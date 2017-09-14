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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7560756175627563>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:15

Все просто!©

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:ну і хрєн з нею хай живе як хоче раз не збирається платити) в нас капіталізмус і як казав сенсей Будівельник - користність роботи міряється грошима, які за неї платять. Я не в голімому совку живу і до медальок ставлюсь з легким презирством. Раз я тут треба, хай платять. В магазин підіть і без грошей нещасних 3 яблука і єгермейстр попросіть... дадуть? А якшо медальку покажете?
ви ж плюнули на все на мову, на віру, на рідний чорнозем і поїхали в канаду за грошима. Нє, є вєроятность, шо за гейські права і щоб стати трансгендером за державний кошт но думаю таки справа в канадських долярах.
Трохи дивно, що Вас за такі дописи майже не цькують :mrgreen:
А то десь 1,5р тому, тільки щось я заікнувся про гроші... - так тут просто шквал емоцій обрушився на мене, накшталт: "ти і так маєш воювати і здобути кордони 91го! Бо у Другу світову за кусочок хліба воювали/не платили солдатам таке бабло! А то ти щось за наші податки "слабо воюєш"!"
Правда вже тепер на рахунок того трохи прикрили свої пістаки :lol:
Бо все просто:
1. Чомусь один в Рівному за ДВА РОКИ так і не доповз до ТЦК? Що, колючки на дорогах розклали?)) Але чомусь колючок не було, щоб відкрити собі ЩЕ ОДИН/другий бізнес!!! - то хіба тут "мова не про гроші?";)
2. Чомусь один у Львові теж не доповз до ТЦК, а вирішив, що таки краще займатись своїми бізнесами(зі своїми синами), ніж сидіти у вологому бліндажі/окопі? - то хіба тут "мова не про гроші?";)
3. Чомусь один під час повномасштабної(!!!) полетів в Занзібар шабашити, бо там більше платять! - то хіба тут "мова не про гроші?"

Одним словом - брехуни і лицеміри!

п.с.
Але я ще раз кажу: підвищення зарплат/премій підніме рівень бажаючих мобілізуватись(як і залишитись тих, хто вже служить) на 15-20%!
- контракти на 6-12-18-24міс(з різними плюшками для контрактів від 12міс) підніме рівень бажаючих мобілізуватись на 70-80%!
- а якщо і ввести контракти, і ще й підняти зарплати/премії - то двері на вході до ТЦК треба знімати з завіс! :mrgreen:
-

Успіх, ви теж починайте потрошки збавляти оберти. бо враження, що ви не за ідеї, а тому що у вас з'явилася підстава причепитися до інших. ви не забувайте, що багато форумчан навіть не наш вік, а 55+ - й таких не дуже беруть, особливо коли є якесь звання. й вам вже декілька разів писали, що декого не взяли через стан здоров'я.

тому коли вам хтось щось дорікає чи хизується, що не на фронті, то можна щось відповісти. але останнім часом саме ви майже всіх провокуєте на срач.

до речі, може тому й не мобілізують военпенсів, бо не вистачає солдатів та молодших командирів, а не підполковників та полковників (це припущення).

1. Ми тут всі контужені/напівконтужені раби, тому нам вже пох як поводитись "правильно"(вже далеко від такого от поводження ми, навіть, і тут/на фронті /не втікаємо) :shock:
2. А от я, дивлячись на своїх побратимів 50-55+(!) може тому і чіпляюсь і до тутешніх 50-55+? 8)
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:18

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:Долбойоб хуєв...
- ому ти раніше про себе так не заявляв?))


Несіть іншого будівельника, той щось поламався))

п.с.
Я навіть "скарга" на це не тисну і писати десь жалітись/стукачити, як Хотаб - не буду!

Чого тут скаржитись, якщо будівельник про себе такої думки?! :lol: :lol: :lol:

Долярчик, budivelnik правий

Тобі вже треба зрозуміти це і не дратувати форумчан

Дивні люди...

Ви дратували Успіха, коли він ще не був втомленим тощо, а літав на крилах захвату від вслужби та місії в цій війні.
А тепер коли він..., ви про своє раздражєніє від нього йому кажете.
Офігеть.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:31

Але було ж весело!
Все як по заказу.

Проїхали. По темі:
Віталліан, розглядати комплекс -- це ж про колективну відповідальність.

Навіть майору (вже не кажучи про нижчих) відповідати за того, у кого в прямих обов'язках про обороноздатність країни!, боєздатність ЗС, корпусу, бригади?
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:32

  Успіх написав:
  Shaman написав:Успіх, ви теж починайте потрошки збавляти оберти. бо враження, що ви не за ідеї, а тому що у вас з'явилася підстава причепитися до інших. ви не забувайте, що багато форумчан навіть не наш вік, а 55+ - й таких не дуже беруть, особливо коли є якесь звання. й вам вже декілька разів писали, що декого не взяли через стан здоров'я.

тому коли вам хтось щось дорікає чи хизується, що не на фронті, то можна щось відповісти. але останнім часом саме ви майже всіх провокуєте на срач.

до речі, може тому й не мобілізують военпенсів, бо не вистачає солдатів та молодших командирів, а не підполковників та полковників (це припущення).

1. Ми тут всі контужені/напівконтужені раби, тому нам вже пох як поводитись "правильно"(вже далеко від такого от поводження ми, навіть, і тут/на фронті /не втікаємо) :shock:
2. А от я, дивлячись на своїх побратимів 50-55+(!) може тому і чіпляюсь і до тутешніх 50-55+? 8)

це ви собі дозволяєте лише на форумі. бо якраз зараз ви знаходитесь у колективі, де всі дуже сильно залежать один від одного. й якщо хтось почне активно конфліктувати, то якраз такі місця, як армія мають купу механізмів (формальних та неформальних), як людину привести до тями. форум до речі теж має. тому гадаю в своїй частині ви набагато конструктивніше себе ведете.

й не треба перетворювати форум на срач. якщо це сплеск емоцій, то найбуде, але зробіть висновки. така поведінка після дембелю створить вам чимало проблем. а якщо ви так розважаєтесь - то краще припинить. не форум винен в існуючих проблемах з мобілізацією. й не ви один у такій ситуації, в когось може набагато важче. але це вже від людини залежить, як вона на це реагує. це вже банальні речі. дуже важливо залишитися людиною.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

💥ВСЕ ВЖЕ ВИРІШЕНО! ⚡️Денис КАЗАНСЬКИЙ про ядерну зброю, страхи путіна, тер@кт в "Крокусі" | Рандеву

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:41

  Shaman написав:це ви собі дозволяєте лише на форумі.

Нюанс -- це поки тільки на форумі..
Але час іде та втома, роздратованність та невдоволення буде тільки нарощуватися.

Коли вийде за межі, то буде пізно.
І враховуйте, що Успіх -- відмінний солдат, дійсно з кращих.
Прометеї -- то виключення, про них мова не йде.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:2. А от я, дивлячись на своїх побратимів 50-55+(!) може тому і чіпляюсь і до тутешніх 50-55+? 8)


На неделе уволился командир саперного взвода, 65 лет, старлей, хотел ещё остаться, но ВЛК отказало в продлении контракта, два стента стоят в коронарных сосудах.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Измаильском районе сотрудники ТЦК, вероятно, пытались мобилизовать 14-летнего. Они жестоко задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали подростка в бус. 

Но, когда выяснили, что парню только 14, его высадили из буса прямо на трассе. Это произошло 2 апреля в селе Приозерное Суворовской общины. 

Несовершеннолетний пережил физическое насилие, испытал психологические и социальные пытки, рассказала местным СМИ представитель поселкового совета Оксана Терзи.

Парень - круглый сирота, живет с бабушкой. Как он рассказал, ему заломали руки на улице, на голове у людей в военной форме были балаклавы с нарисованными белыми челюстями.

"Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем – ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой", – рассказала чиновница.

По ее словам, по дороге, узнав возраст, парня высадили из буса, пригрозив ему расправой, если он расскажет об инциденте. Домой подростку пришлось идти пешком около двух часов.

В школе он рассказал о случившемся. Жители села обратились в полицию, прокуратуру и к омбудсмену. Официальной реакции ТЦК и правоохранителей пока нет. 

Тлг "Страна"
katso
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Бо все просто:

  Успіх написав:Плять, понабирають повій

  Успіх написав:А мені насрати

  Успіх написав:Мені пох

  Успіх написав:Нехай ідуть нах, разом

  Успіх написав:ти і тобі подібні, як глисти в незмитому унітазі))

  Успіх написав:мені зручно срати

  Успіх написав:тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.

  Успіх написав:не має іпати

  Успіх написав:пистіти з дивану дич

  Успіх написав:Нікуя! Так не буде!

  Успіх написав:Ну не сцуки - продажні повії/давалки за окуляри?

  Успіх написав:Пропустіть вперед давалок за "очки в очко")))

  Успіх написав:Сука, яке ти далеко

  Успіх написав:зразу в Києві ;)

  Успіх написав:Нема організатора/лідера(типу, як пригожина у вагнерівців :) щоб пішов колонами на...)

  Успіх написав:м і ще одна тутешня форумчанки роблять мін...

  Успіх написав:вам нас.рати

  Успіх написав:витягни х.уй з свого рота бо щось не чую!)))
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:53

  antey1969 написав:
  Xenon написав:
❗️ТЦК «запакували» 14-річного підлітка!

На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник.
А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.

Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.

https://bessarabiainform.com/2024/04/u- ... tka-v-bus/

Ну вообще-то это выглядит как-то странно. Перепутать 14-летнего с 25-летним вообще нереально.
Здесь два варианта: либо потихонечку начинают отлов 18+ с последующей попыткой пресса в военкомате с целью задоброволить, то ли был заказ на помять и "припугнуть" пацана.


в этой истории мне намного интереснее вот это

"Після зізнання школяра вчителька негайно сповістила про це директора закладу загальної середньої освіти та старосту села. Тоді ж викликали поліцію, але рішучих дій від правоохоронців не дочекалися"

"5 квітня Оксана Терзі знову викликала поліцію. Правоохоронці неохоче приїхали до села Приозерне, до речі, після погроз жінки надати розголосу цій ситуації, де фігурують військові, на всеукраїнському рівні
Після погрози про розголошення приїхали слідчі, експерти, які вирушили на місце події. Постраждала дитина пройшла медогляд, але синців не було, адже пройшло три дні. У нього лише залишились сліди від стяжок. Ці військові знали, як бити, бо всі внутрішні органи у хлопчика болять», – бідкається вона, припускаючи, що такий стан дитини може бути пов’язаний з надмірною нервовою напругою.

Жінка підкреслила, що після жорсткої розмови з поліцією всі покази хлопчини записувалися на камеру, відразу знайшлися очевидці викрадення, дитину запросили на слідчий експеримент. Більш того, поліцейські поїхали до Червоного Яру, аби відшукати камери відеоспостереження"

так что/кого идти защищать на фронт? этих уродов? что тцк что полиция.
mephala
 
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