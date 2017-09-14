detroytred я не кидаю в вас камни, свою позицию вы давно заявили, добровольцем не пойдёте. Это ваше право. Речь о другом. До бывших всл (а также ментов и разного рода ДСУшников) дотягиваться не нужно, государство знает о вас всё или почти всё. Вам можно заблокировать пенсию, то есть имеется реальный рычаг принудиловки. Почему вас не трогают, а гоняются за условными трактористами, примерно вашего же возраста (50-60?). Вопрос конечно не к вам. И свой вариант ответа я уже озвучил.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 11:20, всього редагувалось 2 разів.
На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник. А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.
Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.
На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник. А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.
Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.
Наразі невідомо, чи це була просто озброєна банда, або військові, які таким чином проводять мобілізаційні заходи.
вооруженная панда запросто напала и так же просто отпустила свидетеля у журналистов с логикой сложилось не очень. Впрочем, то что ТЦК путают с бандами уже о многом говорит. Юных дев с пенсионерками чё-то не путают.
На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник. А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.
Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.
На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник. А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.
Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.
Ну вообще-то это выглядит как-то странно. Перепутать 14-летнего с 25-летним вообще нереально. Здесь два варианта: либо потихонечку начинают отлов 18+ с последующей попыткой пресса в военкомате с целью задоброволить, то ли был заказ на помять и "припугнуть" пацана.
vitaliiangel написав:detroytred я не кидаю в вас камни, свою позицию вы давно заявили, добровольцем не пойдёте. Это ваше право. Речь о другом. До бывших всл (а также ментов и разного рода ДСУшников) дотягиваться не нужно, государство знает о вас всё или почти всё. Вам можно заблокировать пенсию, то есть имеется реальный рычаг принудиловки. Почему вас не трогают, а гоняются за условными трактористами, примерно вашего же возраста (50-60?). Вопрос конечно не к вам. И свой вариант ответа я уже озвучил.
Да без проблем. Я чудово бачу, що ви ведете нормальне обговорення.
Я намагаюся донести, що впенси мають такі ж самі права, як і інші недіючі всл -- цивільні. (діючі всл -- ті, хто в колії... Хто потрапив вже в неї). І якщо ви вважаєте, що з кимось поступають неправильно, то рішенням не є, що від неправильних дій з іншими, проблему буде вирішено.
Тому я показав, які є нюанси з призовом - впенсів. Їх призвано 8 тис. з 200. 4%. Не думаю, що відсоток призову серед невпенсів більший. Тобто стверджувати, що впенсів не чіпають або чіпають менше, помилка.