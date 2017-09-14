RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 75577558755975607561 ... 7563>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:08

  vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ.
Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!

Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4804
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:10

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:То есть если я тут каждое утро буду тебя спрашивать, ты сегодня ночь провел с тремя дагами или грузинами, ты можешь отвечать «ни с теми, ни с тами», и я как бы тебя не оскорбил. Пон))
Инфантилизм бьет дно))
вчера ты не стеснялся звиздеть, что у меня нет друзей, а сегодня обиделся на шутку про мозги. Инфантилизм бьет дно) а точнее проблемы саморегуляции. Отвешивать другим комплименты - ноу проблем.

А принять в ответ уже проблема. Ты можешь сколько угодно ставить мне диагнозы, я тебе могу пару книг в помощь подбросить, только одно ты отказываешься понимать, я намеренно отражаю твоё же поведение. К сожалению, приходиться хамить, а как иначе отразить твоё хамство?

Ну то есть в принципе иногда оценка своих слов и поступков у тебя просыпается))
А то «а шо, я ниче не сказал такого» :D
Hotab
 
Повідомлень: 11682
З нами з: 15.02.09
Подякував: 627 раз.
Подякували: 2205 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:14

Не треба мені вірити - я розказую сни про Марс!

  холява написав:ТРЕП і БРЕХНЯ !
А ну, а ну, коли там мали прийняти новий (де)мобілізаційний закон?
Хто тут казав щось на кшталт:
- вже скоро!
- до кінця лютого!
- до кінця березня вже точно приймуть!

Чи то був
ТРЕП і БРЕХНЯ !
:?:
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6221
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 895 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:17

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Військова справа зараз на такому рівні, що впенса, що тракториста перевчити-начити на умовно кулеметника -- майже однаковий термін.
Різниці нема...
сколько на вас потратило государство и на меня. разница есть?

допустим вы инвестор. в проект "А" вы инвестировали 1 грн в проект "Б" 1 млн грн.

Потом сложная ситуация, нужен срочный возврат инвестиций и вы требуете с обеих проектов по 500тыс. Потому что "права одинаковые". Логика есть?

Может с тех куда вы инвестировали 1млн как то больше спросить.

в нашем же случае, государство не вложив в долярчика ничего, требует с него весь миллион. А к тем в кого вложили (бывшие силовики) особого запроса нет.

Сама держава підрахувала скільки треба, щоб повернути витрачене на навчання всл.
Обов'язковий перший контракт випускника ввнз -- 5 років (може 10, не пам'ятаю. Бо мене це точно))) не стосується, бо більше 10).

Ще раз: з точки зору затрачених з бюджету грошей на всл шукати підставу ніззя. Її нема.
detroytred
 
Повідомлень: 28052
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:32

  Успіх написав:Правда вже тепер на рахунок того трохи прикрили свої пістаки :lol:
Бо все просто:
1. Чомусь один в Рівному за ДВА РОКИ так і не доповз до ТЦК? Що, колючки на дорогах розклали?)) Але чомусь колючок не було, щоб відкрити собі ЩЕ ОДИН/другий бізнес!!! - то хіба тут "мова не про гроші?";)
2. Чомусь один у Львові теж не доповз до ТЦК, а вирішив, що таки краще займатись своїми бізнесами(зі своїми синами), ніж сидіти у вологому бліндажі/окопі? - то хіба тут "мова не про гроші?";)
3. Чомусь один під час повномасштабної(!!!) полетів в Занзібар шабашити, бо там більше платять! - то хіба тут "мова не про гроші?"

Долярчик, а шо трапилось ? Ти мене з ухилянтів викреслив ?
Я б теж хотів про себе почути :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9443
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:32

  detroytred написав:Ще раз: з точки зору затрачених з бюджету грошей на всл шукати підставу ніззя. Її нема.
то есть я инвестор. в одного человека инвестирую 1грн в другого 1млн и потом слышу "з точки зору затрачених з бюджету грошей на всл шукати підставу ніззя. Її нема". Значит должен быть проффит от этих вложений, если вы всё вернули, в виде украинских систем хаймарс и пэтриот, украинских самолётов ф-16 и ракет большой дальности. Где?

То как считает эффективность государство я не в курсе. Я знаю как считает её бизнес. Потому что сам брал на работу людей, рисовал им мотивации и обосновывал их перед собственником. Подход что "государству никто ничего не должен" искажает суть вещей. Должны мы все. Одному банк дал 100 грн в кредит другому миллион. Права у обеих кредиторов одинаковые, а сумма долга разная. Вы же говорите по банковской методике подчета долгов нет. Может поэтому и воевать некому?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 14:40, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22839
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2390 раз.
Подякували: 3349 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:35

  Успіх написав:
  detroytred написав:Різниці нема...
На виході обидва мають рівну користь
Якщо перевчати - то так.
А якщо НЕ перевчати?
А якщо брати по військовій ВЖЕ навченій спеціальності, то... хіба Ви(чи інші впенси) не можуть бути корисними?(у своїй вузькій спеціальності)

Я цього не заперечую ж.
Але по моїй спеціальності вистачає діючих фахівців.
Умовно - ви ж не за мене обслуговуєте ЛА?
І ті, хто зараз готують спеціалістів, бажанням віддати своє місце не горять...
Мені простим технарем? Так є більш молоді ці впенси технарі.

Якщо ж реальні кейси, коли умовно: комдіва або інженера дівіїзії сують комвзводом ----- так це той же самий бусік по суті.
Було і є.
Тут вже, як пощастило...

Тоді і Залужний повинен був Вас замінити.
Але ж розмова в площині іншій йде.
detroytred
 
Повідомлень: 28052
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:36

  холява написав:Кажіть тільки про себе . Бо коли ви починаєте про когось розповідати , особливо про шпиталі , мене підкидує .
ТРЕП і БРЕХНЯ !
Я ніколи не чув і не бачив щоб хворих не приймали до лікарень .
А якщо ще з вадами серця , то взагалі особлива справа .

схоже деякі проблеми є. недавно зіткнувся, що в людини третє поранення, а відповідну довідку не видають, бо як зрозумів це підстава для звільнення. в лікарню прийняли, а довідку не давали. готували звернення юристів й подали скаргу на гарячу лінію Міноборони. чим закінчилось, ще не питав.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5809
З нами з: 29.09.19
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1379 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:36

Як вужі на сковороді!©)))

  pesikot написав:а шо трапилось ? Ти мене з ухилянтів викреслив ?
Я б теж хотів про себе почути
Ну так ти нам не розказуєш, скільки бізнесів відкрив під час війни і по якій причині НЕ дійшов за ДВА РОКИ до ТЦК? :)
Розкажи нам якісь цікаві факти, а не тупі відмазки, як у всіх "незамінимих в тилу"))
Будь креативним! :)
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 07 кві, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6221
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 895 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:37

  detroytred написав:Ще раз: з точки зору затрачених з бюджету грошей на всл шукати підставу ніззя. Її нема.
1 Викидаємо частковий випадок - військовослужбовці
2 Тоді використовуємо загальний випадок
Чим більше Держава витратила коштів на людину - тим більше прав в Держави вимагати повернення витрачених коштів через виконання людиною завдань які першочергові для Держави.

Так правильно?
А то чомусь всі хочуть бути подібним до пуйла..
Просто порівняйте
Пуйло - я згоден на мир..при умові якщо ви не будете вимагати від мене повернути все що я захопив раніше...
Успіх - я згоден на те що мої права такі самі як і права Хотаба , але тільки в тому випадку коли ми почнемо з квітня 2022 року...
А те що за 8 років війни
з березня 2014 по 2022
- Хотаб надав послуг ЗСУ(Державі) на 2 млн грн з яких сплатив 0,8 млн податків
а долярчик надав послуг населенню на 2 млн грн з яких сплатив 0,2млн податків
долярчик як і пуйло хоче не враховувати....
budivelnik
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 27323
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 75577558755975607561 ... 7563>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 20226
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 180906
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 600373
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.