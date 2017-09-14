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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7553755475557556>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:09

detroytred я не кидаю в вас камни, свою позицию вы давно заявили, добровольцем не пойдёте. Это ваше право. Речь о другом. До бывших всл (а также ментов и разного рода ДСУшников) дотягиваться не нужно, государство знает о вас всё или почти всё. Вам можно заблокировать пенсию, то есть имеется реальный рычаг принудиловки. Почему вас не трогают, а гоняются за условными трактористами, примерно вашего же возраста (50-60?). Вопрос конечно не к вам. И свой вариант ответа я уже озвучил.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 11:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:11

За крок до перевороту думок©

  Дюрі-бачі написав:дійде буря?
Думаю не дійде/домовляться ..

Але прикро те, що багато хто зі "щирих марсіан" вже не бачить своє(ні своїх дітей) майбутнє на Марсі...

Сумно, плять!©
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:11

❗️ТЦК «запакували» 14-річного підлітка!

На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник.
А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.

Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.

https://bessarabiainform.com/2024/04/u- ... tka-v-bus/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:12

  Успіх написав:Раби/собаки)) на Марсі злі, але ситі)) але і дуже ображені/обурені!
недоработка-с. собак на марсе надо меньше кормить и больше развлекать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:15

Зрозуміти б незрозуміле!©

  vitaliiangel написав:Почему вас не трогают, а гоняются за условными трактористами, примерно вашего же возраста (50-60?)
Тут теж дивно.
Бо реально беруть вчорашніх трактористів/баристів 50-55+
А впенси хоч якесь, але поняття мають у військовій справі(тобто, більш корисні за трактористів)
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:16

  Xenon написав:
❗️ТЦК «запакували» 14-річного підлітка!

На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник.
А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.

Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.

https://bessarabiainform.com/2024/04/u- ... tka-v-bus/

Наразі невідомо, чи це була просто озброєна банда, або військові, які таким чином проводять мобілізаційні заходи.
вооруженная панда запросто напала и так же просто отпустила свидетеля :D у журналистов с логикой сложилось не очень. Впрочем, то что ТЦК путают с бандами уже о многом говорит. Юных дев с пенсионерками чё-то не путают.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але прикро те, що багато хто зі "щирих марсіан" вже не бачить своє(ні своїх дітей) майбутнє на Марсі...

А хто його бачить, якщо навіть в телемарафоні не обіцяють це світле майбутнє?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:33

  Xenon написав:
❗️ТЦК «запакували» 14-річного підлітка!

На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник.
А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.

Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.

https://bessarabiainform.com/2024/04/u- ... tka-v-bus/

Сам винуватий.
А чого це він цей, як його...чого він ходить ногами по землі?
Нічого страшного
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:35

  Xenon написав:
❗️ТЦК «запакували» 14-річного підлітка!

На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник.
А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.

Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.

https://bessarabiainform.com/2024/04/u- ... tka-v-bus/

Ну вообще-то это выглядит как-то странно. Перепутать 14-летнего с 25-летним вообще нереально.
Здесь два варианта: либо потихонечку начинают отлов 18+ с последующей попыткой пресса в военкомате с целью задоброволить, то ли был заказ на помять и "припугнуть" пацана.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:36

  vitaliiangel написав:detroytred я не кидаю в вас камни, свою позицию вы давно заявили, добровольцем не пойдёте. Это ваше право. Речь о другом. До бывших всл (а также ментов и разного рода ДСУшников) дотягиваться не нужно, государство знает о вас всё или почти всё. Вам можно заблокировать пенсию, то есть имеется реальный рычаг принудиловки. Почему вас не трогают, а гоняются за условными трактористами, примерно вашего же возраста (50-60?). Вопрос конечно не к вам. И свой вариант ответа я уже озвучил.

Да без проблем.
Я чудово бачу, що ви ведете нормальне обговорення.

Я намагаюся донести, що впенси мають такі ж самі права, як і інші недіючі всл -- цивільні.
(діючі всл -- ті, хто в колії... Хто потрапив вже в неї).
І якщо ви вважаєте, що з кимось поступають неправильно, то рішенням не є, що від неправильних дій з іншими, проблему буде вирішено.

Тому я показав, які є нюанси з призовом - впенсів.
Їх призвано 8 тис. з 200. 4%.
Не думаю, що відсоток призову серед невпенсів більший.
Тобто стверджувати, що впенсів не чіпають або чіпають менше, помилка.

Якщо критерії інші, то які???
detroytred
 
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