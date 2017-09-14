Додано: Нед 07 кві, 2024 14:08

Hotab написав: Успіх написав: budivelnik написав: Зваживши за і проти , я скористався своїм КОНСТИТУЦІЙНИМ правом на вибір і прийняв рішення працювати на економічному фронті...



Як бачите все по Конституції...

Чи в когось є зауваження? Зваживши за і проти , я скористався своїм КОНСТИТУЦІЙНИМ правом на вибір і прийняв рішення працювати на економічному фронті...Як бачите все по Конституції...Чи в когось є зауваження? Є зауваження))

Як так, що Будівельник може скористатись своїм Конституційним правом на вибір , а Успіх - ні? Є зауваження))Як так, що Будівельник може скористатись своїм Конституційним, а Успіх - ні?

Чому це питання тут звучить? Чому це питання тут звучить?

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.



Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані

Кожна людина має право на вільний

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками

Будівельник же згадав про "право вибору"!Тому же раз - всі рівні, чи є рівніші???!Стаття 21.Стаття 22.При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законівСтаття 23., якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.Стаття 24.у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.ДумайТЕ!©