Не факт что это видео из Харькова вообще новое)
может и за 22 год быть
или уже подтвердили?
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Додано: Нед 07 кві, 2024 09:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не факт что это видео из Харькова вообще новое)
может и за 22 год быть
или уже подтвердили?
Додано: Нед 07 кві, 2024 09:24
Питання до ISW. Ніби авторитетна організація, ні?
Додано: Нед 07 кві, 2024 09:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ISW это помойка, составляющая отчеты по постам ноунеймов в телеграме. причем кацапских
Додано: Нед 07 кві, 2024 09:35
Кгм...
Про втрату територій і мови нема.
Це дрібниця. Дрібниця.
Да без проблем. Я вже декілька разів пропонував: давайте визначемося, що в нас тут -- обговорення для всебічного розгляду питань чи місце агітації, як вклад у перемогу? Місце агітації -- яке отак впрямь необхідне для перемоги.
Визначите, що друге, то
Без проблем візьму на себе зобов'язання -- видавати по 1-5 в день закликів, захопливих історій тощо. І нічого іншого.
Внесу і такий вклад.
Інша справа, що я вважаю --- і без вас визначать, коли це треба буде ввести. Звісно, на мою думку, цей засіб, буде лише штукатурка.
І буде свідчити, що точка вже близько.
Поки ж ні.
Але ви мені мізки компасуєте доріканнями про якісь причітання та вигадування.
Тобто знов приписуєте те, чого нема.
Компесуйте мою *унылость* захопливими історіями, запевненнями, вірою --- і буде для вас баланс, якщо вважаєте, що його на гілці зі мною нема.
Будуть суцільні захопливі історіі, заклики тощо. Буде отой совдеп...
В якому ви! отой комісар! який визначає всім іншим! Як правильно!
Вас тут ціла Ко в отих кожанках. Лише маузерів нема. Поки.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 кві, 2024 09:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 07 кві, 2024 09:38
Кароче: поки набридло мені постійно відбиватися від цих потоків самих різноманітних наїздів.
Візьму перерву.
Бо гілка стала про Детройта.
Оцінюють мене, вказують. Весела розвага. Але чомусь дорікають, що унылый. Це ще кумедніше виглядає.
Додано: Нед 07 кві, 2024 10:16
Все просто!©
Трохи дивно, що Вас за такі дописи майже не цькують
А то десь 1,5р тому, тільки щось я заікнувся про гроші... - так тут просто шквал емоцій обрушився на мене, накшталт: "ти і так маєш воювати і здобути кордони 91го! Бо у Другу світову за кусочок хліба воювали/не платили солдатам таке бабло! А то ти щось за наші податки "слабо воюєш"!"
Правда вже тепер на рахунок того трохи прикрили свої пістаки
Бо все просто:
1. Чомусь один в Рівному за ДВА РОКИ так і не доповз до ТЦК? Що, колючки на дорогах розклали?)) Але чомусь колючок не було, щоб відкрити собі ЩЕ ОДИН/другий бізнес!!! - то хіба тут "мова не про гроші?";)
2. Чомусь один у Львові теж не доповз до ТЦК, а вирішив, що таки краще займатись своїми бізнесами(зі своїми синами), ніж сидіти у вологому бліндажі/окопі? - то хіба тут "мова не про гроші?";)
3. Чомусь один під час повномасштабної(!!!) полетів в Занзібар шабашити, бо там більше платять! - то хіба тут "мова не про гроші?"
Одним словом - брехуни і лицеміри!
п.с.
Але я ще раз кажу: підвищення зарплат/премій підніме рівень бажаючих мобілізуватись(як і залишитись тих, хто вже служить) на 15-20%!
- контракти на 6-12-18-24міс(з різними плюшками для контрактів від 12міс) підніме рівень бажаючих мобілізуватись на 70-80%!
- а якщо і ввести контракти, і ще й підняти зарплати/премії - то двері на вході до ТЦК треба знімати з завіс!
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Додано: Нед 07 кві, 2024 10:21
за 2 дня ты это написал 3 раза. Иди в школу учителем, там ты и глухого научишь "здрасьти" говорить)
А лучше скажи почему НЕ ХОТЯТ контракты с ограниченным сроком действия? почему вместо них суют штраф 200тыс ухылянту. Подсказка, если на 6 месяцев будет тьма желающих, кто тогда заплатит мзду военкомам. Ради мзды и бегают за ухылянтами. А контракт без срока разогревает этот рынок.
этим же объясняется почему тцк не интересуют хотаб и детроит с его одноклассниками. Как же так люди нужны, а военные пенсы нет.
Додано: Нед 07 кві, 2024 10:30
для балансу скажу шо нам прилетіло після приїзду високого начальства.) Біда в тому шо ми самі в інтернеті по самі вуха.
Додано: Нед 07 кві, 2024 10:31
Офіс простих рішень))
Так я і 4й, 5й... і 100505й раз напишу, поки не дійде як мінімум до тутешніх))
Теж я вже тут багато разів писав))
Тому що:
а) є-панати!
б) пішли по шляху: навіщо платити, якщо можна зробити примус і тоді і так підуть, а хто не піде - ще й нам(державі) заплатить)) Подвійний профіт))
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