собака должна быть злой, голодной и чуть чуть обиженной.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 10:37
собака должна быть злой, голодной и чуть чуть обиженной.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 10:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 07 кві, 2024 10:41
Зрозуміти б незрозуміле!©
Додано: Нед 07 кві, 2024 10:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 кві, 2024 10:50
Добре що це все на Марсі, а не в нас - правда?
Так отож!
Боремось з корупцією)))
Але ще найбільше злить те, що є РЕАЛЬНО дуже хворі люди, яких треба списувати на "позавчора", а їх ще і "післязавтра" НЕ звільнять!
Є реальний кейс на Марсі - одному марсіанину треба робити операцію на серці(щось там з клапаном), а його посилають в місто-ріку, де НЕ роблять таку операцію!!!
І кажуть тому марсіанину - що в нас приказ: нікого за ріку(в більш тилові лікарні) НЕ пускати!
Замкнуте коло!
Той марсіанин вже в марсіанське сзч хоче йти, так як це вже триває(його футболять по колу) ДВА МІСЯЦІ!!!
Додано: Нед 07 кві, 2024 10:55
Успіх москалі ще не придумали, що добити з демобілізованими, тому в наших нема звідки скопіювати рішення. А коли демобілізованих буде сотні тисяч - то виникне реальна проблема по Вашій соціалізації
Додано: Нед 07 кві, 2024 10:58
Я ж кажу- премія Дарвіна.
Я був у Харківській минулого року і біля самого кордону і ми не втратили жодної одиниці техніки через БПЛА. Якщо якесь переміщення то обов'язковий запит на КП про птичок, коли летить Орлан то всі по норам. А тут тупо під Орланом на відкритому місці стоять, хоча по прямій за 1км є шляхопровід і сховатися під мостом простіше простого.
Додано: Нед 07 кві, 2024 11:02
Додано: Нед 07 кві, 2024 11:03
Цікаві питання піднімаєте. Важко піти))
Поясніть: за яким критерієм ви акцентуєте увагу на впенсах?
Враховуючи: що впенси поділяються на розряди, по ВОСах і згідно звань.
І також мобілізація їх є. У % -- 4.
А у цивільних -- ?
За моїх шкільних однокласників сержантів я казав. Вони не впенси. Звичайні бувші строковики.
То ж який критерій?
Пенсія відпадає, бо це за минуле.
Потреба?
Тоді будемо дивитись хто потрібен у війську з впенсів?
Якщо просто по потребі? Або ще і економії?
Так підказую: прості пенси також відсвічують в теплику...
Я до того, що розглядати треба лише, як проблему і шляхи вирішення. Вона дійсно є. А відокремлювати по категоріях -- впенси, поліція і т.д. - можна. Але все ж таки з нюансами.
Якщо ж по категоріях хотєлок...
Тобто по критерію врахування хотєлок нас, пересічних.
То я хочу на Ф-16. І зобов'язався б засвоїти його обслуговування в 2-5 разів швидше будь-якого офіційного терміну для тих, хто зараз перевчається.
А на кулеметника вас навчать не набагато довше, ніж мене.
Отакі піроги...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 кві, 2024 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 кві, 2024 11:03
А якщо потім почнуть з вікон викидати обідчиків?))
Раби/собаки)) на Марсі злі, але ситі)) але і дуже ображені/обурені!
Треба було справді ще 1,5р тому почати хоч по 10-20-30тис. солдат на місяць замінювати...
А то рано, чи пізно прийдуть злі і ображені...
А ще враховувати те, що відбувається на Марсі.... навіть не хочу писати свої сни, щоб тут не нагнітати...
Просто скажу - ну як плять таке може приснитись, що навіть 2 командувачі невеликими групами марсіан і то думають/вже шукають теплі місця на Венері!🤦🏻
А одного дружина вже на Венері!!! - і цікавиться, де можна буде чоловікові працевлаштуватись і де краще будиночок, чи квартиру в оренду взяти
Додано: Нед 07 кві, 2024 11:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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