detroytred написав:Я намагаюся донести, що впенси мають такі ж самі права, як і інші недіючі всл -- цивільні. (діючі всл -- ті, хто в колії... Хто потрапив вже в неї). І якщо ви вважаєте, що з кимось поступають неправильно, то рішенням не є, що від неправильних дій з іншими, проблему буде вирішено.
права такие же. я не делю людей на сорта и не говорю "военпенсов призывайте, а гражданских не трогайте".
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:Почему вас не трогают, а гоняются за условными трактористами, примерно вашего же возраста (50-60?)
Тут теж дивно. Бо реально беруть вчорашніх трактористів/баристів 50-55+ А впенси хоч якесь, але поняття мають у військовій справі(тобто, більш корисні за трактористів)
Військова справа зараз на такому рівні, що впенса, що тракториста перевчити-начити на умовно кулеметника -- майже однаковий термін. Різниці нема... На виході обидва мають майже однакову користь. А злагодження в складі підрозділів і овсім рівне буде.
По суті проблема одна єдина для будь-яких груп і верств --- чого одного беруть, а іншого ні. Неважливо впенс він, поліціянт, бувший строковик або і овсі без вслужби колись.
Ось в цьому справа. Коли ж мова зайде за критерії --- то тут політ душі кожного))) хотєлки))) Бо єдиного знаменнику нема.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 кві, 2024 11:49, всього редагувалось 1 раз.
На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник. А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.
Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.
detroytred В ваших словах вірне ключове: «нема поняття «військовий», як спеціальність». Так само як «цивільний» - це не спеціальність. Тобто офіцер-підводник нічим не кращий в якості кулеметника, ніж тракторист. Я - кращий. Але я всюди кращий, бо першосортний (якщо серйозно, то я кращий кулеметник, ніж гіпотетичний підводник чи тракторист, бо я з власного бажання і ініціативи кілька разів брав в руки кулемет постріляти, ну і брав і беру в руки щось важче пляшки пива регулярно.. але це знов лише моя ініціатива.. ми ж не будемо мене карати за ініціативу і відправляти в окоп, правда?)
сколько на вас потратило государство
Ти рахуй ще і віддане. Я точно віддав більше, ніж на мене витрачено. Ти чомусь вважаєш що бюджетника лише годували, а він як кабан нагулював жир. А тепер прийшов час його колоти, а він тут вищить під ножем і тікає))
На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник. А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.
Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.
Успіх написав: що Вас за такі дописи майже не цькують
Одним словом - брехуни і лицеміри!
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смисл мене цькувати? Якшо я поза мораллю , за гранью добра і зла, як казав ніцше А потім , не забувайте шо я бандерлог зі стажем , імунітет до агітації як в алкоголіка до водяри. https://www.youtube.com/watch?v=SFCwdBMJV2A в молодості вів активну полову і політичну жизнь бєзвозмєздно. тоість не за гроші. Шо зря ,міг зробити карєру многожонця і по крайній мірі депутатом в місцевій раді земельки для потомків урвати. Брехня і лицемірство це наша головна біда. Червяк що їсть Україну з середини. Не корупція і олігархи а брехня.
На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник. А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.
Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.
Ну вообще-то это выглядит как-то странно. Перепутать 14-летнего с 25-летним вообще нереально. Здесь два варианта: либо потихонечку начинают отлов 18+ с последующей попыткой пресса в военкомате с целью задоброволить, то ли был заказ на помять и "припугнуть" пацана.
Скорее третий вариант. А был ли мальчик. Бессарабияинформ канал с сепаратистским душком.
в нашем же случае, государство не вложив в долярчика ничего, требует с него весь миллион
Це невірний підхід. Можливо саме гроші воно в нього не вкладало (не платило зп), але давало освіту, захист, безпеку, правопорядок, послуги, воювало з 14 року. За все оптом він платив лише 2 т грн в місяць.