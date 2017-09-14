мозги ты тоже отдал? Если бы все отдали больше, чем в них вложено, мы бы жили лучше Швейцарии.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 12:46
мозги ты тоже отдал? Если бы все отдали больше, чем в них вложено, мы бы жили лучше Швейцарии.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 кві, 2024 12:48
Ти знов починаєш хамити? Ні дня?))
Не підставляй своїх «адвокатів»))
Вони три роки читають і за тебе кулачки тримають)
«если бы все»… но всегда ж есть ты.. и такие как ты..
Додано: Нед 07 кві, 2024 12:52
Як вужі на сковороді!©)))
Бо силовиків їм потрібно залишити біля себе(для захисту своїх дуп) - бо прийдуть(рано-чи пізно) контужено-озлоблені і захочуть навчити літати через вікна "обідчиків"!
Ну як сама держава визначила отих умовних 2т.грн, то я тут до чого?
Нехай би оподаткувала зразу на 20т.грн
Та і на інших роботах - знімали податки не "мільйонні", тобто державу так влаштовувало! Влаштовували її саме такі податки!
То які притензії тепер?
Все сплачено!
Тож, шнуруй бєрци і гайда відпрацьовувати вкладені в тебе державою мУльйони!))
І Васю з Будівельником прихопи з собою)) - нема чого їм В СВОЄ ЗАДОВОЛЕННЯ бізнесами займатись!
Я ж то свій бізнес закрив/рахуй що втратив, тож тепер черга ваша!
Все по-чесному!!!
Додано: Нед 07 кві, 2024 12:53
скажи "мозги оставил себе" и всё. В чём проблема?
давай кейс. нарисовался некий благодетель, который без твоей просьбы ходит рядом охраняет, сидит с твоими детьми, убирает у тебя в квартире. А потом заявляет я вас охранял, лечил/учил , теперь платите мне миллион. Об этом был договор? Дети долярчика это будущие работники экономики и налогоплательщики. Если так ставить вопрос завтра детей не родит никто, чтобы через 10 лет "добрый дядя" не предьявил космический счёт за то как он их учил охранял.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 13:01, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Нед 07 кві, 2024 12:56
Вірних педходів можна намалювати багато...
Наприклад такий
1 Є Бюджет(щороку) мінусуємо з нього ПДВ/Акциз( як не прямі податки) ділимо на кількість населення і отримуємо скільки за цей рік кожен Українець винен.
2 Є сплата податків - цю суму записуємо як те що Держава винна Українцю
3 Сумує наростаючим кожного року для кожного ....
В кого баланс мінус - той ..
а - не голосує
б - не має права БЕЗКОШТОВНОГО перетину кордону
4 У випадку екстремальних ситуацій , для їх вирішення в першу чергу вибирають серед тих хто має найбільший мінус
5 Батьки ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ можуть оплатити з своїх доходів мінуси які накопичились у своїх дітей ( безповоротно)
6 Якщо пенсіонер помер а в нього плюс - то цей плюс зараховується
а - в першу чергу на рахунки внуків
б - в другу чергу на рахунки дітей
в - в третю чергу по заповіту
г - в четверту чергу в дохід Держави
Як бачите сам алгоритм простий...його можна уточнити( наприклад для тих хто НЕ ОТРИМУЄ вищу освіту безкоштовно - можна зменшити нарахування, так само як і для тих хто НЕ КОРИСТУЄТЬСЯ безкоштовною медичною допомогою)
Додано: Нед 07 кві, 2024 13:01
Єсліби да каби....
Є ті хто віддав більше ніж в нього вклали( наприклад Хотаб)
Є ті хто образився що його не взяли на державну роботу і віддає менше ніж в нього вклали - наприклад ти
І тому ми живемо не в Швейцарії...
Як бачиш ти повністю правий.
І в тому що швейцарці живуть краще українців - твоєї вини більше ніж інших...Хоча погоджуюсь що є море гірших за тебе і кращих за Хотаба...
Так і живемо
Єдине прохання
Я живу для того щоб тих хто віддає більше - ставало більше
А ти я бачу хочеш жити в гімні бо є ті хто віддає менше від тебе.
Додано: Нед 07 кві, 2024 13:02
Додано: Нед 07 кві, 2024 13:04
Ти ж тут зманіпулював...
Ти і Долярчик - хочеш отримувати більше а віддавати менше....
І в Конституції(договорі суспільному) ти ж бачиш тільки ті статті по яким в тебе права і не хочеш виконувати ті по яким в тебе обовязки...
Якби було не так...то ми б жили як на Дикому Заході...і там ти б з Долярчиком програвав таким як я на раз /два - бо в мене б виявилось що совкова закалка ще є( а у вас немає , бо ви при совку не жили) а вміння стріляти з кольта - вже є ( якого у вас знову ж немає бо ви молодші)
Додано: Нед 07 кві, 2024 13:07
зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ. Доказательство простое. Мог ли я отказаться от мифических вложений, если они были? Может ли человек отказаться от субсидии? легко! от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!
От каких мифических вложений в меня я не отказался? Как же так, в меня вкладывают, а отказаться от такого счастья я не могу. Может потому что не вкладывали?
Далее, помимо налогов с з/п я плачу ндс как потребитель (в каждом чеке). Акцизы (топливо). Далее инфляционный налог, за 2 года цены удвоились, а мой доход на 30% ниже довоенного. Куда ушла разница? не хочу тебя оскорблять, ты банальный лжец, просто мне не пиши.
Когда государство получает от хотаба больше, чем ему дало, оно становится богаче. Так шо не надо трындеть, результат наших богатств - на табло.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 13:29, всього редагувалось 7 разів.
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