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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 755175527553755475557556>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не факт что это видео из Харькова вообще новое)
может и за 22 год быть

или уже подтвердили?
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 09:24

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:таких заявок навіть у кацапів не бачу.
здається мені ти знову якусь кацапську пропаганду притягнув.

Що саме кацапська пропаганда? Про розбитих москалів під Києвом чи про Білорусь, чи про Францію?
Скоро дізнаємося, де правда, як і з цим:
ISW: Поки немає жодних візуальних підтверджень ураження російських літаків на авіабазах

А що уже є супутникові знімки ? Кацапи теж розумнішають і швиденько усе пошкоджене та знищене прибирають.

Питання до ISW. Ніби авторитетна організація, ні?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ISW это помойка, составляющая отчеты по постам ноунеймов в телеграме. причем кацапских
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 09:35

  Hotab написав:detroytred

Але поки факт -- рух йде не на нашу користь.


Коли кацап наступає, а ми відступаємо, багато розуму не треба щоб заявляти «рух йде не на нашу користь». Це очевидно.
Але історія лише 22 року показала, що це не означає, що так буде завжди і потрібно причитати і нагнітати.
Памʼятаєте тут одного «прєдсказатєля» весною -літом 22-го? Коли кацапи виведеним з-під києва-сум-чернігова угрупуванням тисли , і доволі успішно Він тоді і дати захоплення Краматорська-словʼянська називав, і Дніпра. Персонаж в бані, міста не захоплені. Чекаємо боєприпаси , допомагаємо ЗСУ, не розганяємо зраду

Кгм...
Про втрату територій і мови нема.
Це дрібниця. Дрібниця.

Да без проблем. Я вже декілька разів пропонував: давайте визначемося, що в нас тут -- обговорення для всебічного розгляду питань чи місце агітації, як вклад у перемогу? Місце агітації -- яке отак впрямь необхідне для перемоги.

Визначите, що друге, то
Без проблем візьму на себе зобов'язання -- видавати по 1-5 в день закликів, захопливих історій тощо. І нічого іншого.
Внесу і такий вклад.

Інша справа, що я вважаю --- і без вас визначать, коли це треба буде ввести. Звісно, на мою думку, цей засіб, буде лише штукатурка.
І буде свідчити, що точка вже близько.

Поки ж ні.
Але ви мені мізки компасуєте доріканнями про якісь причітання та вигадування.
Тобто знов приписуєте те, чого нема.

Компесуйте мою *унылость* захопливими історіями, запевненнями, вірою --- і буде для вас баланс, якщо вважаєте, що його на гілці зі мною нема.
Будуть суцільні захопливі історіі, заклики тощо. Буде отой совдеп...
В якому ви! отой комісар! який визначає всім іншим! Як правильно!
Вас тут ціла Ко в отих кожанках. Лише маузерів нема. Поки.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 кві, 2024 09:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 09:38

Кароче: поки набридло мені постійно відбиватися від цих потоків самих різноманітних наїздів.
Візьму перерву.
Бо гілка стала про Детройта.
Оцінюють мене, вказують. Весела розвага. Але чомусь дорікають, що унылый. Це ще кумедніше виглядає.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:16

Все просто!©

  Banderlog написав:ну і хрєн з нею хай живе як хоче раз не збирається платити) в нас капіталізмус і як казав сенсей Будівельник - користність роботи міряється грошима, які за неї платять. Я не в голімому совку живу і до медальок ставлюсь з легким презирством. Раз я тут треба, хай платять. В магазин підіть і без грошей нещасних 3 яблука і єгермейстр попросіть... дадуть? А якшо медальку покажете?
ви ж плюнули на все на мову, на віру, на рідний чорнозем і поїхали в канаду за грошима. Нє, є вєроятность, шо за гейські права і щоб стати трансгендером за державний кошт но думаю таки справа в канадських долярах.
Трохи дивно, що Вас за такі дописи майже не цькують :mrgreen:
А то десь 1,5р тому, тільки щось я заікнувся про гроші... - так тут просто шквал емоцій обрушився на мене, накшталт: "ти і так маєш воювати і здобути кордони 91го! Бо у Другу світову за кусочок хліба воювали/не платили солдатам таке бабло! А то ти щось за наші податки "слабо воюєш"!" :lol:
Правда вже тепер на рахунок того трохи прикрили свої пістаки :lol:
Бо все просто:
1. Чомусь один в Рівному за ДВА РОКИ так і не доповз до ТЦК? Що, колючки на дорогах розклали?)) Але чомусь колючок не було, щоб відкрити собі ЩЕ ОДИН/другий бізнес!!! - то хіба тут "мова не про гроші?";)
2. Чомусь один у Львові теж не доповз до ТЦК, а вирішив, що таки краще займатись своїми бізнесами(зі своїми синами), ніж сидіти у вологому бліндажі/окопі? - то хіба тут "мова не про гроші?";)
3. Чомусь один під час повномасштабної(!!!) полетів в Занзібар шабашити, бо там більше платять! - то хіба тут "мова не про гроші?"

Одним словом - брехуни і лицеміри!

п.с.
Але я ще раз кажу: підвищення зарплат/премій підніме рівень бажаючих мобілізуватись(як і залишитись тих, хто вже служить) на 15-20%!
- контракти на 6-12-18-24міс(з різними плюшками для контрактів від 12міс) підніме рівень бажаючих мобілізуватись на 70-80%!
- а якщо і ввести контракти, і ще й підняти зарплати/премії - то двері на вході до ТЦК треба знімати з завіс! :mrgreen:
-
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:21

  Успіх написав:а якщо і ввести контракти, і ще й підняти зарплати/премії - то двері на вході до ТЦК треба знімати з завіс!
за 2 дня ты это написал 3 раза. Иди в школу учителем, там ты и глухого научишь "здрасьти" говорить)

А лучше скажи почему НЕ ХОТЯТ контракты с ограниченным сроком действия? почему вместо них суют штраф 200тыс ухылянту. Подсказка, если на 6 месяцев будет тьма желающих, кто тогда заплатит мзду военкомам. Ради мзды и бегают за ухылянтами. А контракт без срока разогревает этот рынок.

этим же объясняется почему тцк не интересуют хотаб и детроит с его одноклассниками. Как же так люди нужны, а военные пенсы нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:30

  detroytred написав:
  Hotab написав:Мабуть і тут підстерегли жирну ціль саме біля заправки.

Сидить зі звичайним біноклем далеко в багатоповерхівці якийсь-то шпійон і бачить ліпше будь-якого Орлану. І шифрованими фразами про, наприклад, погоду чи що, по мобільному інтернету строчить. Навіть по Вайберу онлайн балакає.
Або на різних таксі проїжджає містом, по окружній і фіксує.

І це я лише в дитинстві книжки про шпигунів читав. Гадаю, фахові шпійони на порядки порядків більше інструментів мають.

Тобто, як мінімум, треба блокувати інет, зв'язок усьому населенню районів знаходження об'єктів. По усьому маршруту руху всл.
Але це принесе втрати тій же економіці, хворим і т.д. і т.п.

Поки жертви несуть військові. Замість цивільних. Але час йде і щось змінюється з ним. Кількість рано чи пізно переходить у нову якість.
для балансу скажу шо нам прилетіло після приїзду високого начальства.) Біда в тому шо ми самі в інтернеті по самі вуха.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:31

Офіс простих рішень))

  vitaliiangel написав:за 2 дня ты это написал 3 раза
Так я і 4й, 5й... і 100505й раз напишу, поки не дійде як мінімум до тутешніх))
  vitaliiangel написав:А лучше скажи почему НЕ ХОТЯТ контракты с ограниченным сроком действия? почему вместо них суют штраф 200тыс ухылянту
Теж я вже тут багато разів писав))
Тому що:
а) є-панати!
б) пішли по шляху: навіщо платити, якщо можна зробити примус і тоді і так підуть, а хто не піде - ще й нам(державі) заплатить)) Подвійний профіт))
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:36

ОПР - Офіс простих рішень))

  vitaliiangel написав:Ради мзды и бегают за ухылянтами
Могли б вже зробити офіційну мзду і для ухилянтів, і для фронтовиків!
Але ж так видно НЕ цікаво ;)
  vitaliiangel написав:. А контракт без срока разогревает этот рынок.
"без терміну" розігріває хіба що злість фронтовиків ;)
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  #<1 ... 755175527553755475557556>
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