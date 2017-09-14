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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:08
vitaliiangel написав:
зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ.
Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!
Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:10
vitaliiangel написав: Hotab написав:
То есть если я тут каждое утро буду тебя спрашивать, ты сегодня ночь провел с тремя дагами или грузинами, ты можешь отвечать «ни с теми, ни с тами», и я как бы тебя не оскорбил. Пон))
Инфантилизм бьет дно))
вчера ты не стеснялся звиздеть, что у меня нет друзей, а сегодня обиделся на шутку про мозги. Инфантилизм бьет дно) а точнее проблемы саморегуляции. Отвешивать другим комплименты - ноу проблем.
А принять в ответ уже проблема. Ты можешь сколько угодно ставить мне диагнозы, я тебе могу пару книг в помощь подбросить, только одно ты отказываешься понимать, я намеренно отражаю твоё же поведение. К сожалению, приходиться хамить, а как иначе отразить твоё хамство?
Ну то есть в принципе иногда оценка своих слов и поступков у тебя просыпается))
А то «а шо, я ниче не сказал такого»
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:14
холява написав:
ТРЕП і БРЕХНЯ !
А ну, а ну, коли там мали прийняти новий (де)мобілізаційний закон?
Хто тут казав щось на кшталт:
- вже скоро!
- до кінця лютого!
- до кінця березня вже точно приймуть!
Чи то був
ТРЕП і БРЕХНЯ !
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:17
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Військова справа зараз на такому рівні, що впенса, що тракториста перевчити-начити на умовно кулеметника -- майже однаковий термін.Різниці нема.
..
сколько на вас потратило государство и на меня. разница есть?
допустим вы инвестор. в проект "А" вы инвестировали 1 грн в проект "Б" 1 млн грн.
Потом сложная ситуация, нужен срочный возврат инвестиций и вы требуете с обеих проектов по 500тыс. Потому что "права одинаковые". Логика есть?
Может с тех куда вы инвестировали 1млн как то больше спросить.
в нашем же случае, государство не вложив в долярчика ничего, требует с него весь миллион. А к тем в кого вложили (бывшие силовики) особого запроса нет.
Сама держава підрахувала скільки треба, щоб повернути витрачене на навчання всл.
Обов'язковий перший контракт випускника ввнз -- 5 років (може 10, не пам'ятаю. Бо мене це точно))) не стосується, бо більше 10).
Ще раз: з точки зору затрачених з бюджету грошей на всл шукати підставу ніззя. Її нема.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:32
Успіх написав:
Правда вже тепер на рахунок того трохи прикрили свої пістаки
Бо все просто:
1. Чомусь один в Рівному за ДВА РОКИ так і не доповз до ТЦК? Що, колючки на дорогах розклали?)) Але чомусь колючок не було, щоб відкрити собі ЩЕ ОДИН/другий бізнес!!! - то хіба тут "мова не про гроші?"
;)
2. Чомусь один у Львові теж не доповз до ТЦК, а вирішив, що таки краще займатись своїми бізнесами(зі своїми синами), ніж сидіти у вологому бліндажі/окопі? - то хіба тут "мова не про гроші?"
;)
3. Чомусь один під час повномасштабної(!!!) полетів в Занзібар шабашити, бо там більше платять! - то хіба тут "мова не про гроші?"
Долярчик, а шо трапилось ? Ти мене з ухилянтів викреслив ?
Я б теж хотів про себе почути
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:32
detroytred написав:
Ще раз: з точки зору затрачених з бюджету грошей на всл шукати підставу ніззя. Її нема.
то есть я инвестор. в одного человека инвестирую 1грн в другого 1млн и потом слышу "з точки зору затрачених з бюджету грошей на всл шукати підставу ніззя. Її нема". Значит должен быть проффит от этих вложений, если вы всё вернули, в виде украинских систем хаймарс и пэтриот, украинских самолётов ф-16 и ракет большой дальности. Где?
То как считает эффективность государство я не в курсе. Я знаю как считает её бизнес. Потому что сам брал на работу людей, рисовал им мотивации и обосновывал их перед собственником. Подход что "государству никто ничего не должен" искажает суть вещей. Должны мы все. Одному банк дал 100 грн в кредит другому миллион. Права у обеих кредиторов одинаковые, а сумма долга разная. Вы же говорите по банковской методике подчета долгов нет. Может поэтому и воевать некому?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 07 кві, 2024 14:40, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:35
Успіх написав: detroytred написав:
Різниці нема...
На виході обидва мають рівну користь
Якщо перевчати - то так.
А якщо НЕ перевчати?
А якщо брати по військовій ВЖЕ навченій спеціальності, то... хіба Ви(чи інші впенси) не можуть бути корисними?(у своїй вузькій спеціальності)
Я цього не заперечую ж.
Але по моїй спеціальності вистачає діючих фахівців.
Умовно - ви ж не за мене обслуговуєте ЛА?
І ті, хто зараз готують спеціалістів, бажанням віддати своє місце не горять...
Мені простим технарем? Так є більш молоді ці впенси технарі.
Якщо ж реальні кейси, коли умовно: комдіва або інженера дівіїзії сують комвзводом ----- так це той же самий бусік по суті.
Було і є.
Тут вже, як пощастило...
Тоді і Залужний повинен був Вас замінити.
Але ж розмова в площині іншій йде.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:36
холява написав:
Кажіть тільки про себе . Бо коли ви починаєте про когось розповідати , особливо про шпиталі , мене підкидує .
ТРЕП і БРЕХНЯ !
Я ніколи не чув і не бачив щоб хворих не приймали до лікарень .
А якщо ще з вадами серця , то взагалі особлива справа .
схоже деякі проблеми є. недавно зіткнувся, що в людини третє поранення, а відповідну довідку не видають, бо як зрозумів це підстава для звільнення. в лікарню прийняли, а довідку не давали. готували звернення юристів й подали скаргу на гарячу лінію Міноборони. чим закінчилось, ще не питав.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:36
pesikot написав:
а шо трапилось ? Ти мене з ухилянтів викреслив ?
Я б теж хотів про себе почути
Ну так ти нам не розказуєш, скільки бізнесів відкрив під час війни і по якій причині НЕ дійшов за ДВА РОКИ до ТЦК?
Розкажи нам якісь цікаві факти, а не тупі відмазки, як у всіх "незамінимих в тилу"))
Будь креативним!
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 07 кві, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:37
detroytred написав:
Ще раз: з точки зору затрачених з бюджету грошей на всл шукати підставу ніззя. Її нема.
1 Викидаємо частковий випадок - військовослужбовці
2 Тоді використовуємо загальний випадок
Чим більше Держава витратила коштів на людину - тим більше прав в Держави вимагати повернення витрачених коштів через виконання людиною завдань які першочергові для Держави.
Так правильно?
А то чомусь всі хочуть бути подібним до пуйла..
Просто порівняйте
Пуйло - я згоден на мир..при умові якщо ви не будете вимагати від мене повернути все що я захопив раніше...
Успіх - я згоден на те що мої права такі самі як і права Хотаба , але тільки в тому випадку коли ми почнемо з квітня 2022 року...
А те що за 8 років війни
з березня 2014 по 2022
- Хотаб надав послуг ЗСУ(Державі) на 2 млн грн з яких сплатив 0,8 млн податків
а долярчик надав послуг населенню на 2 млн грн з яких сплатив 0,2млн податків
долярчик як і пуйло хоче не враховувати....
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