанет, ПЗРК не захватит. А другого нам не положено.
И добавлю от себя что Керівництво Харкова - это не тот уровень который мог бы обеспечить городу ПВО хотя бы от Дронов- разведчиков.
Додано: Нед 07 кві, 2024 08:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 кві, 2024 08:17
Стаття за 2021 рік. Наші можливості, точніше лише частина наших можливостей 3 роки тому:
*Знімки, які передали нам аналітики – це лише частина можливостей українського космічного центру. Фахівці кажуть, що можуть щодня фіксувати, як Росія мілітаризує Крим і в роздільній здатності 1 піксель на 50 сантиметрів.*
В орків мабуть теж якісь можливості. Нові супутники вони вводять.
Тобто зняття проблеми дронів-розвідників принципово ситуацію не змінить.
Додано: Нед 07 кві, 2024 08:21
detroytred Вы с утра путаете болт с пальцем. Спутник - это не наблюдение онлайн в течение нескольких часов подряд.
Вы же вроде военный в запасе или отставке а такие глупости выдаете.
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