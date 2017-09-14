|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 07 кві, 2024 14:02
Успіх написав: vitaliiangel написав:
чтобы заносили баблишко в правильные кабинеты.
Так отож!
Боремось з корупцією)))
Але ще найбільше злить те, що є РЕАЛЬНО дуже хворі люди, яких треба списувати на "позавчора", а їх ще і "післязавтра" НЕ звільнять!
Є реальний кейс на Марсі - одному марсіанину треба робити операцію на серці(щось там з клапаном), а його посилають в місто-ріку, де НЕ роблять таку операцію!!!
І кажуть тому марсіанину - що в нас приказ: нікого за ріку(в більш тилові лікарні) НЕ пускати!
Замкнуте коло!
Той марсіанин вже в марсіанське сзч хоче йти, так як це вже триває(його футболять по колу) ДВА МІСЯЦІ!!!
Кажіть тільки про себе . Бо коли ви починаєте про когось розповідати , особливо про шпиталі , мене підкидує .
ТРЕП і БРЕХНЯ !
Я ніколи не чув і не бачив щоб хворих не приймали до лікарень .
А якщо ще з вадами серця , то взагалі особлива справа .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4360
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4114 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Нед 07 кві, 2024 14:06
Hotab написав:
То есть если я тут каждое утро буду тебя спрашивать, ты сегодня ночь провел с тремя дагами или грузинами, ты можешь отвечать «ни с теми, ни с тами», и я как бы тебя не оскорбил. Пон))
Инфантилизм бьет дно))
вчера ты не стеснялся звиздеть, что у меня нет друзей, а сегодня обиделся на шутку про мозги. Инфантилизм бьет дно) а точнее проблемы саморегуляции. Отвешивать другим комплименты - ноу проблем.
А принять в ответ уже проблема. Ты можешь сколько угодно ставить мне диагнозы, я тебе могу пару книг в помощь подбросить, только одно ты отказываешься понимать, я намеренно отражаю твоё же поведение. К сожалению, приходиться хамить, а как иначе отразить твоё хамство?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 07 кві, 2024 14:08, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22829
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2389 раз.
- Подякували: 3349 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 07 кві, 2024 14:06
Все эти слезные рассказы про ТЦК заканчиваются тем, что после резонанса, когда ТЦК занималось пытками, не давая пить и есть, избиением, происходит договорняк. Жертвы извиняются на камеру или тихо мирно.
Почему жертвы не доводят дело до судов, апелляций, верховного, еспч?
Адвокаты говорят, забрали мужа и в нору.
Это ж нужно до такой степени запугать народ
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2268
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 кві, 2024 14:08
Hotab написав: Успіх написав: budivelnik написав:
Зваживши за і проти , я скористався своїм КОНСТИТУЦІЙНИМ правом на вибір і прийняв рішення працювати на економічному фронті...
Як бачите все по Конституції...
Чи в когось є зауваження?
Є зауваження))
Як так, що Будівельник може скористатись своїм Конституційним правом на вибір
, а Успіх - ні?
Чому це питання тут звучить?
Будівельник же згадав про "право вибору"!
Тому же раз - всі рівні, чи є рівніші???!Конституція України - Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані
.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості
, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками
.Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей
у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
ДумайТЕ!©
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 07 кві, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6219
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Нед 07 кві, 2024 14:08
vitaliiangel написав:
зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ.
Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!
Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4804
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 кві, 2024 14:10
vitaliiangel написав: Hotab написав:
То есть если я тут каждое утро буду тебя спрашивать, ты сегодня ночь провел с тремя дагами или грузинами, ты можешь отвечать «ни с теми, ни с тами», и я как бы тебя не оскорбил. Пон))
Инфантилизм бьет дно))
вчера ты не стеснялся звиздеть, что у меня нет друзей, а сегодня обиделся на шутку про мозги. Инфантилизм бьет дно) а точнее проблемы саморегуляции. Отвешивать другим комплименты - ноу проблем.
А принять в ответ уже проблема. Ты можешь сколько угодно ставить мне диагнозы, я тебе могу пару книг в помощь подбросить, только одно ты отказываешься понимать, я намеренно отражаю твоё же поведение. К сожалению, приходиться хамить, а как иначе отразить твоё хамство?
Ну то есть в принципе иногда оценка своих слов и поступков у тебя просыпается))
А то «а шо, я ниче не сказал такого»
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11682
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 2205 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 07 кві, 2024 14:14
холява написав:
ТРЕП і БРЕХНЯ !
А ну, а ну, коли там мали прийняти новий (де)мобілізаційний закон?
Хто тут казав щось на кшталт:
- вже скоро!
- до кінця лютого!
- до кінця березня вже точно приймуть!
Чи то був
ТРЕП і БРЕХНЯ !
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6219
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Нед 07 кві, 2024 14:17
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Військова справа зараз на такому рівні, що впенса, що тракториста перевчити-начити на умовно кулеметника -- майже однаковий термін.Різниці нема.
..
сколько на вас потратило государство и на меня. разница есть?
допустим вы инвестор. в проект "А" вы инвестировали 1 грн в проект "Б" 1 млн грн.
Потом сложная ситуация, нужен срочный возврат инвестиций и вы требуете с обеих проектов по 500тыс. Потому что "права одинаковые". Логика есть?
Может с тех куда вы инвестировали 1млн как то больше спросить.
в нашем же случае, государство не вложив в долярчика ничего, требует с него весь миллион. А к тем в кого вложили (бывшие силовики) особого запроса нет.
Сама держава підрахувала скільки треба, щоб повернути витрачене на навчання всл.
Обов'язковий перший контракт випускника ввнз -- 5 років (може 10, не пам'ятаю. Бо мене це точно))) не стосується, бо більше 10).
Ще раз: з точки зору затрачених з бюджету грошей на всл шукати підставу ніззя. Її нема.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28043
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|20218
|
|
|1493
|180906
|
|
|6076
|600360
|
|