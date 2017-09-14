|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 07 кві, 2024 08:34
Xenon написав:
Столтенберг допустив, що Україні доведеться йти на компроміси з РФ
"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів", - сказав генсек НАТО.
Водночас він додав, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і наголосив, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".
Вопрос сейчас, как все пишут, в плохом варианте и ещё хуже.
Каждый год мы теряем территории, а самое главное людей.
В прошлом году- 300 км сальдо.
Сколько будет в этом?
Далее можно экстраполировать.
Как сказал вчера один военный, договариваться не будут. Плана нет. Стараются приспособиться к планам рфии, теряя территории.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2264
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 кві, 2024 08:36
serg1974 написав:detroytred
Мы обсуждаем не удары по Харьковупо цехам, заводам и общежитиям с военными а конкретную потерю двух наших Ураганов с боекомплектом. И тут вы про спутники типа а зачем вообще БПЛА разведчики сбивать. За грубость извините, вырвалось
Добре, проїхали.
Я не заперечував Вашої думки та тверджень. Я лише додав. Додав до одного з моментів, які були зачеплені у Вашій дискусії. Моменту - про обстріл міста.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28039
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 кві, 2024 08:46
Бетон написав:
Каждый год мы теряем территории, а самое главное людей.
Вибачте за цинічність форми думки, не можу зформулювати точно. Отже життя людей найважливіше.
Ще більш головне, що з кожним роком збільшуються ризики наближення до отакої ситуації - з 1.00 до 1.10.
Да, поки ми далеченько від цього.
Але ріст швидкості руху штука нелінійна.
А якщо переткнемо точку неповернення, то "продовження війни мені вигідно...".
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28039
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 кві, 2024 08:46
detroytred
Ну так ви неправі, що «збивання БПЛА не змінило б ситуацію»
Не було б втрачено 2 РСЗО, це ж «зміна ситуації»?
Дивує 2 речі:
безпечність військових по суті під кордоном
Швидкість реакції кацапів
Підозрюю, що місце прикормлене і там часто зупинялась військова техніка (на попити каву) , тому могли наведені чекати, а по свистку від БПЛА натиснули кнопку.
Чому думаю що прикормлене..
Саме під Харковом весь 22 та частково 23 рік сідали для забирання поранених біля однієї з мережевих заправок (час на землі біля пів години) і там нас безкоштовно пригощали кавою (всіх представників СОУ, хто заходив ). Там постійно крутились військові.
Мабуть і тут підстерегли жирну ціль саме біля заправки.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11675
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 2205 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 07 кві, 2024 08:52
detroytred написав: serg1974 написав:detroytred
Вы с утра путаете болт с пальцем. Спутник - это не наблюдение онлайн в течение нескольких часов подряд.
Вы же вроде военный в запасе или отставке а такие глупости выдаете.
Да мова ж не про переваги та додаткові можливості оперативного спостереження. Це зрозуміло і без військового фаху.
Я звернув увагу, що принципово це (вирішення проблеми дронів-розвідників) не відмінить ударів по Харкову.
Наче ж так і написав.
Ваша рефлексія дивна.
А як її вирішувати? Хіба будуть дрони винищувачі чи дрони реб. Та і їм думати багато не треба по Харкову не промахнешся. Місця критичної інфраструктури вони знають і без розвідки. Потом школи садіки лікарні, бібліотеки. Ми ж не маєм права примусово заходити в приватну нерухомість а комунальна вся на виду . Це ще не враховуючи співчуваючих мирних. По хорошому одселяти їх треба з фронтової зони.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 881
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 кві, 2024 08:53
Хотаб
Ситуацію з ударами по місту. В мене про це.
Ну а те, що розвідників-людей греблю гати --- да це 100500%.
Бо викрити шпійонів без дійсно на порядки більш жорстких заходів по контролю населення, апріорі неможливо.
А поїмка отих клоунів -- навідників телеграмних ----- це прикриття.
Банальне прикриття. Образно - вони оті відсвічувчі в теплику.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28039
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 кві, 2024 08:55
Banderlog
По досвіду Херсону: просто по черзі бʼють школи та садки. Там нема нікого, але по принципу «десь же мають військові жити».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11675
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 2205 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 07 кві, 2024 09:03
Banderlog написав: detroytred написав: serg1974 написав:detroytred
Вы с утра путаете болт с пальцем. Спутник - это не наблюдение онлайн в течение нескольких часов подряд.
Вы же вроде военный в запасе или отставке а такие глупости выдаете.
Да мова ж не про переваги та додаткові можливості оперативного спостереження. Це зрозуміло і без військового фаху.
Я звернув увагу, що принципово це (вирішення проблеми дронів-розвідників) не відмінить ударів по Харкову.
Наче ж так і написав.
Ваша рефлексія дивна.
А як її вирішувати? Хіба будуть дрони винищувачі чи дрони реб. Та і їм думати багато не треба по Харкову не промахнешся. Місця критичної інфраструктури вони знають і без розвідки. Потом школи садіки лікарні, бібліотеки. Ми ж не маєм права примусово заходити в приватну нерухомість а комунальна вся на виду . Це ще не враховуючи співчуваючих мирних. По хорошому одселяти їх треба з фронтової зони.
В багатьох війнах, коли дійсно необхідно отримати результат, а переваги в ресурсах над ворогом нема, на населення не звертають уваги...
Навпаки, його використовують.
Я рік тому наголосив свою думку -- при руху в напрямку неперемоги над ворогом рано чи пізно прийдеться обирати, що важніше --- втрати(жертви, руйнування, диктат тощо) чи результат?
Саме тому й необхідна скоріше вирішення. Або перемога, або варіант Лепея, або здача.
Ні. Ну можна, як зараз. Авось повезе і щось зміниться в партнерів, або оркостан рухне сам від санкцій і "захопливих історій" (від по зернятку). Це можливо.
Але поки факт -- рух йде не на нашу користь.
Тому або-або-або.
Імхо звичайно.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28039
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 кві, 2024 09:18
Hotab написав:
Мабуть і тут підстерегли жирну ціль саме біля заправки.
Сидить зі звичайним біноклем далеко в багатоповерхівці якийсь-то шпійон і бачить ліпше будь-якого Орлану. І шифрованими фразами про, наприклад, погоду чи що, по мобільному інтернету строчить. Навіть по Вайберу онлайн балакає.
Або на різних таксі проїжджає містом, по окружній і фіксує.
І це я лише в дитинстві книжки про шпигунів читав. Гадаю, фахові шпійони на порядки порядків більше інструментів мають.
Тобто, як мінімум, треба блокувати інет, зв'язок усьому населенню районів знаходження об'єктів. По усьому маршруту руху всл.
Але це принесе втрати тій же економіці, хворим і т.д. і т.п.
Поки жертви несуть військові. Замість цивільних. Але час йде і щось змінюється з ним. Кількість рано чи пізно переходить у нову якість.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 07 кві, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28039
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 кві, 2024 09:21
detroytred
Але поки факт -- рух йде не на нашу користь.
Коли кацап наступає, а ми відступаємо, багато розуму не треба щоб заявляти «рух йде не на нашу користь». Це очевидно.
Але історія лише 22 року показала, що це не означає, що так буде завжди і потрібно причитати і нагнітати.
Памʼятаєте тут одного «прєдсказатєля» весною -літом 22-го? Коли кацапи виведеним з-під києва-сум-чернігова угрупуванням тисли , і доволі успішно Він тоді і дати захоплення Краматорська-словʼянська називав, і Дніпра. Персонаж в бані, міста не захоплені. Чекаємо боєприпаси , допомагаємо ЗСУ, не розганяємо зраду
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11675
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 2205 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|20149
|
|
|1493
|180811
|
|
|6076
|600122
|
|