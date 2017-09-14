Додано: Нед 07 кві, 2024 12:56

Hotab написав: vitaliiangel написав: в нашем же случае, государство не вложив в долярчика ничего, требует с него весь миллион в нашем же случае, государство не вложив в долярчика ничего, требует с него весь миллион Це невірний підхід. Можливо саме гроші воно в нього не вкладало (не платило зп), але давало освіту, захист, безпеку, правопорядок, послуги, воювало з 14 року. За все оптом він платив лише 2 т грн в місяць. Це невірний підхід. Можливо саме гроші воно в нього не вкладало (не платило зп), але давало освіту, захист, безпеку, правопорядок, послуги, воювало з 14 року. За все оптом він платив лише 2 т грн в місяць.

Вірних педходів можна намалювати багато...Наприклад такий1 Є Бюджет(щороку) мінусуємо з нього ПДВ/Акциз( як не прямі податки) ділимо на кількість населення і отримуємо скільки за цей рік кожен Українець винен.2 Є сплата податків - цю суму записуємо як те що Держава винна Українцю3 Сумує наростаючим кожного року для кожного ....В кого баланс мінус - той ..а - не голосуєб - не має права БЕЗКОШТОВНОГО перетину кордону4 У випадку екстремальних ситуацій , для їх вирішення в першу чергу вибирають серед тих хто має найбільший мінус5 Батьки ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ можуть оплатити з своїх доходів мінуси які накопичились у своїх дітей ( безповоротно)6 Якщо пенсіонер помер а в нього плюс - то цей плюс зараховуєтьсяа - в першу чергу на рахунки внуківб - в другу чергу на рахунки дітейв - в третю чергу по заповітуг - в четверту чергу в дохід ДержавиЯк бачите сам алгоритм простий...його можна уточнити( наприклад для тих хто НЕ ОТРИМУЄ вищу освіту безкоштовно - можна зменшити нарахування, так само як і для тих хто НЕ КОРИСТУЄТЬСЯ безкоштовною медичною допомогою)