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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:38
Shaman написав:
схоже деякі проблеми є. недавно зіткнувся, що в людини третє поранення, а відповідну довідку не видають, бо як зрозумів це підстава для звільнення. в лікарню прийняли, а довідку не давали. готували звернення юристів й подали скаргу на гарячу лінію Міноборони. чим закінчилось, ще не питав.
не завжди поранення приводить до непридатності.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:39
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ще раз: з точки зору затрачених з бюджету грошей на всл шукати підставу ніззя. Її нема.
то есть я инвестор. в одного человека инвестирую 1грн в другого 1млн и потом слышу "з точки зору затрачених з бюджету грошей на всл шукати підставу ніззя. Її нема". Значит должен быть проффит от этих вложений, если вы всё вернули, в виде украинских систем хаймарс и пэтриот, украинских самолётов ф-16 и ракет большой дальности. Где?
То как считает эффективность государство я не в курсе. Я знаю как считает её бизнес. Потому что сам брал на работу людей, рисовал им мотивации и обосновывал их перед собственником. Подход что "государству никто ичего не должен" искажает суть вещей. Значит деньги были вложены неэффективно, если по итогу воевать некому и нечем. Тогда вопрос не вам, но вопрос по сути тот же.
Не так!!!!
За 5 років всл вам вже віддає вкладений вами в нього 1 млн.
Термін обов'язокової вслужби першого контракту випускника саме з цього визначається.
Халяви нема. Ринок. Контракт.
Калькулятор.
Всл не ракети, літаки виробляють...
А виробляють послуги))
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:42
detroytred написав:
За 5 років всл вам вже віддає вкладений вами в нього 1 млн.
тогда должен быть избыток средств в системе. Дыра откуда?
detroytred написав:
Всл не ракети, літаки виробляють...
А виробляють послуги))
я же не буквально. Государство вкладывает не только в всл. Там длинный список. Сразу вычёркиваем женщин и детей 0-18. 1й столбец "вложено"/2й столбец "возвращено". 3й столбец "долг". Ранжируем по убыванию 3го столбца. А как искать утечку, куда текут средства без их возврата. Этот же принцип применяем к каждому м18-60. Это и есть относительно справедливая методика мобилизации. А не бедные воюют, богатые карманы набивают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 07 кві, 2024 14:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:44
Успіх написав: pesikot написав:
а шо трапилось ? Ти мене з ухилянтів викреслив ?
Я б теж хотів про себе почути
Ну так ти нам не розказуєш, скільки бізнесів відкрив під час війни і по якій причині НЕ дійшов за ДВА РОКИ до ТЦК?
Розкажи нам якісь цікаві факти, а не тупі відмазки, як у всіх "незамінимих в тилу"))
Будь креативним!
Та у мене все нудно
1) До ТЦК я так і не дійшов. Останній раз там був в 2018 році. Проте, мої дані там точно є, навіть уточнені
2) По кахфе сиджу, прогулянки, відвідування ТРЦ, шопінг
3) По підвалах не ховаюсь, як дехто
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:44
unicdima написав: Shaman написав:
схоже деякі проблеми є. недавно зіткнувся, що в людини третє поранення, а відповідну довідку не видають, бо як зрозумів це підстава для звільнення. в лікарню прийняли, а довідку не давали. готували звернення юристів й подали скаргу на гарячу лінію Міноборони. чим закінчилось, ще не питав.
не завжди поранення приводить до непридатності.
а декілька поранень? чи все залежить лише від складності?
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:46
vitaliiangel написав: detroytred написав:
За 5 років всл вам вже віддає вкладений вами в нього 1 млн.
тогда должен быть избыток средств в системе. Дыра откуда?
Так гроші ж йдуть не тільки на підготовку всл.
Ми розглядали частинку -- гроші вкладені у всл. І його! віддачу.
А інші струмочки грошей ні.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:47
Успіх написав: budivelnik написав:
долярчик як і пуйло
Вже військовослужбовця, який є безпосереднім учасником бойових дій - прирівняли до пуйла!🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Запалюй ще!©
Не зупиняйся!
А потім дивуються...
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:47
serg1974 написав:
Вы же вроде военный в запасе или отставке а такие глупости выдаете.
Проблема в тому що ця глупота проявляється в нього далеееееко за межі військових знань а Данінга Крюгера не дозволяє це втямити
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:51
Василь-Рівне написав: serg1974 написав:
Вы же вроде военный в запасе или отставке а такие глупости выдаете.
Проблема в тому що ця глупота проявляється в нього далеееееко за межі військових знань а Данінга Крюгера не дозволяє це втямити
Дурість -- це коли ти оцінюєш мене.
Навіть якщо я колись і десь помиляюсь це не є ознакою моєї дурісті. Розтлумачення чому так ти не осилиш.
Рефлексуй.
Але це нецікаво.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:52
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
За 5 років всл вам вже віддає вкладений вами в нього 1 млн.
тогда должен быть избыток средств в системе. Дыра откуда?
Так гроші ж йдуть не тільки на підготовку всл.
Ми розглядали частинку -- гроші вкладені у всл. І його! віддачу.
А інші струмочки грошей ні.
всл трудно вычленить из всей экономики. И смысла в этом нет. методику я предложил выше. Из плюсов она может быть анонимной (по инн) то есть никаких блатных. Все равны.
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