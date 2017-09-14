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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7556755775587559>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:08

  Успіх написав:Ну як сама держава визначила отих умовних 2т.грн, то я тут до чого?
Нехай би оподаткувала зразу на 20т.грн :lol:
Та і на інших роботах - знімали податки не "мільйонні", тобто державу так влаштовувало! Влаштовували її саме такі податки!
То які притензії тепер?

Все сплачено! :lol:

Ти показував у декларації свою мінімальну ЗП, з якої сплачував податки. Просто менше мінімалки ти не міг написать свою ЗП. Звісно ти міг отримать більше грошей, чим показав, але довести на базарі чи це дохід, чи це збиток- важко, тому так, хоч щось. Інше питання державу не турбує, коли ти дійсно отримав збиток.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:08

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Вірних підходів можна намалювати багато...
Наприклад такий
1 Є Бюджет(щороку) мінусуємо з нього ПДВ/Акциз( як не прямі податки) ділимо на кількість населення і отримуємо скільки за цей рік кожен Українець винен.
2 Є сплата податків - цю суму записуємо як те що Держава винна Українцю
3 Сумує наростаючим кожного року для кожного ....
В кого баланс мінус - той ..
а - не голосує
б - не має права БЕЗКОШТОВНОГО перетину кордону
4 У випадку екстремальних ситуацій , для їх вирішення в першу чергу вибирають серед тих хто має найбільший мінус
5 Батьки ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ можуть оплатити з своїх доходів мінуси які накопичились у своїх дітей ( безповоротно)
6 Якщо пенсіонер помер а в нього плюс - то цей плюс зараховується
а - в першу чергу на рахунки внуків
б - в другу чергу на рахунки дітей
в - в третю чергу по заповіту
г - в четверту чергу в дохід Держави

Як бачите сам алгоритм простий...його можна уточнити( наприклад для тих хто НЕ ОТРИМУЄ вищу освіту безкоштовно - можна зменшити нарахування, так само як і для тих хто НЕ КОРИСТУЄТЬСЯ безкоштовною медичною допомогою
Це вже якесь кріпосне право...
Від того яким епітетом ви щось обізвете - суть не міняється.
Все одно Ви отримуєте з того казана в який вклали
Все одно розмір вкладання в казан не пропорційних розміру отримування( для різних людей в різні боки)
Все одно це створює враження у 90% населення що йому недоклали ( по факту
45% недоклали за рахунок того що
іншим 45% переклали в сумі нуль - незадоволені 90%)

Тому
Внаслідок того , що сьогодні можна легко персоналізувати як доходи/розходи так і податки/дотації - то все одно все піде в ту сторону.
І цей похід приведе нас до Швеції ( років через 50) , в якій всі будуть мати ОДНАКОВІ права, маючи при цьому різні капітали.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 07 кві, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:10

Якась не чесна гра!(на іпалово?))

  vitaliiangel написав:давай кейс. нарисовался некий благодетель, который без твоей просьбы ходит рядом охраняет, сидит с твоими детьми, убирает у тебя в квартире. А потом заявляет я вас охранял, лечил/учил , теперь платите мне миллион. Об этом был договор? Дети долярчика это будущие работники экономики и налогоплательщики. Если так ставить вопрос завтра детей не родит никто, чтобы через 10 лет "добрый дядя" не предьявил счёт.
Так отож!

А я ж то планую залишитись в Україні!!!(принаймні покищо нема бажання уйопувати закордон)
А от діти... - це вже вони самі(як стануть повнолітніми), як захочуть(чи залишатись, чи виїзджати)
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:26

Сам на себе вивів)))

  budivelnik написав:в Конституції(договорі суспільному) ти ж бачиш тільки ті статті по яким в тебе права і не хочеш виконувати ті по яким в тебе обовязки...
А що Будівельників Конституція боком обходить?

По Конституції - обов'язки є для всіх!!!
Тобто, і для Будівельників - також!!!!
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:36

Як бачимо серед нас є дурні, які не в стані пояснити суть своїх претензій до інших...
1 В мене є конституційний ОБОВЯЗОК зявитись в ТЦК.
Я цей обовязок виконав.
Те що мене не призвали ( точно так само як і інших мінімум 90% від кількості виконавших свій обовязок і прийшовших у воєнкомат ) - це вже питання не до мене.
Це права/обовязки/відповідальність воєнкома
2 В мене є конституційне ПРАВО прийняти рішення про те як я буду себе поводити під час бойових дій.
Піду добровольцем ( навіть в цьому випадку не факт що візьмуть)
Або працювати на економічному фронті.
Зваживши за і проти , я скористався своїм КОНСТИТУЦІЙНИМ правом на вибір і прийняв рішення працювати на економічному фронті...

Як бачите все по Конституції...
Чи в когось є зауваження?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:50

Я просто тут залишу ці "пекельні муки"!))

  asti написав:Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить- хотел такой:😡, но он
не отражает всего п-ца этой ситуации.
А теперь, чтобы вы лучше меня поняли, транскрипция:
Началось всё в прошлую субботу - скинул валютчикам 3800 синего по 39,50. Дальше, в понедельник утром я уже 'на площади трёх банков' с телефоном в руках мониторю межбанк на укрдилинге и параллельно курсы в приложениях разных банков. Вижу, что межбанк начал расти - быстро закидываю 50к в Аваль и меняю по 39,25, затем быстро иду в Укргаз, благо он рядом и закидываю ещё 50к туда и меняю по 39,19 онлайн 1275 долл + видя что курс растет покупаю ещё 1325 долл на карту там же. Между этими двумя действиями я ещё побежал в Комин - там меняли по 39,2, но была очередь в кассу, курс на межбанке рос и я, опасаясь что опять закину гривну, а они подымут курс (такое уже бывало) всё-же решил идти обратно в Газ и покупать на карту. Ну вроде бы как все нормально - гривна сработана, доллар обменян, прибыль в районе 1100 грн получена - можно почивать на лаврах. Но нет же! Видя, что курс на межбанке подрастает, а Комин и наличка не особо подымают КурсА, я после обеда решил продать немного гривневых ОВГЗ в Сенсе и перекинув деньги в Комин поменяться ещё и там. Сказано/сделано, 30 бумаг продано, деньги на карте сенса, и тут упс! Пытаюсь перекинуть их на Комин по айбану в приложении сенса - у меня не получается! До Аллы не дозвониться, вернее, дозвониться, но толку ноль - нихрена не может понять!😡 И я решаю бежать в Сенс из дому чтобы перевести деньги - прибегаю (2км), и менеджер буквально двумя кликами перекидывает мне деньги - блииин, оказывается, нужно было на главной странице приложения Сенса зайти в меню переводы и там отправить деньги, а я зашёл в продукты и пытался отправить с карты, а там можно только П2П, но нельзя, так как платно. Короче 30 штук отправили, а остальные? - решил продать 500 долл по 39,5 (курс к этому времени поднялся на нале) но! у меня их с собой нет - впопыхах я их просто не взял с собой - бегу в Кредо - там у меня на карте лежит пару тысяч - снимаю/сдаю/прибегаю в Комин (деньги из Сенса к этому времени уже зашли) открываю специальный счёт в гривне, закидываю туда 20к, они моментально отражаются - меняю! Фух! И эта операция вроде как прошла успешно.
День закрыт.
Вторник: видя что межбанк продолжает расти, а некоторые банки не успели поднять курсА в онлайне, решаю продать ещё ОВГЗ в Сенсе с погашением 01/05/24 - там минимальные потери при продаже - продаю 50 бумаг и хочу перевести их в Идею, звоню на горячую и уточняю, будет ли комиссия если переводить по айбану (тк до этого переводил только П2П) - девочка долго что-то уточняет и говорит, нет, комиссии не будет. Переводу и... та-дам! С меня списали 254 грн... Блчха-муха! Бегу из дому в Идею, забираю от туда деньги и несу в Пивденный - закидываю на карту и меняю онлайн по 39,35, возвращаюсь в Идею и пишу заяву с требованием вернуть мне деньги тк комиссия с меня была списана по вине работницы колл-центра давшей мне неверную информацию. Затем возвращаюсь домой. После обеда, видя что межбанк подрастает решаю продать ещё 51 бумагу и перекинуть деньги через Райф на Эксимбанк и поменяться там (дело в том, что из Сенса без комиссии деньги можно отправить только по айбану, а на карту эксима бесплатно зачисляется только П2П, поэтому приходиться сначала кидать деньги на Райф, а уже с него на Эксим - так бесплатно) в общем, проделываю все эти манипуляции и меняюсь в Эксиме по 39,40. После этого решаю продать оставшиеся 49 бумаг из пакета с погашением 01 05 24 и таки поменяться в Идее по 39, 40 на момент вечера вторника это лучший курс. Продаю/забираю деньги наличкой в Сенсе иду в Идею, вношу деньги на карту и меняю. День закрыт...
Среда. Просыпаюсь, завтракаю, захожу на дилинг и упс! Курс начал падать (вернее, не продолжил рост) Приплыли мля... Продал 1000 по 39,50 и откупил в Райфе 500 по 39,41.
Четверг. Видя, что курс продолжает снижение договариваюсь со своим валютчиком и сдаю 2600 по 39,50. Закидываю 50к в агриколь и меняю 800 баксов по 39,30, видя что курс остановился., затем иду в МТБ и закидываю ещё 50к туда но не меняю.
Оставшиеся со вчера 20к меняю на доллар в райфе по 39,30 на руки.
В пятницу тоже было много беготни, обменов, тревог и результат - 17 долларов заработка. Вот таким вот каторжным образом и была проИпана очередная неделя жизни... :( :(


У людей ПРОБЛЕЕЕЕЕМИ!!!☝️

А ви тут сперечаєте ні про що! :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:53

То всі рівні, чи є рівніші?))

  budivelnik написав:Зваживши за і проти , я скористався своїм КОНСТИТУЦІЙНИМ правом на вибір і прийняв рішення працювати на економічному фронті...

Як бачите все по Конституції...
Чи в когось є зауваження?
Є зауваження))
Як так, що Будівельник може скористатись своїм Конституційним правом на вибір, а Успіх - ні?
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 07 кві, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:55

vitaliiangel

скажи "мозги оставил себе" и всё. В чём проблема?


То есть если я тут каждое утро буду тебя спрашивать, ты сегодня ночь провел с тремя дагами или грузинами, ты можешь отвечать «ни с теми, ни с тами», и я как бы тебя не оскорбил. Пон))
Инфантилизм бьет дно))

На счет «ме потом выкатили счет на миллион за услуги , которые я не заказывал»». Ответ все тот же: остался тут гражданином этой страны - потенциально согласился что тебе этот счет могут выкатить. А может и повезет, война тебя не застанет. Но не повезло.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:57

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Зваживши за і проти , я скористався своїм КОНСТИТУЦІЙНИМ правом на вибір і прийняв рішення працювати на економічному фронті...

Як бачите все по Конституції...
Чи в когось є зауваження?
Є зауваження))
Як так, що Будівельник може скористатись своїм Конституційним правом на вибір, а Успіх - ні?

Чому це питання тут звучить?
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:01

  Hotab написав:
  Успіх написав:Є зауваження))
Як так, що Будівельник може скористатись своїм Конституційним правом на вибір, а Успіх - ні?
Чому це питання тут звучить?
Тому що Модератори не виконали прохання Шамана :D
  Shaman написав:щоб не провокувати Успіха, забанити всіх, хто йому хамить :lol:
budivelnik
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