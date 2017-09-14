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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 755875597560756175627563>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:38

  Shaman написав:схоже деякі проблеми є. недавно зіткнувся, що в людини третє поранення, а відповідну довідку не видають, бо як зрозумів це підстава для звільнення. в лікарню прийняли, а довідку не давали. готували звернення юристів й подали скаргу на гарячу лінію Міноборони. чим закінчилось, ще не питав.

не завжди поранення приводить до непридатності.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:39

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ще раз: з точки зору затрачених з бюджету грошей на всл шукати підставу ніззя. Її нема.
то есть я инвестор. в одного человека инвестирую 1грн в другого 1млн и потом слышу "з точки зору затрачених з бюджету грошей на всл шукати підставу ніззя. Її нема". Значит должен быть проффит от этих вложений, если вы всё вернули, в виде украинских систем хаймарс и пэтриот, украинских самолётов ф-16 и ракет большой дальности. Где?

То как считает эффективность государство я не в курсе. Я знаю как считает её бизнес. Потому что сам брал на работу людей, рисовал им мотивации и обосновывал их перед собственником. Подход что "государству никто ичего не должен" искажает суть вещей. Значит деньги были вложены неэффективно, если по итогу воевать некому и нечем. Тогда вопрос не вам, но вопрос по сути тот же.

Не так!!!!
За 5 років всл вам вже віддає вкладений вами в нього 1 млн.

Термін обов'язокової вслужби першого контракту випускника саме з цього визначається.
Халяви нема. Ринок. Контракт.
Калькулятор.

Всл не ракети, літаки виробляють...
А виробляють послуги))
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:42

  detroytred написав:За 5 років всл вам вже віддає вкладений вами в нього 1 млн.
тогда должен быть избыток средств в системе. Дыра откуда?
  detroytred написав:Всл не ракети, літаки виробляють...
А виробляють послуги))
я же не буквально. Государство вкладывает не только в всл. Там длинный список. Сразу вычёркиваем женщин и детей 0-18. 1й столбец "вложено"/2й столбец "возвращено". 3й столбец "долг". Ранжируем по убыванию 3го столбца. А как искать утечку, куда текут средства без их возврата. Этот же принцип применяем к каждому м18-60. Это и есть относительно справедливая методика мобилизации. А не бедные воюют, богатые карманы набивают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 14:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:44

  Успіх написав:
  pesikot написав:а шо трапилось ? Ти мене з ухилянтів викреслив ?
Я б теж хотів про себе почути
Ну так ти нам не розказуєш, скільки бізнесів відкрив під час війни і по якій причині НЕ дійшов за ДВА РОКИ до ТЦК? :)
Розкажи нам якісь цікаві факти, а не тупі відмазки, як у всіх "незамінимих в тилу"))
Будь креативним! :)

Та у мене все нудно :)

1) До ТЦК я так і не дійшов. Останній раз там був в 2018 році. Проте, мої дані там точно є, навіть уточнені

2) По кахфе сиджу, прогулянки, відвідування ТРЦ, шопінг

3) По підвалах не ховаюсь, як дехто
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:44

  unicdima написав:
  Shaman написав:схоже деякі проблеми є. недавно зіткнувся, що в людини третє поранення, а відповідну довідку не видають, бо як зрозумів це підстава для звільнення. в лікарню прийняли, а довідку не давали. готували звернення юристів й подали скаргу на гарячу лінію Міноборони. чим закінчилось, ще не питав.

не завжди поранення приводить до непридатності.

а декілька поранень? чи все залежить лише від складності?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:46

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:За 5 років всл вам вже віддає вкладений вами в нього 1 млн.
тогда должен быть избыток средств в системе. Дыра откуда?

Так гроші ж йдуть не тільки на підготовку всл.

Ми розглядали частинку -- гроші вкладені у всл. І його! віддачу.
А інші струмочки грошей ні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:47

  Успіх написав:
  budivelnik написав:долярчик як і пуйло
Вже військовослужбовця, який є безпосереднім учасником бойових дій - прирівняли до пуйла!🤦🏻🤦🏻🤦🏻

Запалюй ще!©
Не зупиняйся! :lol:

А потім дивуються...
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  serg1974 написав:Вы же вроде военный в запасе или отставке а такие глупости выдаете.

Проблема в тому що ця глупота проявляється в нього далеееееко за межі військових знань а Данінга Крюгера не дозволяє це втямити
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:51

  Василь-Рівне написав:
  serg1974 написав:Вы же вроде военный в запасе или отставке а такие глупости выдаете.

Проблема в тому що ця глупота проявляється в нього далеееееко за межі військових знань а Данінга Крюгера не дозволяє це втямити

Дурість -- це коли ти оцінюєш мене.

Навіть якщо я колись і десь помиляюсь це не є ознакою моєї дурісті. Розтлумачення чому так ти не осилиш.

Рефлексуй.
Але це нецікаво.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:52

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:За 5 років всл вам вже віддає вкладений вами в нього 1 млн.
тогда должен быть избыток средств в системе. Дыра откуда?

Так гроші ж йдуть не тільки на підготовку всл.

Ми розглядали частинку -- гроші вкладені у всл. І його! віддачу.
А інші струмочки грошей ні.

всл трудно вычленить из всей экономики. И смысла в этом нет. методику я предложил выше. Из плюсов она может быть анонимной (по инн) то есть никаких блатных. Все равны.
vitaliiangel
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  #<1 ... 755875597560756175627563>
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