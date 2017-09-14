Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 млрд
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли Путін зрозуміє, що не може виграти її. Про це політик заявив під час виступу на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті, пише Reuters.
«Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою», – заявив Олаф Шольц.
Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 мільярдів.
Олаф Шольц наголосив, що підтримка Заходом України є «ключем до відновлення миру» в Європі.
«Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно», – сказав очільник уряду Німеччини.
Канцлер Німеччини зауважив, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є те, що він назвав «ефективним стримуванням».
vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ. Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!
Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?
даже если он ходил в бесплатные садик и школу - то все это опрлатили его родители через налоги. вам не хватает сил понять что у государства нет своих денег?
vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ. Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!
Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?
даже если он ходил в бесплатные садик и школу - то все это опрлатили его родители через налоги. вам не хватает сил понять что у государства нет своих денег?
Это вам не хватает понять, что у Витали (хоть дело и не в нем, а в самом принципе) есть и свои дети, и тогда он должен платить налоги для их садиков/школ/поликлиник. А то что «у государства нет своих денег» это понятно, прям ежедневно это «новое» сюда сообщает )) А еще у государства есть масса других расходов, которые хочет или не хочет конкретно я или Виталя, или Мефала, но они есть: посольства за границей, работа в международных органах и организациях, защита границ, и многое другое.