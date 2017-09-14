Росіяни знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Відео з кадрами страшної розправи 7 квітня з'явилося у соцмережах. Джерело наразі не уточнюється.
Коли саме стався черговий воєнний злочин невідомо, але попередньо зазначається, що українських захисників розстріляли біля Кринок у Херсонській області. На відео видно, що військові ЗСУ без зброї. Вони лежать у рівчаку, а окупанти випускають по них автоматну чергу. На кадрах можна побачити розстріляних бійців ЗСУ.
Banderlog написав:ну і хрєн з нею хай живе як хоче раз не збирається платити) в нас капіталізмус і як казав сенсей Будівельник - користність роботи міряється грошима, які за неї платять. Я не в голімому совку живу і до медальок ставлюсь з легким презирством. Раз я тут треба, хай платять. В магазин підіть і без грошей нещасних 3 яблука і єгермейстр попросіть... дадуть? А якшо медальку покажете? ви ж плюнули на все на мову, на віру, на рідний чорнозем і поїхали в канаду за грошима. Нє, є вєроятность, шо за гейські права і щоб стати трансгендером за державний кошт но думаю таки справа в канадських долярах.
Трохи дивно, що Вас за такі дописи майже не цькують А то десь 1,5р тому, тільки щось я заікнувся про гроші... - так тут просто шквал емоцій обрушився на мене, накшталт: "ти і так маєш воювати і здобути кордони 91го! Бо у Другу світову за кусочок хліба воювали/не платили солдатам таке бабло! А то ти щось за наші податки "слабо воюєш"!" Правда вже тепер на рахунок того трохи прикрили свої пістаки Бо все просто: 1. Чомусь один в Рівному за ДВА РОКИ так і не доповз до ТЦК? Що, колючки на дорогах розклали?)) Але чомусь колючок не було, щоб відкрити собі ЩЕ ОДИН/другий бізнес!!! - то хіба тут "мова не про гроші?";) 2. Чомусь один у Львові теж не доповз до ТЦК, а вирішив, що таки краще займатись своїми бізнесами(зі своїми синами), ніж сидіти у вологому бліндажі/окопі? - то хіба тут "мова не про гроші?";) 3. Чомусь один під час повномасштабної(!!!) полетів в Занзібар шабашити, бо там більше платять! - то хіба тут "мова не про гроші?"
Одним словом - брехуни і лицеміри!
п.с. Але я ще раз кажу: підвищення зарплат/премій підніме рівень бажаючих мобілізуватись(як і залишитись тих, хто вже служить) на 15-20%! - контракти на 6-12-18-24міс(з різними плюшками для контрактів від 12міс) підніме рівень бажаючих мобілізуватись на 70-80%! - а якщо і ввести контракти, і ще й підняти зарплати/премії - то двері на вході до ТЦК треба знімати з завіс! -
Успіх, ви теж починайте потрошки збавляти оберти. бо враження, що ви не за ідеї, а тому що у вас з'явилася підстава причепитися до інших. ви не забувайте, що багато форумчан навіть не наш вік, а 55+ - й таких не дуже беруть, особливо коли є якесь звання. й вам вже декілька разів писали, що декого не взяли через стан здоров'я.
тому коли вам хтось щось дорікає чи хизується, що не на фронті, то можна щось відповісти. але останнім часом саме ви майже всіх провокуєте на срач.
до речі, може тому й не мобілізують военпенсів, бо не вистачає солдатів та молодших командирів, а не підполковників та полковників (це припущення).
Ще раз для читача кіосакі і кейнса 1 Ти прихильник тези що розвиток Держави залежить від того наскільки керівництво Держави правильно прочитало Кейнса... Так от - Пуйло його прочитало добре і на повну катушку використовує.. Після цього кейнс став в твоїх очах злочинцем? Не став, бо винуватий пуйло.. То чому долярчик який робить так само як і пуйло має індульгенцію? 2 Тепер скажу наступне- що порве твою пяту точку на британський прапор... Моя пропозиція перших 10 років акамулювати кошти , щоб в наступних 20 отримати можливість більше витратити... також має початок від Кейнса.... В цій ідеї єдино що змінено.. Не пуйло 20 років збирав з усієї педерації, а вирішував самостійно як розвинути впк а кожна людина за зібрані гроші вирішує як їх витрачати...
Тому Коли не тільки читав, а ще й зрозумів... Тоді можна зрозуміти що Кейнс може говорити правильно , а пуйло/чи сталін використовуючи ідеї кейнса - розвязувати світові війни.
так само і долярчики можуть використовувати( самі про то не відаючи) прогресивні ідеї і заводити свій бізнес цими ідеями до банкрутства..а все тому що вони читати -може й читали а от зрозуміти так і не змогли
Shaman написав:схоже деякі проблеми є. недавно зіткнувся, що в людини третє поранення, а відповідну довідку не видають, бо як зрозумів це підстава для звільнення. в лікарню прийняли, а довідку не давали. готували звернення юристів й подали скаргу на гарячу лінію Міноборони. чим закінчилось, ще не питав.
не завжди поранення приводить до непридатності.
а декілька поранень? чи все залежить лише від складності?
В подавляющем большинстве случаев ранение не приводит к демобилизации, если конечно не ампутация двух конечностей, полная потеря зрения. Обычно признавали ограниченно годными. Как сейчас будет совсем непонятно в связи с отменой такого статуса. Сейчас Минобороны должно сгенерировать новый наказ с перечнем болезней для непригодности, посмотрим.
pesikot написав:І в чому брехня ? Розділ є ? Є Інфа є ? Є
Так працює інформаційний простір. Це таке життя Якась подія не може бути постійно на перших шпальтах
Це тільки в СРСР на перших шпальтах були промови Брежнева або ще когось з Політбюро
А от, щоб Україна знову була на перших шпальтах, то наше МЗС повинно бігати по всіх країнах та доносити наше бачення ситуації
Підключати Порошенко, Чалого, Пристайко та всіх хто може в цьому допомогти Почати щось робити
Не подобаються комусь ці люди, та і пох, якщо вони принесуть користь країні
якщо читаєш то вчися і розуміти написане. чомусь новини про Газу і Ізраїль, при тому пропалестинськи орієнтовані можуть бути на першій сторінці, а найбільша війна на Землі десь далеко. Тому в списку самих читаних наших новин і нема. Це цілеспрямована політика підерасів журналістів.
Давай так зробимо - ти не будешь вчити мене, а я не буду вчити тебе Будемо робити обмін думками
"найбільша війна на Землі", на мій погляд, дещо перебільшено В світі, взагалі, багато війн. Ти багато зараз чуєшь про війну в Сирії ? А вона йде і не менш кривава, ніж у нас
Журналісти може і нетрадиційної орієнтації, проте, а хтось з нашої сторони доносить до них чутливу для нас інформацію ? Зеленський дає якісь інтервью. Але цього катастрофічно замало
Тому потрібно, щоб цих голосів було багато з нашого боку. Голосів різних Потрібно випускати оппозицію за кордон, щоб вони шукали підтримку для України, щоб ці голоси лунали Щоб вони стукали в журналістів
Ще раз для читача кіосакі і кейнса 1 Ти прихильник тези що розвиток Держави залежить від того наскільки керівництво Держави правильно прочитало Кейнса... Так от - Пуйло його прочитало добре і на повну катушку використовує.. Після цього кейнс став в твоїх очах злочинцем? Не став, бо винуватий пуйло.. То чому долярчик який робить так само як і пуйло має індульгенцію? 2 Тепер скажу наступне- що порве твою пяту точку на британський прапор... Моя пропозиція перших 10 років акамулювати кошти , щоб в наступних 20 отримати можливість більше витратити... також має початок від Кейнса.... В цій ідеї єдино що змінено.. Не пуйло 20 років збирав з усієї педерації, а вирішував самостійно як розвинути впк а кожна людина за зібрані гроші вирішує як їх витрачати...
Тому Коли не тільки читав, а ще й зрозумів... Тоді можна зрозуміти що Кейнс може говорити правильно , а пуйло/чи сталін використовуючи ідеї кейнса - розвязувати світові війни.
так само і долярчики можуть використовувати( самі про то не відаючи) прогресивні ідеї і заводити свій бізнес цими ідеями до банкрутства..а все тому що вони читати -може й читали а от зрозуміти так і не змогли
Ти серйозно вважаєш, що я полізу вчергове розбиратися з кожним твердження єралашику і тикати в перекрученням моїх думок?
Я тобі вже остаточно пояснив -- пиши докторські.. Тебе оцінять. Нехай тебе оцінять інші. Мені пофіг...
І ти і Ко самі зробили так, що в Успіха з'явилися нові додаткові риси))) А мені пофіг твої думки. Самі зробили, тепер хавайте. Смачного!
budivelnik написав:Долбойоб хуєв... скільки разів тобі писати щоб ти закрив своє єбало і перестав брехати 1 Я був в ТЦК що в 2015 - коли ти хуйло кінчене не те що не збирався воювати , ти довбень хуєвий навіть податків не платив Так само я був в ТЦК в 2022 і в 2023 роквх...тобто не пропустив ЖОДНОЇ повістки....
ордынська мова.
А ми ж то знаємо про корупційну планету Марс Прикинь, йому треба було за кожну повістку "підмазати", щоб не забрали
unicdima написав:не завжди поранення приводить до непридатності.
а декілька поранень? чи все залежить лише від складності?
В подавляющем большинстве случаев ранение не приводит к демобилизации, если конечно не ампутация двух конечностей, полная потеря зрения. Обычно признавали ограниченно годными. Как сейчас будет совсем непонятно в связи с отменой такого статуса. Сейчас Минобороны должно сгенерировать новый наказ с перечнем болезней для непригодности, посмотрим.
Так щось незрозуміло є вже про відміну часткової придатності чи нема. Дмитро підіймав це питання вище. Але досі не видно щоб хтось докопався.