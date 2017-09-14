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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7553755475557556
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:42

  detroytred написав:Я намагаюся донести, що впенси мають такі ж самі права, як і інші недіючі всл -- цивільні.
(діючі всл -- ті, хто в колії... Хто потрапив вже в неї).
І якщо ви вважаєте, що з кимось поступають неправильно, то рішенням не є, що від неправильних дій з іншими, проблему буде вирішено.
права такие же. я не делю людей на сорта и не говорю "военпенсов призывайте, а гражданских не трогайте".
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:43

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Почему вас не трогают, а гоняются за условными трактористами, примерно вашего же возраста (50-60?)
Тут теж дивно.
Бо реально беруть вчорашніх трактористів/баристів 50-55+
А впенси хоч якесь, але поняття мають у військовій справі(тобто, більш корисні за трактористів)

Військова справа зараз на такому рівні, що впенса, що тракториста перевчити-начити на умовно кулеметника -- майже однаковий термін.
Різниці нема...
На виході обидва мають майже однакову користь.
А злагодження в складі підрозділів і овсім рівне буде.

По суті проблема одна єдина для будь-яких груп і верств --- чого одного беруть, а іншого ні.
Неважливо впенс він, поліціянт, бувший строковик або і овсі без вслужби колись.

Ось в цьому справа.
Коли ж мова зайде за критерії --- то тут політ душі кожного))) хотєлки)))
Бо єдиного знаменнику нема.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 кві, 2024 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:49

  Xenon написав:
❗️ТЦК «запакували» 14-річного підлітка!

На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник.
А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.

Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.

https://bessarabiainform.com/2024/04/u- ... tka-v-bus/

Одразу видно брехня.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:50

  detroytred написав:Військова справа зараз на такому рівні, що впенса, що тракториста перевчити-начити на умовно кулеметника -- майже однаковий термін.
Різниці нема...
сколько на вас потратило государство и на меня. разница есть?

допустим вы инвестор. в проект "А" вы инвестировали 1 грн в проект "Б" 1 млн грн.

Потом сложная ситуация, нужен срочный возврат инвестиций и вы требуете с обеих проектов по 500тыс. Потому что "права одинаковые". Логика есть?

Может с тех куда вы инвестировали 1млн как то больше спросить.

в нашем же случае, государство не вложив в долярчика ничего, требует с него весь миллион. А к тем в кого вложили (бывшие силовики) особого запроса нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 12:17, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:53

Тобто, щоб кравець йшов кравцем, а повар - поварем))

  detroytred написав:Різниці нема...
На виході обидва мають рівну користь
Якщо перевчати - то так.
А якщо НЕ перевчати?
А якщо брати по військовій ВЖЕ навченій спеціальності, то... хіба Ви(чи інші впенси) не можуть бути корисними?(у своїй вузькій спеціальності)
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:56

detroytred
В ваших словах вірне ключове: «нема поняття «військовий», як спеціальність». Так само як «цивільний» - це не спеціальність.
Тобто офіцер-підводник нічим не кращий в якості кулеметника, ніж тракторист.
Я - кращий. Але я всюди кращий, бо першосортний :lol: :lol:
(якщо серйозно, то я кращий кулеметник, ніж гіпотетичний підводник чи тракторист, бо я з власного бажання і ініціативи кілька разів брав в руки кулемет постріляти, ну і брав і беру в руки щось важче пляшки пива регулярно.. але це знов лише моя ініціатива.. ми ж не будемо мене карати за ініціативу і відправляти в окоп, правда?) :lol:


сколько на вас потратило государство

Ти рахуй ще і віддане. Я точно віддав більше, ніж на мене витрачено. Ти чомусь вважаєш що бюджетника лише годували, а він як кабан нагулював жир. А тепер прийшов час його колоти, а він тут вищить під ножем і тікає))
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 12:17

  unicdima написав:
  Xenon написав:
❗️ТЦК «запакували» 14-річного підлітка!

На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник.
А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.

Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.

https://bessarabiainform.com/2024/04/u- ... tka-v-bus/

Одразу видно брехня.

Точно?
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 12:18

  Успіх написав: що Вас за такі дописи майже не цькують :mrgreen:

Одним словом - брехуни і лицеміри!

-

смисл мене цькувати? Якшо я поза мораллю ,
за гранью добра і зла, як казав ніцше :lol:
А потім , не забувайте шо я бандерлог зі стажем :lol: ,
імунітет до агітації як в алкоголіка до водяри. :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=SFCwdBMJV2A
в молодості вів активну полову і політичну жизнь бєзвозмєздно. тоість не за гроші. Шо зря ,міг зробити карєру многожонця і по крайній мірі депутатом в місцевій раді земельки для потомків урвати. :wink:
Брехня і лицемірство це наша головна біда. Червяк що їсть Україну з середини. Не корупція і олігархи а брехня.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

antey1969 написав:
  Xenon написав:
ТЦК «запакували» 14-річного підлітка!

На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник.
А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.

Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.

https://bessarabiainform.com/2024/04/u- ... tka-v-bus/

Ну вообще-то это выглядит как-то странно. Перепутать 14-летнего с 25-летним вообще нереально.
Здесь два варианта: либо потихонечку начинают отлов 18+ с последующей попыткой пресса в военкомате с целью задоброволить, то ли был заказ на помять и "припугнуть" пацана.


Скорее третий вариант. А был ли мальчик. Бессарабияинформ канал с сепаратистским душком.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 12:30

І тобі теж, якщо що

vitaliiangel

в нашем же случае, государство не вложив в долярчика ничего, требует с него весь миллион


Це невірний підхід. Можливо саме гроші воно в нього не вкладало (не платило зп), але давало освіту, захист, безпеку, правопорядок, послуги, воювало з 14 року. За все оптом він платив лише 2 т грн в місяць.
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