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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75527553755475557556>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:37

  Успіх написав:"без терміну" розігріває хіба що злість фронтовиків
собака должна быть злой, голодной и чуть чуть обиженной.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 10:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:41

Зрозуміти б незрозуміле!©

  vitaliiangel написав:Как же так люди нужны, а военные пенсы нет.
А це справді "загадка природи"!
Так як людей треба ще на "позавчора"!
А тут приходить умовно 0-1 нових на місяць, а звільняється по догляду "за котом" - 1-2 ;)
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Так як людей треба ще на "позавчора"!

Я писав ще в січні: поки москалі в травні не мобілізують і не попруть то ми раніше червня й не рипнемось (поки грім не гримне...)
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:50

Добре що це все на Марсі, а не в нас - правда?

  vitaliiangel написав:чтобы заносили баблишко в правильные кабинеты.
Так отож!
Боремось з корупцією)))

Але ще найбільше злить те, що є РЕАЛЬНО дуже хворі люди, яких треба списувати на "позавчора", а їх ще і "післязавтра" НЕ звільнять!
Є реальний кейс на Марсі - одному марсіанину треба робити операцію на серці(щось там з клапаном), а його посилають в місто-ріку, де НЕ роблять таку операцію!!!
І кажуть тому марсіанину - що в нас приказ: нікого за ріку(в більш тилові лікарні) НЕ пускати!
Замкнуте коло!
Той марсіанин вже в марсіанське сзч хоче йти, так як це вже триває(його футболять по колу) ДВА МІСЯЦІ!!!
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:55

Успіх москалі ще не придумали, що добити з демобілізованими, тому в наших нема звідки скопіювати рішення. А коли демобілізованих буде сотні тисяч - то виникне реальна проблема по Вашій соціалізації
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:58

  Hotab написав:detroytred
Ну так ви неправі, що «збивання БПЛА не змінило б ситуацію»
Не було б втрачено 2 РСЗО, це ж «зміна ситуації»?
Дивує 2 речі:
безпечність військових по суті під кордоном
Швидкість реакції кацапів
Підозрюю, що місце прикормлене і там часто зупинялась військова техніка (на попити каву) , тому могли наведені чекати, а по свистку від БПЛА натиснули кнопку.

Чому думаю що прикормлене..
Саме під Харковом весь 22 та частково 23 рік сідали для забирання поранених біля однієї з мережевих заправок (час на землі біля пів години) і там нас безкоштовно пригощали кавою (всіх представників СОУ, хто заходив ). Там постійно крутились військові.
Мабуть і тут підстерегли жирну ціль саме біля заправки.

Я ж кажу- премія Дарвіна.
Я був у Харківській минулого року і біля самого кордону і ми не втратили жодної одиниці техніки через БПЛА. Якщо якесь переміщення то обов'язковий запит на КП про птичок, коли летить Орлан то всі по норам. А тут тупо під Орланом на відкритому місці стоять, хоча по прямій за 1км є шляхопровід і сховатися під мостом простіше простого.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:02

  Banderlog написав:для балансу скажу шо нам прилетіло після приїзду високого начальства.) Біда в тому шо ми самі в інтернеті по самі вуха.

Всі сидять в інтернетах, особливо якщо є старлінк, можливості російських реб дуже перебільшені. А начальство зрисували по машинах.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:03

  vitaliiangel написав:Как же так люди нужны, а военные пенсы нет.

Цікаві питання піднімаєте. Важко піти))

Поясніть: за яким критерієм ви акцентуєте увагу на впенсах?
Враховуючи: що впенси поділяються на розряди, по ВОСах і згідно звань.
І також мобілізація їх є. У % -- 4.
А у цивільних -- ?

За моїх шкільних однокласників сержантів я казав. Вони не впенси. Звичайні бувші строковики.

То ж який критерій?
Пенсія відпадає, бо це за минуле.
Потреба?
Тоді будемо дивитись хто потрібен у війську з впенсів?

Якщо просто по потребі? Або ще і економії?
Так підказую: прості пенси також відсвічують в теплику...

Я до того, що розглядати треба лише, як проблему і шляхи вирішення. Вона дійсно є. А відокремлювати по категоріях -- впенси, поліція і т.д. - можна. Але все ж таки з нюансами.

Якщо ж по категоріях хотєлок...
Тобто по критерію врахування хотєлок нас, пересічних.
То я хочу на Ф-16. І зобов'язався б засвоїти його обслуговування в 2-5 разів швидше будь-якого офіційного терміну для тих, хто зараз перевчається.
А на кулеметника вас навчать не набагато довше, ніж мене.
Отакі піроги...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 кві, 2024 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:03

А якщо потім почнуть з вікон викидати обідчиків?))

  vitaliiangel написав:собака должна быть злой, голодной и чуть чуть обиженной
Раби/собаки)) на Марсі злі, але ситі)) але і дуже ображені/обурені!
Треба було справді ще 1,5р тому почати хоч по 10-20-30тис. солдат на місяць замінювати...
А то рано, чи пізно прийдуть злі і ображені...
  Дюрі-бачі написав:Я писав ще в січні: поки москалі в травні не мобілізують і не попруть то ми раніше червня й не рипнемось (поки грім не гримне...)
А ще враховувати те, що відбувається на Марсі.... навіть не хочу писати свої сни, щоб тут не нагнітати...
Просто скажу - ну як плять таке може приснитись, що навіть 2 командувачі невеликими групами марсіан і то думають/вже шукають теплі місця на Венері!🤦🏻
А одного дружина вже на Венері!!! - і цікавиться, де можна буде чоловікові працевлаштуватись і де краще будиночок, чи квартиру в оренду взяти :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Просто скажу - ну як плять таке може приснитись, що навіть 2 командувачі невеликими групами марсіан і то думають/вже шукають теплі місця на Венері!🤦🏻

Невже й до західного полюсу марса дійде буря?
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